Trực tiếp Nice vs Rennes: Nice nới rộng cách biệt 5-2

TRỰC TIẾPTrực tiếp Nice vs Rennes: Nice nới rộng cách biệt 5-2
Rennes còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 16 điểm. Họ hành quân đến sân Allianz Riviera của Nice (hạng 10, 11 điểm) lúc 01:00 ngày 31/10/2026.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Nice 5 - 2 Rennes.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': Mohamed Amoura (Nice) nhận thẻ vàng (Not Retreating).
- 87'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Nice 46% - 54% Rennes, dứt điểm 16 - 15 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 4 - 2.
- 85'Thay người
Phút 85' (Nice): Hamza Koutoune vào sân thay Jonathan Clauss.
- 85'Thay người
Phút 85' (Nice): Nathan Ngoumou vào sân thay Sepe Elye Wahi.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Charlie Cresswell (Rennes) nhận thẻ vàng (Argument).
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Mohamed Abdelmoneim (Nice) nhận thẻ vàng (Argument).
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Mahdi Camara (Rennes) nhận thẻ vàng (Argument).
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Youssouf Ndayishimiye (Nice) nhận thẻ vàng (Argument).
- 75'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Nice 47% - 53% Rennes, dứt điểm 16 - 14 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 4 - 2.
- 74'Thay người
Phút 74' (Rennes): Eliezer Mayenda vào sân thay Mousa Al-Tamari.
- 74'Thay người
Phút 74' (Nice): Morgan Sanson vào sân thay Djibril Coulibaly.
- 73'BÀN THẮNG! Nice (5-2)
Phút 73': Sepe Elye Wahi (Nice) lập công (kiến tạo: Gauthier Hein). Tỷ số: 5 - 2.
- 68'Thay người
Phút 68' (Rennes): Djaoui Cissé vào sân thay Valentin Rongier.
- 68'Thay người
Phút 68' (Rennes): Issa Soumaré vào sân thay Boulaye Dia.
- 68'Thay người
Phút 68' (Nice): Gauthier Hein vào sân thay Sofiane Diop.
- 63'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Nice 47% - 53% Rennes, dứt điểm 14 - 13 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 4 - 1.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Sepe Elye Wahi (Nice) nhận thẻ vàng (Argument).
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': Anthony Rouault (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).
- 58'BÀN THẮNG! Rennes (4-2)
Phút 58': Boulaye Dia (Rennes) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 2.
- 52'BÀN THẮNG! Nice (4-1)
Phút 52': Mohamed Amoura (Nice) lập công (kiến tạo: Sofiane Diop). Tỷ số: 4 - 1.
- 51'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Nice 55% - 45% Rennes, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 3 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.
- 45+2'BÀN THẮNG! Nice (3-1)
Phút 45+2': Jonathan Clauss (Nice) lập công (kiến tạo: Sepe Elye Wahi). Tỷ số: 3 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Rennes): Bryan Reynolds vào sân thay Przemysław Frankowski.
- 45'Thay người
Phút 45' (Rennes): Mahdi Camara vào sân thay Adrien Thomasson.
- 39'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Nice 55% - 45% Rennes, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 34'BÀN THẮNG! Nice (2-1)
Phút 34': Sepe Elye Wahi (Nice) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.
- 26'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Nice 56% - 44% Rennes, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.
- 15'BÀN THẮNG! Rennes (1-1)
Phút 15': Sebastian Szymański (Rennes) lập công (kiến tạo: Mahamadou Nagida). Tỷ số: 1 - 1.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Nice 53% - 47% Rennes, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.
- 12'BÀN THẮNG! Nice (1-0)
Phút 12': Sepe Elye Wahi (Nice) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Nice tiếp đón Rennes.
Cập nhật lúc 02:51 31/10/2026
Rennes còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu và trận làm khách của Nice tại Allianz Riviera lúc 01:00 ngày 31/10/2026 là dịp để họ củng cố vị thế. Đội khách đang đứng thứ 2 với 16 điểm, trong khi Nice xếp hạng 10 với 11 điểm. Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội phản ánh khá rõ hai hoàn cảnh khác nhau trước giờ bóng lăn.
Rennes mang vị thế của đội đứng thứ 2
Với 16 điểm, Rennes hiện nằm ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng và có nền tảng tốt để tiếp tục bám sát ngôi đầu. Phong độ gần đây của đội khách khá ổn định: trong 5 trận gần nhất, Rennes thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.
Đáng chú ý, họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi kết quả có cả một trận hòa và một trận thua. Trước đó, Rennes cũng thắng 2 trận liên tiếp. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng biết cách lấy lại nhịp sau khi chững bước.
Nice cần một trận đấu để kéo gần khoảng cách
Nice đang xếp hạng 10 với 11 điểm và muốn tận dụng lợi thế sân nhà để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận và thua 2 trận, tức là chưa có trận hòa nào.
Phong độ của Nice khá thất thường. Họ thắng ở trận mới nhất nhưng ngay trước đó lại thua, rồi tiếp tục có hai chiến thắng trước khi nhận một thất bại ở trận cũ nhất trong chuỗi. Kết quả của Nice thường nghiêng về một trong hai thái cực, và điều này khiến trận đấu khó đoán hơn so với những gì bảng xếp hạng thể hiện.
Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Rennes
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Rennes thắng 3 trận, Nice thắng 2 trận và hai đội chưa lần nào chia điểm. Thế trận giữa họ vì vậy luôn có người thắng, người thua, và Rennes nhỉnh hơn một chút về mặt kết quả.
Con số này cho thấy Nice không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Hai trong năm lần gặp gần nhất đều kết thúc với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà ở thời điểm đó.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Rennes, bài toán là giữ sự ổn định để không đánh rơi điểm trước một đối thủ xếp dưới. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ duy trì vị trí trong top đầu và giữ khoảng cách an toàn với Nice.
Với Nice, trận đấu là cơ hội để chứng minh sức mạnh trên sân nhà. Chiến thắng sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với đội khách xuống còn rất ít, đồng thời cải thiện bầu không khí sau một chuỗi kết quả lên xuống.
Nhận định
Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu, Rennes nhỉnh hơn một nhịp. Tuy nhiên, Nice có lợi thế sân nhà và từng thắng hai trong năm lần gặp gần nhất, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh. Rennes có thể tiến gần hơn tới nhóm bám đuổi ngôi đầu nếu giữ được sự ổn định như những tuần qua.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)