TRỰC TIẾP Trực tiếp Olympiakos Piraeus vs Sparta Praha: Sparta Praha ép sân, chưa có bàn thắng Olympiakos Piraeus và Sparta Praha cùng có phong độ cao: chủ nhà thắng cả 5 trận gần nhất, đội khách bất bại 5 trận. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026.

Olympiakos Piraeus 0 - 0 Sparta Praha Hiệp 1 — phút 23' 23' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

12' Sparta Praha ép sân Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 39% - 61% Sparta Praha; phạm lỗi 2 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Olympiakos Piraeus tiếp đón Sparta Praha.

Cập nhật lúc 02:23 23/10/2026

Đội hình chính thức Olympiakos Piraeus Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Imanol Alguacil Sparta Praha Sơ đồ 4-3-3 · HLV Brian Priske 1 S. Ortega 2 M. Saliakas 45 P. Retsos 5 L. Pirola 70 S. Onyemaechi 19 R. Freuler 32 S. Hezze 10 Gelson Martins 22 Chiquinho 20 Jota Silva 11 R. Yaremchuk 44 J. Surovčík 25 K. Hoever 6 T. Guddal 30 J. Zelený 2 M. Suchomel 38 H. Sochurek 28 R. Macek 5 Santiago Eneme 31 M. Jurásek 29 M. Vojta 7 J. Alcócer Dự bị Olympiakos Piraeus 6 David Carmo 92 Georgakopoulos 34 A. González 27 M. Pedersen 15 G. Puerta 8 Gustavo Sá 4 Z. Smajlović 71 N. Tiknizyan 89 P. Toufakis Sparta Praha 18 A. Irving 3 P. Kadeřábek 20 S. Mannsverk 4 J. Martinec 22 L. Mbe Soh 27 E. Singhateh 15 V. Vitályos 26 P. Vydra 47 K. Hegyi Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Olympiakos Piraeus Thống kê Sparta Praha 39% Kiểm soát bóng 61% 0 Trúng đích 0 2 Phạm lỗi 2

Cả Olympiakos Piraeus lẫn Sparta Praha đều bước vào trận đấu này với phong độ cao. Chủ nhà thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, còn đội khách chưa nếm mùi thất bại nào trong cùng khoảng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Karaiskakis Stadium.

Olympiakos Piraeus: chuỗi 5 trận thắng liên tiếp

Olympiakos Piraeus đang ở trạng thái hưng phấn hiếm có. Đội chủ nhà thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và tinh thần thi đấu rất tốt.

Chuỗi toàn thắng này cũng mang lại niềm tin lớn cho đội bóng trước một trận đấu được đánh giá cân bằng. Việc thi đấu trên sân nhà tại Karaiskakis Stadium là lợi thế đáng kể nếu họ duy trì được nhịp độ hiện tại.

Sparta Praha: bất bại 5 trận, thắng 3 hòa 2

Trong khi đó, Sparta Praha cũng không kém cạnh. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để thua trận nào.

Tuy nhiên, thứ tự kết quả đáng chú ý hơn. Sparta Praha hòa 2 trận gần đây nhất, sau khi thắng 3 trận liên tiếp trước đó. Hai trận hòa liên tiếp cho thấy đà thăng hoa đã chững lại đôi chút, dù đội vẫn giữ được sự chắc chắn khi không thua trận nào.

Vị trí trên bảng xếp hạng sát nhau

Trên bảng xếp hạng, hai đội đứng liền kề nhau. Olympiakos Piraeus xếp hạng 10 với 6 điểm, còn Sparta Praha đứng thứ 11 với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm.

Điều đó khiến mỗi điểm số trong trận này đều có trọng lượng. Đội nào giành chiến thắng sẽ có thêm động lực để tiếp tục cải thiện vị thế của mình, còn kết quả hòa gần như không làm thay đổi đáng kể cục diện giữa hai đội.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai lối đi khác nhau dẫn đến cùng một trạng thái phong độ cao. Olympiakos Piraeus mang theo sức mạnh của chuỗi thắng liên tiếp, còn Sparta Praha dựa vào sự bền bỉ của một đội bóng không thua trong 5 trận.

Yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Chủ nhà cần giữ vững sự tự tin và khai thác lợi thế sân bãi, trong khi đội khách phải chứng minh rằng hai trận hòa gần nhất chỉ là khoảng lặng ngắn trước khi trở lại với mạch thắng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp gỡ giữa hai đội đang vào phom, với khoảng cách rất nhỏ trên bảng xếp hạng. Olympiakos Piraeus nhỉnh hơn về mạch kết quả và lợi thế sân nhà, nhưng Sparta Praha có đủ sự ổn định để khiến trận đấu trở nên khó lường. Một cuộc đấu giằng co, cạnh tranh từng pha bóng là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Olympiakos Piraeus 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới Sparta Praha 5 trận gần nhất H H T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T 10 Olympiakos Piraeus 2 2 0 0 +2 6 T T 11 Sparta Praha 2 1 1 0 +3 4 H T 12 Union St. Gilloise 2 1 1 0 +3 4 H T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Olympiakos Piraeus ✚ L. Bailey (Injury) ✚ Clayton (Off the roster) ✚ A. El Kaabi (Broken Leg) ✚ K. Fortounis (Muscle Injury) ✚ M. Mouandilmadji (Off the roster) ✚ B. Popovic (Off the roster) ✚ J. Roca (Off the roster) ✚ L. Scipioni (Off the roster) Sparta Praha ✚ M. Andersen (Knee Injury) ✚ E. Cobbaut (Groin Injury) ✚ J. Grimaldo (Inactive) ✚ A. Karabec (Ankle Injury) ✚ J. Mercado (Calf Injury) ✚ O. Penxa (Knee Injury) ✚ M. Rynes (Ankle Injury) ✚ A. Sevinsky (Injury)