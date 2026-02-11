TRỰC TIẾP Trực tiếp Newcastle vs Everton: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 11 điểm, đứng thứ 12. Họ tiếp Everton, đội kém đúng 1 điểm, tại St James' Park lúc 03h00 ngày 03/11/2026.

Newcastle 0 - 0 Everton Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

32' Thẻ vàng Phút 32': Dan Burn (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Newcastle 44% - 56% Everton, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 6.

13' Everton ép sân Cầm bóng: Newcastle 41% - 59% Everton, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Newcastle tiếp đón Everton.

Cập nhật lúc 03:35 03/11/2026

Đội hình chính thức Newcastle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Jaissle Everton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes 21 L. Horníček 37 A. Dedić 5 F. Schär 33 D. Burn 3 L. Hall 6 Nico González 7 Joelinton 19 A. Elanga 28 J. Willock 11 H. Barnes 10 W. Osula 1 J. Pickford 15 O'Brien 6 J. Tarkowski 4 Branthwaite 16 V. Mykolenko 45 H. Armstrong 37 J. Garner 34 M. Röhl 8 Dewsbury-Hall 19 Tyrique George 11 T. Barry Dự bị Newcastle 17 B. Touré 23 J. Murphy 9 Y. Wissa 41 J. Ramsey 1 N. Pope 4 S. Botman 12 M. Thiaw 8 A. Bamba 14 Sean Steur Everton 2 Maitland-Niles 5 M. Keane 20 T. Dibling 23 C. Nørgaard 24 C. Alcaraz 30 H. Hackney 22 B. Johnson 12 M. Travers 58 B. Graham Cập nhật đội hình lúc 02:32 03/11/2026

Newcastle Thống kê Everton 44% Kiểm soát bóng 56% 2 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 6 0 Việt vị 1

Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi có 11 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Cuộc tiếp đón Everton tại St James' Park lúc 03h00 ngày 03/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí. Đối thủ chỉ kém đúng 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi cách sắp xếp ở khu vực giữa bảng.

Khoảng cách sít sao ở khu vực giữa bảng

Newcastle hiện xếp thứ 12 với 11 điểm. Everton đứng ngay sau ở vị trí thứ 14 với 10 điểm. Hai đội cách nhau rất ít, vì vậy ba điểm của trận này có sức nặng lớn với cả hai.

Với Newcastle, chiến thắng sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp và giữ nhịp bám đuổi nhóm phía trên. Với Everton, một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp họ vượt qua chính Newcastle trên bảng xếp hạng.

Phong độ: Newcastle chập chờn, Everton nhỉnh hơn ở trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Newcastle thắng 2 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà vừa thua ở trận mới nhất, trước đó thắng một trận rồi thua liên tiếp hai trận. Chuỗi kết quả này cho thấy Newcastle chưa tìm được sự ổn định cần thiết để bứt lên.

Everton có bức tranh phong độ cân bằng hơn: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm đáng chú ý là họ đang đến St James' Park sau chiến thắng ở trận gần nhất, nên tâm lý hẳn tích cực hơn so với chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Everton

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Everton thắng 4 lần, còn Newcastle thắng 1 lần và không có trận hòa nào. Xu hướng này khiến Newcastle không có lý do để chủ quan, dù họ được chơi trên sân nhà.

Đây là thách thức tâm lý đáng kể với đội chủ nhà. Họ cần phá vỡ chuỗi đối đầu bất lợi để giành lại niềm tin trước một đối thủ đã nhiều lần làm khó mình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ nhiều biến động, Newcastle cần sự chắc chắn ngay từ đầu trận. Việc thua ở trận gần nhất đòi hỏi họ phải nhanh chóng lấy lại sự tự tin và tận dụng lợi thế sân nhà.

Everton có thể dựa vào sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và thành tích đối đầu tốt. Nếu giữ được sự kỷ luật và tận dụng cơ hội, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có điểm số gần nhau và phong độ chưa thực sự ổn định. Newcastle có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Everton có thành tích đối đầu vượt trội và đang giữ đà tích cực từ trận thắng gần nhất. Một trận đấu cân bằng, nhiều giằng co là kịch bản dễ xảy ra tại St James' Park.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Newcastle · 1 thắng 0 hòa Everton · 4 thắng Everton 3 - 1 Newcastle EVE Newcastle 1 - 3 Everton EVE Newcastle 2 - 3 Everton EVE Everton 1 - 4 Newcastle NEW Newcastle 0 - 1 Everton EVE

Newcastle 5 trận gần nhất B T B B T 8 Trận 3-2-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 14 Thủng lưới Everton 5 trận gần nhất T B B H T 8 Trận 2-4-2 T-H-B 8 Ghi (TB 1.0) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 9 8 0 1 +9 24 T T T T B 2 Manchester City 9 7 0 2 +10 21 B B T T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T … 11 Leeds 9 2 5 2 +1 11 B H H B H 12 Newcastle 8 3 2 3 -2 11 T B B T B 13 Ipswich 9 3 2 4 -4 11 H H B T B 14 Everton 8 2 4 2 -1 10 B B H T H 15 Fulham 9 2 3 4 -2 9 H T T B H …

Tình hình lực lượng Newcastle ✚ E. Jaouen (Muscle Injury) ✚ V. Livramento (Knee Injury) ✚ M. Fernandez-Pardo (Illness) ✚ L. Miley (Muscle Injury) ✚ W. Osula (Ankle Injury) ✚ E. Jaouen (Muscle Injury) ✚ V. Livramento (Knee Injury) ✚ M. Fernandez-Pardo (Illness) Everton ✚ J. Grealish (Coach's decision) ✚ J. Grealish (Coach's decision)