TRỰC TIẾP Trực tiếp Oxford City vs Leicester: Leicester mở tỷ số Đây là trận chung kết: đội nào thắng sẽ lên ngôi vô địch, đội thua trắng tay. Oxford City và Leicester gặp nhau lúc 02:45 ngày 07/11/2026 trên sân Court Place Farm.

Oxford City 0 - 1 Leicester Hiệp 1 — phút 31' 31' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Oxford City 0 - 1 Leicester.

25' Leicester ép sân Cầm bóng: Oxford City 24% - 76% Leicester, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 1.

25' Thẻ vàng Phút 25': Luke Thomas (Leicester) nhận thẻ vàng (Foul).

16' BÀN THẮNG! Leicester (0-1) Phút 16': Louis Page (Leicester) lập công (kiến tạo: Bobby Reid). Tỷ số: 0 - 1.

13' Leicester ép sân Cầm bóng: Oxford City 19% - 81% Leicester, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Oxford City tiếp đón Leicester.

Cập nhật lúc 03:17 07/11/2026

Đội hình chính thức Oxford City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Jenkins Leicester Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Russell Martin 1 J. Maxted 22 D. Nelson 5 Ludwig Francillette 3 Evan humphries 28 A. Crowther 4 Joshua James Ashby 8 D. Tetek 10 Z. McEachran 7 S. Pollock 9 T. Marsh 11 E. Brown 21 F. Ravizzoli 16 O'Hora 24 Kangasniemi 5 C. Okoli 33 L. Thomas 25 L. Page 6 J. Lundstram 14 De Cordova-Reid 36 S. Braybrooke 27 K. Doyle 17 E. Riis Dự bị Oxford City 20 B. Bateman 2 Keegan Bloom 19 Canice Carroll 23 Brayden Joshua Harvey Daniel 15 F. Forestieri 16 Alfie James Potter 12 Max Smith 14 Matty Taylor 27 Isaac Westendorf Leicester 9 A. Bristrić 32 O. Aluko 60 R. Carr 13 D. Cornell 26 W. Coulibaly 20 H. Howell 18 C. McFarlane 50 T. Neale 23 T. Watson Cập nhật đội hình lúc 02:17 07/11/2026

Oxford City Thống kê Leicester 24% Kiểm soát bóng 76% 1 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 2 0 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Oxford City và Leicester bước vào một trận chung kết theo đúng nghĩa đen: thắng là vô địch, thua là mất tất cả. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 07/11/2026 tại sân vận động Court Place Farm.

Chung kết loại trực tiếp: không còn chỗ cho sai lầm

Trận đấu mang tính loại trực tiếp, đội thắng đi tiếp và đội thua bị loại. Vì vậy, mọi điểm số hay thành tích trước đó không còn nhiều ý nghĩa, chỉ còn một cơ hội duy nhất để giành chiến thắng.

Áp lực của một trận chung kết thường khiến hai đội cẩn trọng hơn ở những phút đầu. Chỉ một sai lầm nhỏ trong phòng ngự hay một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng có thể quyết định cả danh hiệu.

Phong độ của Oxford City: nhiều niềm tin, một lời nhắc nhở

Oxford City đến trận chung kết với phong độ khá tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Tuy nhiên, trận đấu gần nhất của Oxford City lại là một thất bại. Trước đó, đội bóng này có chuỗi thắng, hòa rồi thắng liên tiếp. Họ cần nhanh chóng khép lại cú vấp ở trận gần nhất để bước vào chung kết với tâm lý ổn định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một trận đấu mà chỉ có thắng mới đủ, việc giữ sự tập trung và kỷ luật sẽ là yếu tố quan trọng. Oxford City được chơi trên sân nhà Court Place Farm, nơi họ có thể tận dụng sự quen thuộc và sự cổ vũ của khán giả để tạo lợi thế tâm lý.

Leicester, ở chiều ngược lại, buộc phải xử lý tốt những giai đoạn áp lực từ đội chủ nhà và tận dụng cơ hội hiếm hoi nếu có. Trong các trận chung kết, đội kiên nhẫn hơn và ít mắc lỗi hơn thường là đội cười sau cùng.

Nhận định

Đây là trận đấu mà phong độ chỉ là một phần của câu chuyện. Oxford City có phong độ khá tốt với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, song thất bại ở trận mới nhất là điều họ cần khắc phục ngay. Trận chung kết này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi bản lĩnh, sự tập trung và khả năng chịu áp lực của hai đội.

Oxford City 5 trận gần nhất B T H T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới Leicester 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới