Trực tiếp Pafos FC vs Hajduk Split: Pafos FC nới rộng cách biệt 3-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Pafos FC vs Hajduk Split: Pafos FC nới rộng cách biệt 3-0
Pafos FC đối đầu Hajduk Split tại UEFA Europa League trong bối cảnh lịch sử gặp nhau đang nghiêng về đội bóng Croatia sau lần chạm trán gần nhất.
- 101'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Pafos FC 3 - 0 Hajduk Split.
- 98'Thay người
Phút 98' (): Andjelo Sutalo vào sân thay Dalisson de Almeida.
- 98'Thay người
Phút 98' (): vào sân.
- 97'Pafos FC ép sân
Cầm bóng: Pafos FC 71 - 29 Hajduk Split, dứt điểm 24 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 9 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 15 - 13.
- 96'Thẻ vàng
Phút 96': Rokas Pukstas () nhận thẻ vàng.
- 93'BÀN THẮNG! Pafos FC (3-0)
Phút 93': Biel () lập công. Tỷ số: 3 - 0.
- 91'Hiệp phụ
Trận đấu bước vào hiệp phụ.
- 90+1'BÀN THẮNG! Pafos FC (2-0)
Phút 90+1': David Goldar () lập công (kiến tạo: Vlad Dragomir). Tỷ số: 2 - 0.
- 85'Pafos FC ép sân
Cầm bóng: Pafos FC 71 - 29 Hajduk Split, dứt điểm 19 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 12.
- 85'Thay người
Phút 85' (): Alberto del Moral vào sân thay Adrion Pajaziti.
- 83'Thay người
Phút 83' (): Murad Mammadov vào sân thay Ivan Šunjić.
- 73'Pafos FC ép sân
Cầm bóng: Pafos FC 71 - 29 Hajduk Split, dứt điểm 16 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 11.
- 71'Thay người
Phút 71' (): João Correia vào sân thay Domingos Quina.
- 71'Thay người
Phút 71' (): Pêpê vào sân thay Guga.
- 68'Thẻ vàng
Phút 68': Ivan Šunjić () nhận thẻ vàng.
- 63'Thay người
Phút 63' (): Marko Livaja vào sân thay Simun Hrgovic.
- 63'Thay người
Phút 63' (): Niko Sigur vào sân thay Mathieu Acapandié.
- 61'Pafos FC ép sân
Cầm bóng: Pafos FC 71 - 29 Hajduk Split, dứt điểm 14 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 9.
- 53'Thay người
Phút 53' (): Abdoulie Sanyang vào sân thay Adam Guram.
- 50'Thẻ vàng
Phút 50': Adrion Pajaziti () nhận thẻ vàng.
- 49'Pafos FC ép sân
Cầm bóng: Pafos FC 69 - 31 Hajduk Split, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 45+5'Thẻ vàng
Phút 45+5': Guga () nhận thẻ vàng.
- 45+3'Thay người
Phút 45+3' (): Vlad Dragomir vào sân thay Jajá.
- 40'BÀN THẮNG! Pafos FC (1-0)
Phút 40': Guga () lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 37'Pafos FC ép sân
Cầm bóng: Pafos FC 60 - 40 Hajduk Split, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 2.
- 25'Pafos FC ép sân
Cầm bóng: Pafos FC 60 - 40 Hajduk Split, dứt điểm 5 - 1, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.
- 13'Pafos FC ép sân
Cầm bóng: Pafos FC 61 - 39 Hajduk Split, dứt điểm 3 - 1, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.
- 12'Thẻ vàng
Phút 12': David Goldar () nhận thẻ vàng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Pafos FC tiếp đón Hajduk Split.
Cập nhật lúc 02:11 31/07/2026
Pafos FC sẽ đối đầu Hajduk Split tại UEFA Europa League trên sân Alphamega Stadium. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026. Đây là cuộc so tài mà Hajduk Split có lợi thế tâm lý từ kết quả đối đầu gần nhất, trong khi những dữ liệu về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội chưa được cung cấp.
Lịch sử đối đầu nghiêng về Hajduk Split
Pafos FC và Hajduk Split mới được ghi nhận gặp nhau một lần gần nhất. Ở lần đối đầu đó, Pafos FC không giành chiến thắng hay trận hòa, còn Hajduk Split là đội giành phần thắng.
Tuy nhiên, chỉ một lần chạm trán là cơ sở hạn chế để đánh giá toàn diện tương quan giữa hai đội. Thông tin này có thể tạo thêm sự tự tin cho Hajduk Split, nhưng không đủ để khẳng định diễn biến của trận đấu sắp tới.
Những yếu tố chưa thể kết luận
Dữ liệu hiện có không bao gồm thành tích của hai đội trong các trận gần đây, vị trí tại giải đấu, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa có cơ sở để nhận định cụ thể về phong độ hiện tại, khả năng tổ chức lối chơi hay mức độ sẵn sàng của từng bên.
Điều này cũng khiến việc dự đoán cách tiếp cận chiến thuật cần được thực hiện thận trọng. Những lựa chọn về sơ đồ, cách triển khai bóng và phương án phòng ngự chỉ có thể được đánh giá rõ hơn khi đội hình xuất phát được xác định.
Điểm then chốt tại Alphamega Stadium
Trong bối cảnh lịch sử đối đầu chỉ có một trận, khả năng kiểm soát tâm lý và xử lý các thời điểm quan trọng có thể trở thành yếu tố đáng chú ý. Pafos FC có lợi thế sân Alphamega Stadium, còn Hajduk Split bước vào trận đấu với nền tảng thuận lợi hơn từ lần gặp gần nhất.
Nhìn chung, Hajduk Split đang nắm ưu thế đối đầu, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá chênh lệch thực lực hoặc đưa ra dự đoán về tỷ số. Trận đấu được chờ đợi sẽ cho thấy liệu Pafos FC có thể tận dụng sân nhà để thay đổi xu hướng đối đầu hay Hajduk Split tiếp tục duy trì lợi thế trước đối thủ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)