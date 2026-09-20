TRỰC TIẾP Trực tiếp Nice vs Lille: Đội hình xuất phát Nice bước vào màn tiếp đón Lille lúc 22:15 ngày 20/09/2026 với áp lực lớn khi cần chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng nhằm tích lũy điểm số tại Allianz Riviera.

Nice vs Lille SẮP BẮT ĐẦU • 22:15 22:15 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Nice và Lille đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:15.

Cập nhật lúc 21:48 20/09/2026

Đội hình chính thức Nice Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Pantaloni Lille Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Davide Ancelotti 23 Y. Diouf 5 Mohamed Abdelmonem 55 Ndayishimiye 35 Mandza Tsiendi 92 J. Clauss 39 D. Coulibaly 28 A. Witsel 27 N. Nkounkou 7 G. Hein 9 M. Amoura 11 E. Wahi 1 B. Özer 22 Tiago Santos 3 N. Ngoy 4 Alexsandro Ribeiro 15 R. Perraud 21 B. André 6 N. Bentaleb 8 E. Mbappé 10 H. Haraldsson 19 B. Önal 18 A. Ueda Dự bị Nice 87 E. Pereira 36 A. Seidu 2 A. Abdi 6 H. Boudaoui 77 T. Boulhendi 10 S. Diop 21 I. Jansson 84 H. Koutoune 29 N. Ngoumou Lille 26 I. Cossier 12 O. Gill 9 O. Giroud 14 M. Kjærgaard 17 N. Mukau 28 G. Perrin 11 O. Sahraoui 24 C. Verdonk 7 D. Bakwa Cập nhật đội hình lúc 21:48 20/09/2026

Cuộc so tài giữa Nice và Lille diễn ra vào lúc 22:15 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Allianz Riviera mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đội chủ nhà. Đoàn quân áo đỏ đen đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy chông gai và chịu áp lực nặng nề khi rất cần một kết quả có lợi để ngắt mạch trận đáng thất vọng vừa qua.

Áp lực đè nặng lên chủ nhà Nice

Nice bước vào trận đấu này với mục tiêu tối thượng là phải chấm dứt chuỗi trận không thắng đang kéo dài. Nhìn vào 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này chưa được nếm trải cảm giác chiến thắng khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại xen kẽ nhau.

Sự sa sút về mặt kết quả khiến Nice rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm. Lợi thế sân bãi tại Allianz Riviera sẽ là điểm tựa tinh thần lớn nhất để các học trò giải tỏa gánh nặng tâm lý, nỗ lực tìm lại niềm vui trọn vẹn trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Phong độ thăng hoa của các vị khách Lille

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh khó khăn của đối thủ, Lille đang thể hiện phong độ thi đấu hết sức ấn tượng. Trong 4 trận đấu đã qua, đội bóng này duy trì chuỗi bất bại thuyết phục với 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Sự ổn định về mặt lối chơi và khả năng kiểm soát trận đấu hiệu quả đã đưa Lille vươn lên nhóm dẫn đầu. Hiện tại, họ đang giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm trong tay. Sự tự tin cùng khí thế hưng phấn chắc chắn sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất mà đội khách mang tới sân của Nice.

Sự cân bằng trong thành tích đối đầu gần đây

Dù đang ở hai thái cực trái ngược nhau về vị trí và phong độ hiện tại, lịch sử chạm trán gần nhất giữa hai đội lại cho thấy sự giằng co đáng kể. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần đây nhất, cục diện diễn ra tương đối cân bằng khi mỗi bên giành được 1 chiến thắng, còn lại là 3 trận bất phân thắng bại.

Điều này phản ánh việc mỗi lần đôi bên gặp nhau đều diễn ra với thế trận chặt chẽ và không đội nào thực sự lấn lướt hoàn toàn. Đây là cơ sở để người hâm mộ Nice tin tưởng rằng đội bóng của họ vẫn đủ khả năng đứng vững trước một Lille đang có phong độ cao.

Đánh giá cục diện trước giờ bóng lăn

Màn so tài sắp tới hứa hẹn là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai câu lạc bộ. Nice có động lực mạnh mẽ từ thế chân tường và khao khát tìm lại chiến thắng để cải thiện tình hình, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một Lille đang vận hành trơn tru và tràn đầy hưng phấn.

Nếu Nice muốn tạo nên bước ngoặt trên sân Allianz Riviera, họ bắt buộc phải siết chặt sự tập trung, hạn chế tối đa sai lầm trước khả năng tấn công sắc bén của đội khách. Về phía Lille, duy trì nhịp độ quen thuộc sẽ là chìa khóa để họ tiếp tục giữ vững vị thế ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nice · 1 thắng 3 hòa Lille · 1 thắng Lille 0 - 0 Nice Hòa Nice 2 - 0 Lille NIC Lille 2 - 1 Nice LIL Nice 2 - 2 Lille Hòa Lille 2 - 2 Nice Hòa

Nice 5 trận gần nhất B H B H H 4 Trận 0-2-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 5 Thủng lưới Lille 5 trận gần nhất T B T H T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 2 Lyon 5 3 2 0 +8 11 T H T H T 3 Paris FC 5 3 2 0 +5 11 T H T T H 4 Lille 4 3 1 0 +5 10 T T H T 5 Rennes 5 3 1 1 -1 10 B T T T H … 17 Le Havre 5 0 2 3 -3 2 B H B H B 18 Nice 4 0 2 2 -4 2 B H B H

Tình hình lực lượng Nice ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) ✚ M. Sanson (Surgery) ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) ✚ M. Sanson (Surgery) Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Nianzou (Knock) ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Nianzou (Knock)