TRỰC TIẾP Trực tiếp Orlando City SC vs Columbus Crew: Orlando City SC vượt lên dẫn trước Orlando City SC chạm trán Columbus Crew lúc 06:30 ngày 11/10/2026 tại Exploria Stadium, nơi tương quan đối đầu cân bằng hứa hẹn mang đến thế trận đôi công nảy lửa.

Orlando City SC 3 - 2 Columbus Crew Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Orlando City SC 3 - 2 Columbus Crew.

90' Thay người Phút 90' (Columbus Crew): Marcelo Andrés Herrera vào sân thay Mohamed Farsi.

89' BÀN THẮNG! Orlando City SC (3-2) Phút 89': Iván Angulo (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Martin Ojeda). Tỷ số: 3 - 2.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Orlando City SC 47% - 53% Columbus Crew, dứt điểm 14 - 24 (trúng đích 5 - 13), phạt góc 0 - 11; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 10 - 3.

83' Thay người Phút 83' (Orlando City SC): Justin Ellis vào sân thay David Brekalo.

83' Thay người Phút 83' (Columbus Crew): Brooks Lennon vào sân thay Anass Zaroury.

83' Thay người Phút 83' (Columbus Crew): Sekou Tidiany Bangoura vào sân thay Taha Habroune.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Orlando City SC 48% - 52% Columbus Crew, dứt điểm 12 - 22 (trúng đích 5 - 12), phạt góc 0 - 7; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 9 - 3.

70' Thay người Phút 70' (Columbus Crew): Gonzalo Tapia vào sân thay Josef Martínez.

70' Thay người Phút 70' (Columbus Crew): André Gomes vào sân thay Dylan Chambost.

62' Thay người Phút 62' (Orlando City SC): Luis Otávio Costa de Aquino vào sân thay Eduard Atuesta.

62' Thay người Phút 62' (Orlando City SC): Daryl Dike vào sân thay Marco Pašalić.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Orlando City SC 45% - 55% Columbus Crew, dứt điểm 12 - 21 (trúng đích 5 - 12), phạt góc 0 - 7; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 9 - 3.

59' Thẻ vàng Phút 59': Marco Pašalić (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

53' BÀN THẮNG! Columbus Crew (2-2) Phút 53': Brais Méndez (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Taha Habroune). Tỷ số: 2 - 2.

52' Thay người Phút 52' (Orlando City SC): Zakaria Taifi vào sân thay Vinicius Nogueira.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Orlando City SC 47% - 53% Columbus Crew, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 5 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Orlando City SC): Bernardo Rhein vào sân thay Harvey Graham Sarajian.

41' Thẻ vàng Phút 41': David Brekalo (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Orlando City SC 52% - 48% Columbus Crew, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 4 - 2.

36' Thẻ vàng Phút 36': Brais Méndez (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Argument).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Orlando City SC 49% - 51% Columbus Crew, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 3); việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 0.

23' Thẻ vàng Phút 23': Robin Jansson (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

21' Thẻ vàng Phút 21': Taha Habroune (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Foul).

16' BÀN THẮNG! Orlando City SC (2-1) Phút 16': Antoine Griezmann (Orlando City SC) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

12' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 59% - 41% Columbus Crew, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 0.

7' BÀN THẮNG! Columbus Crew (1-1) Phút 7': Taha Habroune (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Santiago Rodriguez). Tỷ số: 1 - 1.

3' Thẻ vàng Phút 3': Vinicius Nogueira (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

1' BÀN THẮNG! Orlando City SC (1-0) Phút 1': Harvey Graham Sarajian (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Antoine Griezmann). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Orlando City SC tiếp đón Columbus Crew.

Cập nhật lúc 08:32 11/10/2026

Đội hình chính thức Orlando City SC Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois 71 M. Crépeau 19 Z. Taifi 57 Iago 6 R. Jansson 44 Bernardo Rhein Goncalves 10 M. Ojeda 20 E. Atuesta 35 Joran Gerbet 77 I. Angulo 7 A. Griezmann 9 D. Dike 28 P. Schulte 23 M. Farsi 25 S. Zawadzki 3 E. Bailly 18 M. Amundsen 21 A. Zaroury 7 D. Chambost 16 T. Habroune 8 S. Rodríguez 10 Brais Méndez 77 Josef Martínez Dự bị Orlando City SC 65 Gustavo Caraballo Delgado 21 N. Miller 27 Vinícius Nogueira 12 Javier Otero 23 Harvey Sarajian 11 Tiago 70 J. Hylton 5 Luis Otávio 3 Adrián Marín Columbus Crew 50 T. Karumanchi 2 M. Herrera 26 L. Giaccone 4 R. Camacho 24 E. Bush 17 S. Bangoura 11 B. Lennon 12 Cesar Ruvalcaba Cập nhật đội hình lúc 06:03 11/10/2026

Orlando City SC Thống kê Columbus Crew 47% Kiểm soát bóng 53% 14 Dứt điểm 24 5 Trúng đích 13 0 Phạt góc 11 12 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 5 10 Thủ môn cứu thua 3

Cuộc so tài giữa Orlando City SC và Columbus Crew diễn ra vào lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Exploria Stadium thu hút nhiều sự chú ý. Lịch sử các lần chạm trán giữa hai câu lạc bộ thường mang đến kịch bản cởi mở với nhiều pha lập công, tạo tiền đề cho một trận cầu đôi công hấp dẫn khi đôi bên tái ngộ.

Tương quan cân bằng qua các lần chạm trán gần nhất

Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng cho thấy sự giằng co rõ nét trên từng mét vuông sân cỏ. Trong 5 lần so tài gần nhất, Columbus Crew nhỉnh hơn đôi chút với 2 chiến thắng, Orlando City SC có được 1 trận thắng, và 2 trận đấu còn lại khép lại với kết quả hòa. Những cuộc đối đầu này luôn chứng kiến hai đội sẵn sàng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng thay vì lựa chọn lối đá phòng ngự thực dụng.

Yếu tố sân nhà Exploria Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng dành cho Orlando City SC. Tuy nhiên, sự tự tin từ kết quả đối đầu cân bằng giúp Columbus Crew hoàn toàn đủ cơ sở để triển khai lối chơi tấn công sòng phẳng ngay từ những phút đầu tiên.

Cục diện điểm số và phong độ thi đấu

Trước thềm trận đấu này, Orlando City SC đang tạm thời giữ vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 34 điểm tích lũy được. Khoảng cách giữa họ và các đối thủ bám đuổi đòi hỏi đội chủ nhà phải duy trì sự tập trung tối đa để bảo vệ thứ hạng hiện tại.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Columbus Crew đứng ở vị trí thứ 12 với 29 điểm, kém đội chủ nhà đúng 5 điểm. Phong độ thi đấu trong 5 trận gần đây của Columbus Crew mang tính biến động: họ giành 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, đội bóng này vừa có được 1 trận thắng ở lần ra sân gần nhất sau chuỗi 2 trận thua liên tiếp, trước đó là mạch 2 trận toàn thắng.

Nhận định thế trận đôi công nảy lửa

Với khoảng cách 5 điểm giữa hai đội cùng xu hướng cống hiến ở các lần gặp gỡ trước đây, trận đấu trên sân Exploria Stadium nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi theo kịch bản đôi công rực lửa. Cả Orlando City SC lẫn Columbus Crew đều sở hữu những phương án triển khai tấn công trực diện và có xu hướng khai thác nhanh các khoảng trống ở biên.

Đội chủ nhà Orlando City SC với ưu thế sân bãi nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, trong khi Columbus Crew luôn sẵn sàng đáp trả bằng các tình huống chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Khả năng tận dụng cơ hội ở các tình huống then chốt sẽ là yếu tố quyết định cục diện của màn đọ sức này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Orlando City SC · 1 thắng 2 hòa Columbus Crew · 2 thắng Columbus Crew 2 - 1 Orlando City SC CC Columbus Crew 1 - 1 Orlando City SC Hòa Orlando City SC 1 - 1 Columbus Crew Hòa Columbus Crew 1 - 3 Orlando City SC OCS Columbus Crew 4 - 3 Orlando City SC CC

Orlando City SC 5 trận gần nhất B B B T T Columbus Crew 5 trận gần nhất T T T B B 27 Trận 8-5-14 T-H-B 39 Ghi (TB 1.4) 43 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 27 18 6 3 +34 60 T T H B H 2 New England Revolution 27 14 4 9 +9 46 B T T T B 3 Inter Miami 27 12 10 5 +14 46 B H H H H … 6 Philadelphia Union 27 11 6 10 +10 39 T T T T T 7 Orlando City SC 27 10 4 13 -16 34 B B T T T 8 New York Red Bulls 27 9 6 12 -17 33 B T T B H … 11 DC United 26 6 12 8 -8 30 H B H T H 12 Columbus Crew 27 8 5 14 -4 29 T T B B T 13 Toronto FC 27 6 11 10 -12 29 B B B T H …

Tình hình lực lượng Orlando City SC ✚ B. Ojeda (Foot Injury) ✚ T. Spicer (Foot Injury) ✚ B. Ojeda (Foot Injury) ✚ T. Spicer (Foot Injury) Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury)