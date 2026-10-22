TRỰC TIẾP Trực tiếp Pafos vs Riga: Riga ép sân, chưa có bàn thắng Pafos đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù đứng hạng 32 với 0 điểm. Riga hạng 22 (1 điểm) là đối thủ tại Alphamega Stadium, 23:45 ngày 22/10/2026.

Pafos 0 - 0 Riga Hiệp 1 — phút 22' 22' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

12' Riga ép sân Cầm bóng: Pafos 39% - 61% Riga, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

6' BÀN THẮNG! Riga (0-1) Phút 6': Reginaldo Ramires (Riga) lập công (kiến tạo: S. Oulad M'Hand). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Pafos tiếp đón Riga.

Cập nhật lúc 00:07 23/10/2026

Đội hình chính thức Pafos Sơ đồ 4-3-3 Riga Sơ đồ 4-3-1-2 99 Radosław Majecki 7 Bruno 3 Samy Mmaee 4 David Luiz 14 Nikolas Ioannou 77 João Correia 50 Alexandre Brito 6 Guga 30 Vlad Dragomir 33 Anderson Silva 20 Biel 12 Kenan Pirić 23 Maksims Tonisevs 21 Baba Musah 5 Karl Gameni Wassom 13 Raivis Jurkovskis 22 Meïssa Diop 40 Ahmed Ankrah 7 Raki Aouani 8 Iago Siqueira Augusto 10 Reginaldo Ramires 18 Salah Oulad M'Hand Dự bị Pafos 71 Michalis Papastylianou 82 Petros Petrou 72 Kosmas Ioannou 8 Domingos Quina 12 Ken Sema 26 Ivan Šunjić 60 Christos Evzonas 18 Lelê Riga 44 Marcis Kazainis 91 Frenks Orols 34 Antonijs Černomordijs 6 Coli Saco 11 Caio Ferreira 15 Samuel Pedro 19 Muhammed Badamosi 25 Abdulrahman Taiwo Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

Pafos Thống kê Riga 39% Kiểm soát bóng 61% 1 Dứt điểm 1 0 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 1

Pafos đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng bảng xếp hạng cho thấy họ vẫn ở phía dưới: hạng 32 với 0 điểm. Trận tiếp đón Riga lúc 23:45 ngày 22/10/2026 trên sân Alphamega Stadium vì thế là cơ hội để đội chủ nhà tạo ra điểm số đầu tiên và thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Bối cảnh: khoảng cách nhỏ về điểm, lớn về thứ hạng

Riga đang đứng hạng 22 với 1 điểm, hơn Pafos đúng một điểm nhưng cách đến 10 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách mong manh này cho thấy bất kỳ kết quả tích cực nào cũng có thể làm thay đổi vị trí của cả hai đội.

Với Pafos, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị lớn. Đội chủ nhà chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng nên cần một kết quả để bắt đầu hành trình bám đuổi.

Phong độ gần đây: Riga ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Pafos thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau đó là chuỗi xen kẽ giữa thua và thắng. Đó là một giai đoạn thiếu tính ổn định.

Ngược lại, Riga có phong độ tốt hơn rõ rệt khi thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của đội khách là một chiến thắng, cho thấy họ đang đến Alphamega Stadium với tâm lý hưng phấn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự đối lập giữa phong độ và thứ hạng tạo ra một trận đấu khó đoán. Riga mang theo mạch kết quả tốt, trong khi Pafos có lợi thế sân nhà và nhu cầu điểm số cấp bách.

Với đội chủ nhà, sự chủ động và khả năng duy trì tính kỷ luật trong suốt 90 phút sẽ quan trọng không kém tinh thần quyết tâm. Riga, đội đang có chuỗi trận tích cực, nhiều khả năng sẽ cố gắng giữ nhịp độ ổn định và tận dụng những khoảng trống mà đối thủ để lại khi dâng cao.

Nhận định

Về phong độ, Riga nhỉnh hơn nhờ chuỗi 4 trận thắng và 1 trận hòa gần đây. Tuy vậy, Pafos có sân nhà và động lực rõ ràng để tìm điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng. Trận đấu vì thế được kỳ vọng sẽ giằng co, nơi sự tập trung và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh có thể quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Pafos · 0 thắng 0 hòa Riga · 0 thắng Pafos - Riga Hòa

Pafos 5 trận gần nhất H B T B T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới Riga 5 trận gần nhất T H T T T 7 Trận 4-3-0 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 21 Universitatea Craiova 1 0 1 0 0 1 H 22 Riga 1 0 1 0 0 1 H 23 FK Jablonec 1 0 0 1 -1 0 B 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … 31 KuPS 1 0 0 1 -2 0 B 32 Pafos 1 0 0 1 -2 0 B 33 Inter Club d'Escaldes 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại