Trực tiếp Orlando City SC vs New York City FC: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Orlando City SC vs New York City FC: Đội hình xuất phát

Văn Thể25/10/2026 01:44

New York City FC phải chặn đà sa sút khi tới sân của Orlando City SC lúc 06:30 ngày 25/10/2026, sau chuỗi 5 trận gần nhất không biết đến chiến thắng.

Orlando City SCvsNew York City FCSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Orlando City SC và New York City FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:02 25/10/2026

Đội hình chính thức
Orlando City SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Perelman
New York City FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Jansen
71
M. Crépeau
77
I. Angulo
4
D. Brekalo
57
Iago
27
Vinícius Nogueira
8
B. Ojeda
16
W. Cartagena
20
E. Atuesta
7
A. Griezmann
10
M. Ojeda
22
Justin Ellis
49
M. Freese
24
T. Gray
13
Thiago Martins
6
J. Sands
22
O'Toole
21
O'Neill
8
A. Perea
26
A. Ojeda
7
Fernández Mercau
17
H. Wolf
16
A. Martínez
Dự bị
Orlando City SC
9 D. Dike35 Joran Gerbet21 N. Miller12 Javier Otero87 Marco Pasalic44 Bernardo Rhein Goncalves23 Harvey Sarajian19 Z. Taifi3 Adrián Marín
New York City FC
20 Luighi Hanri3 M. Miazga34 Raul Gustavo30 T. Romero32 J. Shore11 Talles Magno9 B. Traoré88 M. Jones2 Nico Cavallo
Cập nhật đội hình lúc 06:02 25/10/2026

New York City FC đang cần một kết quả tích cực để chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng, gồm 2 trận hòa và 3 trận thua. Họ sẽ làm khách của Orlando City SC tại Exploria Stadium lúc 06:30 ngày 25/10/2026, trong thế đối đầu với đội chủ nhà đang có phong độ tốt hơn hẳn.

New York City FC mắc kẹt trong chuỗi không thắng

Trong 5 trận gần nhất, New York City FC hòa 2 trận và thua 3 trận. Đội khách chưa có một chiến thắng nào trong giai đoạn này. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, nhưng trước đó là hai trận thua liên tiếp.

Chuỗi kết quả ấy khiến New York City FC xuống hạng 12 với 34 điểm. Với áp lực phải sớm lấy lại nhịp thắng, chuyến làm khách này là phép thử về bản lĩnh của cả tập thể.

Orlando City SC giữ phong độ ổn định hơn

Ở chiều ngược lại, Orlando City SC thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà không thua trong 3 trận mới nhất, gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Hai trận thua nằm ở giai đoạn xa hơn.

Hiện Orlando City SC đứng hạng 7 với 41 điểm, hơn New York City FC 7 điểm và cao hơn 5 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh đúng sự chênh lệch về phong độ của hai đội ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng về New York City FC

Dù phong độ đang sa sút, New York City FC lại có lợi thế rõ rệt trong lịch sử gặp Orlando City SC. Qua 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng 4 trận và hòa 1 trận. Orlando City SC chưa thắng lần nào trong loạt đối đầu này.

Con số đó là điểm tựa tinh thần đáng kể cho New York City FC khi họ cần tìm lại niềm tin. Ngược lại, Orlando City SC sẽ muốn chấm dứt chuỗi trận không thắng trước chính đối thủ này ngay trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với New York City FC, bài toán trước mắt là củng cố sự chắc chắn và tìm ra một chiến thắng sau chuỗi không thắng kéo dài. Họ có thể dựa vào thành tích đối đầu tốt để thi đấu tự tin hơn, nhưng cần tránh để áp lực kết quả làm mất tính kỷ luật.

Orlando City SC lại sở hữu lợi thế sân nhà và đà không thua trong 3 trận gần nhất. Nếu duy trì được sự ổn định, họ hoàn toàn có thể khiến đối thủ tiếp tục gặp khó. Trận đấu vì thế nhiều khả năng xoay quanh cuộc đối đầu giữa phong độ hiện tại của chủ nhà và ký ức tích cực của đội khách.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Orlando City SC được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu áp đảo của New York City FC khiến trận đấu khó ngã ngũ. Đội khách có động lực lớn để chặn đà sa sút, trong khi đội chủ nhà muốn tận dụng lợi thế sân nhà và đà phong độ để nới rộng khoảng cách điểm số.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Orlando City SC · 0 thắng1 hòaNew York City FC · 4 thắng
08/03/2026
New York City FC
5 - 0
Orlando City SC
NYC
17/07/2025
Orlando City SC
1 - 2
New York City FC
NYC
09/03/2025
New York City FC
2 - 1
Orlando City SC
NYC
21/07/2024
Orlando City SC
1 - 1
New York City FC
Hòa
29/06/2024
New York City FC
4 - 2
Orlando City SC
NYC
Orlando City SC
5 trận gần nhất
THTBB
30
Trận
12-5-13
T-H-B
58
Ghi (TB 1.9)
70
Thủng lưới
New York City FC
5 trận gần nhất
HBBHB
30
Trận
8-10-12
T-H-B
43
Ghi (TB 1.4)
41
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC302073+4167HTTTT
2Inter Miami3015105+2255TTTBH
3New England Revolution3016410+852TTBBT
6Philadelphia Union3013710+1346HTTTT
7Orlando City SC3012513-1241THTBB
8FC Cincinnati3010911-939TBBTB
11Columbus Crew3010515-135TTBTT
12New York City FC3081012+234HBBHB
13DC United3071211-1533BBTBH
Tình hình lực lượng
Orlando City SC
R. Jansson (Foot Injury)
Luis Otavio (Yellow Cards)
T. Spicer (Foot Injury)
G. Dorsey (Back Injury)
B. Rhein (Injury)
Vinicius Nogueira (Shoulder Injury)
R. Jansson (Foot Injury)
Luis Otavio (Yellow Cards)
New York City FC
D. Baiera (Knee Injury)
A. Farnos (Leg Injury)
M. Moralez (Knee Injury)
K. Parks (Leg Injury)
K. Trewin (Ankle Injury)
D. Baiera (Knee Injury)
A. Farnos (Leg Injury)
M. Moralez (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Orlando City SC vs New York City FC: Đội hình xuất phát
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