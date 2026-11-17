TRỰC TIẾP Trực tiếp Nhật Bản vs Paraguay: Paraguay mở tỷ số Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Nhật Bản thắng 4 trong 5 trận gần nhất, Paraguay thắng 3 trận liền gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 20h10 ngày 17/11/2026.

Nhật Bản 0 - 1 Paraguay Hiệp 1 — phút 34' 34' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Nhật Bản 0 - 1 Paraguay.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nhật Bản 52% - 48% Paraguay, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 1.

12' Paraguay ép sân Cầm bóng: Nhật Bản 36% - 64% Paraguay, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

2' BÀN THẮNG! Paraguay (0-1) Phút 2': J. Caceres (Paraguay) lập công (kiến tạo: D. Gomez). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Nhật Bản tiếp đón Paraguay.

Cập nhật lúc 20:44 17/11/2026

Đội hình chính thức Nhật Bản Sơ đồ 4-2-3-1 Paraguay Sơ đồ 4-4-2 1 Zion Suzuki 2 Yukinari Sugawara 5 Tsuyoshi Watanabe 4 Ko Itakura 25 Junnosuke Suzuki 22 Kodai Sano 24 Kaishu Sano 26 Tatsuhiro Sakamoto 18 Yuito Suzuki 7 Yuki Soma 9 Keisuke Goto 12 Orlando Gill 4 Juan Cáceres 15 Gustavo Gómez 3 Omar Alderete 13 Mateo Gamarra 8 Diego Gómez 17 Hugo Cuenca 16 Damián Bobadilla 10 Miguel Almirón 19 Julio Enciso 18 Allan Wlk Dự bị Nhật Bản 12 Léo Kokubo 23 Tomoki Hayakawa 16 Koki Machida 21 Hiroki Itō 3 Ayumu Seko 6 Shuto Nakano 17 Ao Tanaka 10 Ritsu Doan 20 Takefusa Kubo Paraguay 22 Gastón Olveira 1 Santiago Rojas 5 Clever Ferreira 2 Alan Benítez 6 Junior Alonso 26 Alexandro Maidana 25 Mauro Coronel 14 Braian Ojeda 11 Mauricio Cập nhật đội hình lúc 19:41 17/11/2026

Nhật Bản Thống kê Paraguay 52% Kiểm soát bóng 48% 1 Dứt điểm 1 0 Trúng đích 1 2 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 1

Nhật Bản và Paraguay bước vào trận đấu lúc 20h10 ngày 17/11/2026 trên sân National Stadium với cùng một điểm chung: cả hai đều đang có phong độ cao. Một bên chưa nếm thất bại trong 5 trận gần nhất, bên còn lại đang giữ mạch 3 chiến thắng liên tiếp. Đây là cuộc đối đầu giữa hai tập thể đang tự tin về mặt tinh thần.

Nhật Bản: chuỗi trận không thua

Nhật Bản thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, không có trận thua nào. Đội bóng này thắng 2 trận gần nhất, trước đó hòa 1 trận rồi thắng tiếp 2 trận nữa.

Chuỗi kết quả này cho thấy sự ổn định đáng chú ý. Nhật Bản không chỉ thắng nhiều mà còn giữ được sự chắc chắn ngay cả khi không giành trọn 3 điểm.

Paraguay: mạch thắng đang lên

Paraguay cũng đến với trận đấu trong trạng thái hưng phấn. Đội thắng cả 3 trận gần nhất, trước đó thua 1 trận và hòa 1 trận. Tính chung 5 trận gần nhất, Paraguay có 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.

So với Nhật Bản, Paraguay từng có một trận thua trong chuỗi này. Tuy nhiên, việc đội bóng vượt qua cú vấp đó để thắng liền 3 trận cho thấy khả năng hồi phục tốt và tinh thần thi đấu đang lên.

Thế đối đầu nghiêng về Nhật Bản

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Nhật Bản thắng 3 trận, hòa 2 trận và Paraguay chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý rõ rệt cho đội bóng châu Á, vốn chưa phải nhận thất bại trước đối thủ này trong giai đoạn đó.

Dù vậy, lịch sử đối đầu chỉ là một mảnh ghép. Với phong độ hiện tại, Paraguay hoàn toàn có thể thách thức xu hướng nói trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội cùng có phong độ tốt, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội. Nhật Bản có lợi thế về sự ổn định và thành tích đối đầu. Paraguay mang theo đà hưng phấn từ chuỗi thắng liên tiếp.

Hai hồ sơ phong độ gần như tương đồng nên bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể tạo ra khác biệt. Đội nào giữ được sự tập trung lâu hơn sẽ có nhiều cơ hội kiểm soát diễn biến.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu giữa hai đội đang ở trạng thái tốt. Nhật Bản nhỉnh hơn nhờ chuỗi trận không thua và thành tích đối đầu thuận lợi. Paraguay lại có động lực từ 3 chiến thắng liên tiếp gần đây. Một cuộc so tài cân bằng, nhiều thử thách cho cả hai bên, đang chờ khán giả trên sân National Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nhật Bản · 3 thắng 2 hòa Paraguay · 0 thắng Nhật Bản 2 - 2 Paraguay Hòa Nhật Bản 4 - 1 Paraguay NB Nhật Bản 2 - 0 Paraguay NB Nhật Bản 4 - 2 Paraguay NB Paraguay 0 - 0 Nhật Bản Hòa

Nhật Bản 5 trận gần nhất T T H T T 6 Trận 6-0-0 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới Paraguay 5 trận gần nhất T T T B H 6 Trận 5-0-1 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 3 Thủng lưới