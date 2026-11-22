TRỰC TIẾP Trực tiếp Osasuna vs Malaga: Hiệp 2 bắt đầu, Osasuna dẫn 1-0 Malaga tổn thất nhân sự trước chuyến làm khách của Osasuna, khi đang đứng thứ 20 với 5 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 23/11/2026 tại Estadio El Sadar.

Osasuna 1 - 0 Malaga Hiệp 2 — phút 77' 77' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Osasuna 1 - 0 Malaga.

74' Thẻ vàng Phút 74': Asier Osambela (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Osasuna ép sân Cầm bóng: Osasuna 54% - 46% Malaga, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 0 - 1.

65' Thay người Phút 65' (Osasuna): Asier Osambela vào sân thay Aimar Oroz.

65' Thay người Phút 65' (Osasuna): Raul Moro vào sân thay Enrique Barja Alfonso.

61' Osasuna ép sân Cầm bóng: Osasuna 58% - 42% Malaga, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Malaga): Dani Lorenzo vào sân thay Joaquín Muñoz.

49' Osasuna ép sân Cầm bóng: Osasuna 57% - 43% Malaga, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Malaga): Ramón Enríquez vào sân thay Rafael Rodríguez Ruiz.

45' Thay người Phút 45' (Malaga): Carlos Puga vào sân thay Álex Pastor.

42' Thẻ vàng Phút 42': Alejandro Catena (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Osasuna ép sân Cầm bóng: Osasuna 59% - 41% Malaga, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Osasuna 52% - 48% Malaga, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

20' BÀN THẮNG! Osasuna (1-0) Phút 20': Ante Budimir (Osasuna) lập công (kiến tạo: Valentin Rosier). Tỷ số: 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Osasuna 51% - 49% Malaga, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Osasuna tiếp đón Malaga.

Cập nhật lúc 02:03 23/11/2026

Đội hình chính thức Osasuna Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Arrasate Malaga Sơ đồ 3-5-2 · HLV Funes 1 Sergio Herrera 19 V. Rosier 24 Catena 22 F. Boyomo 15 Diego Rico 7 Moncayola 16 Moi Gómez 14 Rubén García 10 Aimar Oroz 11 Kike Barja 17 A. Budimir 1 Alfonso Herrero 16 Diego Murillo 5 Álex Pastor 15 Ángel Recio 10 David Larrubia 14 Rafa Rodríguez 18 Pablo Martínez 11 Joaquín Muñoz 12 José Salinas 8 Carlos Dotor 21 Adrián Niño Heredia Dự bị Osasuna 20 Del Castillo 6 Lucas Torró 35 U. Santos 31 Rafa Fernández 29 Asier Osambela 8 Iker Muñoz 18 Raul Moro 27 Íñigo Arguibide 21 Jonathan Dubasin Malaga 3 Puga 25 Juan Berrocal 2 J. Cajuste 23 Izan Merino 22 Dani Lorenzo 13 Carlos López 17 Eneko Jauregi 4 Einar Galilea 6 Ramón Enríquez Cập nhật đội hình lúc 00:04 23/11/2026

Osasuna Thống kê Malaga 54% Kiểm soát bóng 46% 11 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 0 4 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 3 0 Thủ môn cứu thua 1

Malaga bước vào chuyến làm khách trước Osasuna với tổn thất về nhân sự, trong lúc đội đang đứng thứ 20 với 5 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 23/11/2026 trên sân Estadio El Sadar. Với chủ nhà đang ở vị trí thứ 16, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Malaga đau đầu vì thiếu người

Việc hao hụt lực lượng là bài toán lớn nhất của Malaga trước giờ bóng lăn. Đội khách vốn đã khó khăn khi chỉ có 5 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng. Thiếu người ở thời điểm này khiến ban huấn luyện càng khó xoay xở để tìm lại sự ổn định.

Phong độ gần đây cũng không giúp Malaga nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 3 trận, thắng 1 trận và hòa 1 trận. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của họ đều kết thúc bằng thất bại, nên tâm lý đội bóng chắc chắn bị ảnh hưởng.

Osasuna có lợi thế về phong độ

Ngược lại, Osasuna có chuỗi kết quả khả quan hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với tỷ số hòa, sau đó là xen kẽ giữa thua và thắng.

Chủ nhà hiện có 12 điểm và đứng thứ 16, hơn Malaga 7 điểm. Khoảng cách này cho thấy Osasuna đang ở vị thế tốt hơn, và họ sẽ thi đấu trên sân nhà trước một đối thủ đang gặp khó khăn.

Thế đối đầu nghiêng về Osasuna

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Osasuna thắng 2 trận, hòa 2 trận và Malaga thắng 1 trận. Chủ nhà nhỉnh hơn về thành tích, nhưng hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường khá cân bằng.

Điểm then chốt và nhận định

Nếu Malaga không sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề nhân sự, họ sẽ khó tạo sức ép lên hàng phòng ngự của Osasuna. Chủ nhà có thể tận dụng sân nhà và phong độ nhỉnh hơn để kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, chuỗi kết quả thắng thua đan xen của Osasuna cho thấy họ vẫn chưa thật sự ổn định.

Nhìn chung, Osasuna được đánh giá nhỉnh hơn ở phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà. Malaga cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để cải thiện hình ảnh sau chuỗi trận không thuận lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Osasuna · 2 thắng 2 hòa Malaga · 1 thắng Malaga 1 - 2 Osasuna OSA Osasuna 2 - 1 Malaga OSA Osasuna 1 - 1 Malaga Hòa Malaga 1 - 1 Osasuna Hòa Osasuna 0 - 2 Malaga MAL

Osasuna 5 trận gần nhất H B T B T 12 Trận 3-3-6 T-H-B 12 Ghi (TB 1.0) 23 Thủng lưới Malaga 5 trận gần nhất B B T H B 12 Trận 0-5-7 T-H-B 9 Ghi (TB 0.8) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 12 11 0 1 +35 33 T T B T T 2 Real Madrid 13 11 0 2 +22 33 T T T T T 3 Atletico Madrid 12 9 1 2 +13 28 B T T T T … 15 Getafe 12 3 3 6 -10 12 B T B H B 16 Osasuna 12 3 3 6 -11 12 H B B T B 17 Valencia 13 3 3 7 -11 12 T B T B H … 19 Elche 12 2 4 6 -6 10 B B T H H 20 Malaga 12 0 5 7 -14 5 B B H B H

Tình hình lực lượng Osasuna ✚ A. Bretones (Calf Injury) ✚ A. Fernandez (Calf Injury) ✚ R. Yeboah (Inactive) Malaga ✚ H. Abaida (Personal Reasons) ✚ A. Aznou (Red Card) ✚ F. Calero (Muscle Injury) ✚ R. Garrido Hierro (Hamstring Injury) ✚ Juani (Inactive) ✚ J. Lobete (Knee Injury) ✚ A. Ochoa (Knee Injury)