TRỰC TIẾP Trực tiếp Orlando City SC vs DC United: Orlando City SC nhân đôi cách biệt Orlando City SC và DC United cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, khi hai đội gặp nhau lúc 06:30 ngày 18/10/2026 trên sân Exploria Stadium.

Orlando City SC 2 - 0 DC United Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Orlando City SC 2 - 0 DC United.

38' Thẻ vàng Phút 38': Luis Otávio Costa de Aquino (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 58% - 42% DC United, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 2 - 1.

25' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 63% - 37% DC United, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 1.

22' BÀN THẮNG! Orlando City SC (2-0) Phút 22': Martin Ojeda (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Antoine Griezmann). Tỷ số: 2 - 0.

15' BÀN THẮNG! Orlando City SC (1-0) Phút 15': Antoine Griezmann (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Martin Ojeda). Tỷ số: 1 - 0.

13' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 64% - 36% DC United, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Orlando City SC tiếp đón DC United.

Cập nhật lúc 07:25 18/10/2026

Đội hình chính thức Orlando City SC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Perelman DC United Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Weiler 71 M. Crépeau 19 Z. Taifi 4 D. Brekalo 57 Iago 77 I. Angulo 5 Luis Otávio 16 W. Cartagena 20 E. Atuesta 7 A. Griezmann 10 M. Ojeda 9 D. Dike 1 S. Johnson 5 S. Hefti 13 S. Nealis 15 K. Rowles 6 K. Kurokawa 2 K. Nono 21 A. Dozzell 23 B. Servania 7 Peglow 9 T. Baribo 8 J. Stroud Dự bị Orlando City SC 22 Justin Ellis 35 Joran Gerbet 21 N. Miller 8 B. Ojeda 12 Javier Otero 87 Marco Pasalic 23 Harvey Sarajian 11 Tiago 3 Adrián Marín DC United 48 Gavin Turner 4 M. Peltola 22 N. Ordaz 27 Nikola Markovic 25 J. Hopkins 40 K. Castillo 26 A. Bono 32 O. Avilez 12 C. Antley Cập nhật đội hình lúc 06:02 18/10/2026

Orlando City SC Thống kê DC United 58% Kiểm soát bóng 42% 4 Dứt điểm 8 3 Trúng đích 2 0 Phạt góc 4 4 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Orlando City SC và DC United bước vào trận đấu lúc 06:30 ngày 18/10/2026 với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cả hai đều thua 3 trong 5 trận gần nhất, nên bất kỳ kết quả tích cực nào tại Exploria Stadium cũng có giá trị lớn về mặt tinh thần.

Orlando City SC: nhen lại hy vọng sau chuỗi trận sa sút

Trong 5 trận gần nhất, Orlando City SC thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà vừa có trận hòa ở lượt đấu mới nhất. Trước đó, họ thua liên tiếp 3 trận sau khi có một chiến thắng.

Kết quả hòa gần nhất vì thế mang ý nghĩa như một tín hiệu chặn đà đi xuống. Chuỗi thua liên tiếp đã được cắt, nhưng Orlando City SC vẫn chưa có thêm chiến thắng để hoàn toàn lấy lại niềm tin. Việc thi đấu trên sân nhà là cơ hội để đội bóng biến sự ổn định ban đầu thành điểm số cụ thể.

DC United: chiến thắng gần nhất tạo điểm tựa

DC United cũng có thành tích 1 thắng, 1 hòa và 3 thua trong 5 trận gần nhất. Điểm khác biệt nằm ở thứ tự: đội khách vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau khi thua 2 trận liên tiếp trước đó. Trước chuỗi này, họ còn có một trận hòa và một trận thua.

Chiến thắng gần nhất là điểm tựa tinh thần quan trọng, nhưng chuỗi kết quả phía sau cho thấy DC United vẫn chưa thể hiện được sự ổn định. Nếu muốn nối dài mạch tích cực ngay trên sân khách, đội bóng cần giữ được sự chắc chắn và tránh để thế trận bị phá vỡ sớm.

Thế đối đầu nghiêng về Orlando City SC

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Orlando City SC thắng 3 trận, hòa 1 trận và để DC United thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường có lợi thế khi hai bên đối đầu.

Tuy nhiên, lịch sử chỉ là một yếu tố tham khảo. Phong độ hiện tại của hai đội tương đồng đến mức khó tách bạch, nên lợi thế đối đầu của Orlando City SC chưa chắc đủ để tạo khác biệt.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khi cả hai cùng thiếu những chiến thắng gần đây, yếu tố tâm lý có thể quyết định nhịp độ trận đấu. Một bên sẽ cần thận trọng để không tái diễn chuỗi thua, bên còn lại cũng không muốn rời sân tay trắng. Đội nào kiểm soát tốt những khoảnh khắc đầu trận sẽ có cơ hội định đoạt thế trận.

Orlando City SC có lợi thế sân nhà và thế đối đầu thuận lợi, nên họ có thể chủ động hơn trong cách tiếp cận. DC United lại mang theo chiến thắng mới nhất, dễ khiến đội khách thi đấu với tâm lý thoải mái hơn.

Nhận định

Đây là cuộc gặp giữa hai đội cùng khát một kết quả tích cực. Orlando City SC có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu đáng kể, trong khi DC United sở hữu chiến thắng ở trận gần nhất làm động lực.

Với phong độ tương đồng, một trận đấu cân bằng và nhiều tính toán là khả năng dễ xảy ra. Kết quả có thể phụ thuộc vào đội nào ít mắc sai lầm hơn trong những tình huống then chốt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Orlando City SC · 3 thắng 1 hòa DC United · 1 thắng DC United 3 - 2 Orlando City SC DU DC United 1 - 1 Orlando City SC Hòa Orlando City SC 4 - 1 DC United OCS Orlando City SC 5 - 0 DC United OCS DC United 2 - 3 Orlando City SC OCS

Orlando City SC 5 trận gần nhất H T B B B 29 Trận 11-5-13 T-H-B 54 Ghi (TB 1.9) 69 Thủng lưới DC United 5 trận gần nhất T B B H B 28 Trận 7-12-9 T-H-B 36 Ghi (TB 1.3) 47 Thủng lưới

Tình hình lực lượng Orlando City SC ✚ T. Spicer (Foot Injury) ✚ G. Dorsey (Back Injury) ✚ T. Spicer (Foot Injury) ✚ G. Dorsey (Back Injury) DC United ✚ L. Bartlett (Red Card) ✚ H. Kijima (Leg Injury) ✚ L. Munteanu (Leg Injury) ✚ G. Segal (Leg Injury) ✚ L. Bartlett (Red Card) ✚ H. Kijima (Leg Injury) ✚ L. Munteanu (Leg Injury) ✚ G. Segal (Leg Injury)