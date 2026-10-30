TRỰC TIẾP Trực tiếp Nice vs Rennes: Nice vượt lên dẫn trước Rennes còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 16 điểm. Họ hành quân đến sân Allianz Riviera của Nice (hạng 10, 11 điểm) lúc 01:00 ngày 31/10/2026.

Nice 2 - 1 Rennes Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Nice 2 - 1 Rennes.

39' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Nice 55% - 45% Rennes, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

34' BÀN THẮNG! Nice (2-1) Phút 34': Sepe Elye Wahi (Nice) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nice 56% - 44% Rennes, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

15' BÀN THẮNG! Rennes (1-1) Phút 15': Sebastian Szymański (Rennes) lập công (kiến tạo: Mahamadou Nagida). Tỷ số: 1 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nice 53% - 47% Rennes, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

12' BÀN THẮNG! Nice (1-0) Phút 12': Sepe Elye Wahi (Nice) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Nice tiếp đón Rennes.

Cập nhật lúc 01:45 31/10/2026

Đội hình chính thức Nice Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Pantaloni Rennes Sơ đồ 3-5-2 · HLV F. Haise 23 Y. Diouf 35 Mandza Tsiendi 55 Ndayishimiye 5 Mohamed Abdelmonem 92 J. Clauss 39 D. Coulibaly 6 H. Boudaoui 27 N. Nkounkou 10 S. Diop 9 M. Amoura 11 E. Wahi 16 N. Lemaître 48 Ait Boudlal 4 C. Cresswell 24 A. Rouault 95 P. Frankowski 17 S. Szymański 21 V. Rongier 28 A. Thomasson 18 M. Nagida 11 Mousa Tamari 22 B. Dia Dự bị Nice 8 M. Sanson 22 I. Camara 77 T. Boulhendi 7 G. Hein 21 I. Jansson 84 H. Koutoune 41 D. Morana 29 N. Ngoumou 87 E. Pereira Rennes 60 Kilian Belazzoug 5 Gonçalo Oliveira 45 M. Camara 6 D. Cissé 12 Eliezer Mayenda 26 Q. Merlin 14 B. Reynolds 10 L. Blas 90 I. Soumaré Cập nhật đội hình lúc 00:32 31/10/2026

Nice Thống kê Rennes 55% Kiểm soát bóng 45% 8 Dứt điểm 7 3 Trúng đích 2 2 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Rennes còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu và trận làm khách của Nice tại Allianz Riviera lúc 01:00 ngày 31/10/2026 là dịp để họ củng cố vị thế. Đội khách đang đứng thứ 2 với 16 điểm, trong khi Nice xếp hạng 10 với 11 điểm. Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội phản ánh khá rõ hai hoàn cảnh khác nhau trước giờ bóng lăn.

Rennes mang vị thế của đội đứng thứ 2

Với 16 điểm, Rennes hiện nằm ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng và có nền tảng tốt để tiếp tục bám sát ngôi đầu. Phong độ gần đây của đội khách khá ổn định: trong 5 trận gần nhất, Rennes thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Đáng chú ý, họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi kết quả có cả một trận hòa và một trận thua. Trước đó, Rennes cũng thắng 2 trận liên tiếp. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng biết cách lấy lại nhịp sau khi chững bước.

Nice cần một trận đấu để kéo gần khoảng cách

Nice đang xếp hạng 10 với 11 điểm và muốn tận dụng lợi thế sân nhà để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận và thua 2 trận, tức là chưa có trận hòa nào.

Phong độ của Nice khá thất thường. Họ thắng ở trận mới nhất nhưng ngay trước đó lại thua, rồi tiếp tục có hai chiến thắng trước khi nhận một thất bại ở trận cũ nhất trong chuỗi. Kết quả của Nice thường nghiêng về một trong hai thái cực, và điều này khiến trận đấu khó đoán hơn so với những gì bảng xếp hạng thể hiện.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Rennes

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Rennes thắng 3 trận, Nice thắng 2 trận và hai đội chưa lần nào chia điểm. Thế trận giữa họ vì vậy luôn có người thắng, người thua, và Rennes nhỉnh hơn một chút về mặt kết quả.

Con số này cho thấy Nice không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Hai trong năm lần gặp gần nhất đều kết thúc với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà ở thời điểm đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Rennes, bài toán là giữ sự ổn định để không đánh rơi điểm trước một đối thủ xếp dưới. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ duy trì vị trí trong top đầu và giữ khoảng cách an toàn với Nice.

Với Nice, trận đấu là cơ hội để chứng minh sức mạnh trên sân nhà. Chiến thắng sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với đội khách xuống còn rất ít, đồng thời cải thiện bầu không khí sau một chuỗi kết quả lên xuống.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu, Rennes nhỉnh hơn một nhịp. Tuy nhiên, Nice có lợi thế sân nhà và từng thắng hai trong năm lần gặp gần nhất, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh. Rennes có thể tiến gần hơn tới nhóm bám đuổi ngôi đầu nếu giữ được sự ổn định như những tuần qua.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nice · 2 thắng 0 hòa Rennes · 3 thắng Nice 0 - 4 Rennes REN Rennes 1 - 2 Nice NIC Rennes 2 - 0 Nice REN Nice 3 - 2 Rennes NIC Rennes 2 - 0 Nice REN

Nice 5 trận gần nhất T B T T B 8 Trận 3-2-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới Rennes 5 trận gần nhất T H B T T 8 Trận 5-1-2 T-H-B 18 Ghi (TB 2.3) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 8 5 2 1 +7 17 T T T T T 2 Rennes 8 5 1 2 +4 16 T B T B T 3 Lille 8 4 3 1 +5 15 H H T B T … 9 Lorient 8 3 3 2 +1 12 H T T B H 10 Nice 8 3 2 3 -2 11 T B T T B 11 Toulouse 8 2 4 2 +1 10 H T H T H …

Tình hình lực lượng Nice ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) ✚ A. Seidu (Loan agreement) ✚ A. Abdi (Muscle Injury) ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) Rennes ✚ E. Lepaul (Ankle Injury) ✚ B. Samba (Thigh Injury) ✚ E. Lepaul (Ankle Injury) ✚ B. Samba (Thigh Injury)