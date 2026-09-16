TRỰC TIẾP Trực tiếp Olympiakos Piraeus vs Jagiellonia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Olympiakos Piraeus tiếp đón Jagiellonia trên sân Georgios Karaiskakis lúc 02:00 ngày 17/09/2026, hướng tới mục tiêu bứt phá thứ hạng trước đối thủ đang có phong độ cao.

Olympiakos Piraeus 1 - 1 Jagiellonia Hiệp 2 — phút 83' 83' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Olympiakos Piraeus 1 - 1 Jagiellonia.

82' Thay người Phút 82' (Olympiakos Piraeus): M. Pedersen vào sân thay M. Saliakas.

80' Thẻ vàng Phút 80': B. Vital (Jagiellonia) nhận thẻ vàng (Tripping).

77' Thay người Phút 77' (Olympiakos Piraeus): L. Bailey vào sân thay S. Hezze.

77' Thay người Phút 77' (Olympiakos Piraeus): G. Puerta vào sân thay Chiquinho.

76' Thẻ vàng Phút 76': S. Hezze (Olympiakos Piraeus) nhận thẻ vàng (Tripping).

75' Thay người Phút 75' (Jagiellonia): S. Lozano vào sân thay N. Prelec.

73' Olympiakos Piraeus ép sân Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 60% - 40% Jagiellonia, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 9 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 4.

63' Thay người Phút 63' (Jagiellonia): H. Finndell vào sân thay A. Klynge.

63' Thay người Phút 63' (Jagiellonia): Y. Sylla vào sân thay J. Imaz.

62' Thay người Phút 62' (Olympiakos Piraeus): R. Yaremchuk vào sân thay A. Gonzalez.

61' Olympiakos Piraeus ép sân Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 57% - 43% Jagiellonia, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 7 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 3.

54' Thẻ vàng Phút 54': G. Montoia (Jagiellonia) nhận thẻ vàng (Roughing).

49' Olympiakos Piraeus ép sân Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 54% - 46% Jagiellonia, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 7 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 3.

46' Thay người Phút 46' (Olympiakos Piraeus): N. Tiknizyan vào sân thay B. Onyemaechi.

46' Thay người Phút 46' (Jagiellonia): E. Kozlowski vào sân thay T. Romanczuk.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

43' BÀN THẮNG! Olympiakos Piraeus (1-1) Phút 43': A. Gonzalez (Olympiakos Piraeus) lập công (kiến tạo: P. Retsos). Tỷ số: 1 - 1.

38' Thẻ vàng Phút 38': B. Onyemaechi (Olympiakos Piraeus) nhận thẻ vàng (Tripping).

36' Olympiakos Piraeus ép sân Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 59% - 41% Jagiellonia, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

29' Thẻ vàng Phút 29': N. Wojtuszek (Jagiellonia) nhận thẻ vàng (Holding).

24' Olympiakos Piraeus ép sân Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 59% - 41% Jagiellonia, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

20' BÀN THẮNG! Jagiellonia (0-1) Phút 20': K. Szmyt (Jagiellonia) lập công (kiến tạo: N. Prelec). Tỷ số: 0 - 1.

12' Olympiakos Piraeus ép sân Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 67% - 33% Jagiellonia, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Olympiakos Piraeus tiếp đón Jagiellonia.

Cập nhật lúc 03:40 17/09/2026

Đội hình chính thức Olympiakos Piraeus Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Imanol Alguacil Jagiellonia Sơ đồ 4-3-3 · HLV Adrian Siemieniec 1 Stefan Ortega 2 Manolis Saliakas 45 Panagiotis Retsos 5 Lorenzo Pirola 70 Onyemaechi Bruno 32 Santiago Hezze 19 Remo Freuler 20 Jota Silva 22 Chiquinho 10 Gelson Martins 34 Armando González 50 Sławomir Abramowicz 15 Norbert Wojtuszek 5 Bernardo Vital 44 Apostolos Konstantopoulos 23 Guilherme Montóia 11 Jesús Imaz 6 Taras Romanczuk 19 Ferslev Anders Klynge 27 Rodrigo Conceição 99 Nik Prelec 7 Kajetan Szmyt Dự bị Olympiakos Piraeus 91 Dimitrios Stournaras 61 Georgios Kouraklis 4 Zinedin Smajlović 6 David Carmo 71 Nair Tiknizyan 15 Gustavo Puerta 21 Theofanis Bakoulas 27 Marcus Pedersen 77 Christos Filis Jagiellonia 1 Michał Perchel 67 Jakub Rabiczko 3 Dušan Stojinović 20 Bartłomiej Wdowik 61 Bartlomiej Krasiewicz 10 Jeremy Agbonifo 14 Hampus Finndell 21 Sergio Lozano 32 Aleksandar Ćirković Cập nhật đội hình lúc 01:34 17/09/2026

