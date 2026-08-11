Trực tiếp Orlando City SC vs New England Revolution: New England Revolution ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Orlando City SC vs New England Revolution: New England Revolution ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể08/11/2026 00:16

New England Revolution đang thi đấu thăng hoa với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và đang đứng hạng 3 bảng xếp hạng. Họ sẽ làm khách của Orlando City SC tại Exploria Stadium lúc 04:00 ngày 08/11/2026.

Orlando City SC0 - 0New England RevolutionHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 37'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: Orlando City SC 40% - 60% New England Revolution, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 2 - 2.

  • 25'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: Orlando City SC 36% - 64% New England Revolution, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 13'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: Orlando City SC 39% - 61% New England Revolution, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Orlando City SC tiếp đón New England Revolution.

Cập nhật lúc 04:55 08/11/2026

Đội hình chính thức
Orlando City SC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman
New England Revolution
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Mićović
71
M. Crépeau
19
Z. Taifi
4
D. Brekalo
16
W. Cartagena
27
Vinícius Nogueira
87
Marco Pasalic
8
B. Ojeda
20
E. Atuesta
77
I. Angulo
7
A. Griezmann
10
M. Ojeda
30
M. Turner
12
I. Feingold
22
E. Kohler
2
M. Fofana
23
W. Sands
10
Carles Gil
8
M. Polster
14
J. Yueill
41
L. Langoni
99
D. Turgeman
16
D. Gazdag
Dự bị
Orlando City SC
9 D. Dike24 G. Dorsey22 Justin Ellis35 Joran Gerbet5 Luis Otávio12 Javier Otero23 Harvey Sarajian11 Tiago3 Adrián Marín
New England Revolution
77 D. Fagundez33 D. Parisian21 B. Raines66 J. Wynder7 G. Yow80 A. Yusuf17 Marcos Zambrano-Delgado4 T. Beason15 C. Baker
Cập nhật đội hình lúc 03:32 08/11/2026
Orlando City SCThống kêNew England Revolution
40%
Kiểm soát bóng
60%
7
Dứt điểm
7
1
Trúng đích
2
3
Phạt góc
6
4
Phạm lỗi
1
0
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
2

New England Revolution bước vào chuyến làm khách trước Orlando City SC với phong độ đáng chú ý. Đội thắng 4 trong 5 trận gần nhất, chỉ thua ở trận mới nhất, và đang giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 58 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 04:00 ngày 08/11/2026 tại Exploria Stadium.

New England Revolution: chuỗi thắng làm nên vị thế

Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp là nền tảng giúp New England Revolution tích lũy 58 điểm và đứng hạng 3. Chuỗi thắng này cho thấy đội đang thi đấu ổn định và có sự tự tin cần thiết cho các chuyến làm khách.

Tuy nhiên, trận gần nhất của đội kết thúc bằng thất bại. Đây là điểm cần theo dõi: New England Revolution có giữ được nhịp độ trước đó hay không sau trận thua này.

Orlando City SC: phong độ chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Orlando City SC thắng 1, hòa 3 và thua 1. Trận mới nhất của đội kết thúc bằng thất bại, tiếp theo là hai trận hòa liên tiếp. Việc hòa quá nhiều khiến đội chủ nhà chưa thể tạo đà tăng tốc.

Hiện Orlando City SC xếp hạng 9 với 43 điểm. Họ kém New England Revolution 15 điểm và đang ở vị trí thấp hơn 6 bậc. Khoảng cách này phản ánh rõ sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Lịch sử đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù phong độ hiện tại nghiêng về New England Revolution, lịch sử gần đây lại có lợi cho Orlando City SC. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận.

Điều này cho thấy Orlando City SC từng có cách xử lý hiệu quả trước đối thủ này. Đây có thể là điểm tựa tinh thần cho đội chủ nhà, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt ra hai câu hỏi lớn. Thứ nhất, New England Revolution có tiếp tục duy trì sức mạnh của chuỗi thắng gần đây trên sân khách hay không. Thứ hai, Orlando City SC có tận dụng được lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu để chấm dứt chuỗi trận thiếu bứt phá.

Cả hai đội cùng thua ở trận gần nhất, nên đều cần một phản ứng tích cực. Với New England Revolution, đó là cách để khẳng định phong độ cao vẫn còn. Với Orlando City SC, một kết quả tốt sẽ giúp đội thoát khỏi chuỗi trận nhiều trận hòa.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, New England Revolution được đánh giá nhỉnh hơn. Đội có chuỗi thắng ấn tượng, đứng hạng 3 và hơn đối thủ 15 điểm. Tuy vậy, Orlando City SC có thành tích đối đầu tốt và lợi thế sân nhà, nên đây vẫn là cặp đấu có nhiều yếu tố khó lường.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Orlando City SC · 3 thắng1 hòaNew England Revolution · 1 thắng
20/09/2026
New England Revolution
4 - 2
Orlando City SC
NER
30/04/2026
Vòng 1/8
New England Revolution
3 - 4
Orlando City SC
OCS
20/07/2025
New England Revolution
1 - 2
Orlando City SC
OCS
11/05/2025
Orlando City SC
3 - 3
New England Revolution
Hòa
15/09/2024
Orlando City SC
3 - 0
New England Revolution
OCS
Orlando City SC
5 trận gần nhất
BHHTH
33
Trận
12-7-14
T-H-B
62
Ghi (TB 1.9)
78
Thủng lưới
New England Revolution
5 trận gần nhất
BTTTT
33
Trận
18-4-11
T-H-B
55
Ghi (TB 1.7)
46
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC332283+4474THTHT
2Inter Miami3316116+2159THBTT
3New England Revolution3318411+958BTTTT
4Chicago Fire3316710+1155THTBB
8Columbus Crew3313515+644TTTTT
9Orlando City SC3312714-1643BHHTH
10New York Red Bulls3311616-1739BBTBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Orlando City SC vs New England Revolution: New England Revolution ép sân, chưa có bàn thắng
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