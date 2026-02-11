Trực tiếp Pakhtakor vs Al-Nassr: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Pakhtakor vs Al-Nassr: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể02/11/2026 15:45

Pakhtakor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Al-Nassr 1 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 20h45 ngày 02/11/2026 tại Pakhtakor Markaziy Stadium.

Pakhtakor0 - 0Al-NassrHiệp 1 — phút 10'
  • 10'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Pakhtakor tiếp đón Al-Nassr.

Cập nhật lúc 20:55 02/11/2026

Đội hình chính thức
Pakhtakor
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Kamoliddin Tadzhiev
Al-Nassr
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV A. Postecoglou
12
V. Nazarov
22
Mukhammad-Bobur Karimov
55
Abdumajidov
4
Zayed Tahseen
34
Nasrullayev
23
Abdurauf Bo'riyev
27
Sobirkho'jaev
50
Flamarion
10
A. Mozgovoy
21
B. Resan
90
S. Chinedu
24
Bento
12
Nawaf Boushal
5
Abdulelah Al Amri
26
Íñigo Martínez
23
Ayman Yahya
70
Awad Aman
11
Samú Costa
20
Ângelo
10
S. Mané
79
João Félix
9
Abdullah Al Hamdan
Dự bị
Pakhtakor
20 D. Abdullayev77 O. Bozorov29 Aymen Hussein9 I. Ibragimov17 D. Khamdamov35 S. Kuvvatov8 D. Saitov33 Kuvanishbek Saydaliev18 Abubakir Shukurullaev
Al-Nassr
8 Hayder Abdulkareem94 A. Sufyani29 Abdulrahman Ghareeb6 Saad Al Nasser14 Sami Al Naji83 Salem Al Najdi17 Abdullah Al Khaibari56 R. Al Ghamdi22 Abdulhadi Al Alwan
Cập nhật đội hình lúc 20:17 02/11/2026

Pakhtakor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chỉ kém Al-Nassr đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu lúc 20h45 ngày 02/11/2026 tại Pakhtakor Markaziy Stadium vì thế là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với đối thủ đang xếp trên.

Cuộc đua sít sao ở khu vực giữa bảng

Al-Nassr hiện đứng thứ 9 với 3 điểm, còn Pakhtakor xếp thứ 12 với 2 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên kết quả của trận này có thể làm thay đổi thứ tự trên bảng xếp hạng.

Với Pakhtakor, đây là cơ hội để tiến sát hơn nhóm đang xếp trên. Với Al-Nassr, một kết quả tích cực sẽ giúp họ củng cố vị trí và nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Phong độ: Al-Nassr đang hưng phấn, Pakhtakor chưa ổn định

Về phong độ, Al-Nassr đang có chuỗi kết quả rất tốt khi thắng cả 4 trận gần nhất. Mạch thắng liên tiếp cho thấy đội khách bước vào trận với tinh thần cao và sự tự tin rõ rệt.

Ngược lại, Pakhtakor chưa có được sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là họ vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, sau chuỗi hai trận thua và hai trận hòa trước đó.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trong bối cảnh hai đội cách nhau rất ít điểm, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Pakhtakor có lợi thế thi đấu trên sân nhà và đang mang theo hơi hướng của chiến thắng gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn ngay từ đầu trận, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Về phía Al-Nassr, chuỗi 4 trận thắng liên tiếp là nền tảng để đội khách chơi tự tin và chủ động. Họ nhiều khả năng sẽ tìm cách duy trì nhịp độ ổn định, tránh để đội chủ nhà kéo trận đấu vào thế giằng co.

Nhận định

Xét phong độ gần đây, Al-Nassr nhỉnh hơn nhờ mạch thắng liên tiếp và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, còn Pakhtakor lại có lợi thế sân nhà cùng chiến thắng mới nhất để lấy đà.

Trận đấu vì thế được kỳ vọng sẽ cân bằng và giàu cạnh tranh. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng được cơ hội sẽ có lợi thế trong cuộc đua bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Pakhtakor
5 trận gần nhất
TBBHH
4
Trận
1-2-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.3)
3
Thủng lưới
Al-Nassr
5 trận gần nhất
TTTT
2
Trận
1-0-1
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain3300+89TTT
2Shabab Al Ahli Dubai3300+49TTT
3Al-Ahli Jeddah3210+37TTH
8Al-Ittihad FC311104TBHT
9Al-Nassr2101-23TB
10Neftchi3102-23BBT
11Al Quwa Al Jawiya3102-33TBB
12Pakhtakor3021-12BHHT
13Tractor Sazi3012-21BHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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