Olympiakos Piraeus Thống kê Jagiellonia 60% Kiểm soát bóng 40% 14 Dứt điểm 4 5 Trúng đích 3 9 Phạt góc 0 7 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 4

Olympiakos Piraeus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị bước vào màn so tài đáng chú ý với Jagiellonia vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026. Được thi đấu trên thánh địa Georgios Karaiskakis, đại diện bóng đá Hy Lạp đứng trước cơ hội lớn để khẳng định tham vọng của mình trong cuộc đua đường dài ở đấu trường cấp châu lục.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào lượt trận này, cả hai đội bóng đều đang tìm kiếm những điểm số quan trọng để cải thiện thứ bậc. Jagiellonia hiện đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Trong khi đó, Olympiakos Piraeus tạm thời xếp ở hạng 26 và cũng chưa tích lũy được điểm số nào.

Dù chênh lệch về mặt thứ hạng hiện tại là 11 bậc, song khoảng cách điểm số giữa đôi bên vẫn chưa hình thành. Điều này khiến màn đối đầu trực tiếp trên sân Georgios Karaiskakis trở thành bước ngoặt có thể làm thay đổi cục diện của hai câu lạc bộ ngay ở giai đoạn khởi động.

Sự tự tin từ phong độ của Jagiellonia

Đại diện đến từ Ba Lan hành quân tới Hy Lạp với sự hưng phấn đáng kể nhờ chuỗi thành tích ấn tượng thời gian qua. Cụ thể, Jagiellonia đang duy trì thành tích bất bại trong 4 trận đấu gần nhất, bao gồm 3 trận thắng và 1 trận hòa.

Sự ổn định về mặt kết quả phản ánh sự gắn kết trong cách vận hành chiến thuật của Jagiellonia. Đội bóng này cho thấy khả năng duy trì nhịp độ thi đấu liền mạch, kiểm soát tốt các thời điểm quan trọng để mang về kết quả có lợi trước các đối thủ khác nhau.

Điểm tựa sân nhà của Olympiakos Piraeus

Dẫu đối thủ đang sở hữu chuỗi phong độ thăng hoa, Olympiakos Piraeus vẫn nắm giữ ưu thế quan trọng khi được chơi trên mặt cỏ quen thuộc Georgios Karaiskakis. Bầu không khí cuồng nhiệt từ các khán đài luôn là vũ khí tinh thần quen thuộc giúp đại diện Hy Lạp áp đặt lối chơi và gia tăng áp lực lên các đội khách.

Trước một Jagiellonia thi đấu chặt chẽ và ổn định, Olympiakos Piraeus nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình nhằm kiểm soát quyền kiểm soát bóng từ sớm. Việc khai thác các khoảng trống ở biên và tận dụng khả năng gây sức ép tầm cao sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà tìm đường tiếp cận khung thành đối phương.

Nhận định xu hướng thế trận

Cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra với toan tính chiến thuật rõ nét từ ban huấn luyện hai bên. Jagiellonia với phong độ 3 chiến thắng trong 4 trận gần đây hoàn toàn có cơ sở để thiết lập hệ thống phòng ngự nhiều lớp và chờ đợi thời cơ phản công sắc bén. Trong khi đó, Olympiakos Piraeus cần sự kiên nhẫn cùng những miếng đánh biến hóa để giải mã hệ thống phòng ngự kỷ luật của vị khách tới từ Ba Lan, qua đó hiện thực hóa mục tiêu tiến sát nhóm dẫn đầu.

Olympiakos Piraeus 5 trận gần nhất B T H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Jagiellonia 5 trận gần nhất B T B T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 T T T T T 2 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 T H 3 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 … 8 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 9 Celtic 0 0 0 0 0 0 … 14 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 15 Jagiellonia 0 0 0 0 0 0 T T H T 16 Juventus 0 0 0 0 0 0 … 24 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 25 OFI 0 0 0 0 0 0 T T 26 Olympiakos Piraeus 0 0 0 0 0 0 27 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 T B T H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Olympiakos Piraeus ✚ Clayton (Off the roster) ✚ A. El Kaabi (Broken Leg) ✚ K. Fortounis (Red Card) ✚ D. Garcia (Off the roster) ✚ B. Popovic (Off the roster) ✚ J. Roca (Shoulder Injury) ✚ L. Scipioni (Off the roster) ✚ Y. Yazici (Knee Injury) Jagiellonia ✚ D. Drachal (Off the roster) ✚ Y. Kobayashi (Inactive) ✚ D. Rallis (Off the roster) ✚ Z. Zalewski (Off the roster) ✚ O. Sow (Inactive) ✚ D. Drachal (Off the roster) ✚ Y. Kobayashi (Inactive) ✚ D. Rallis (Off the roster)