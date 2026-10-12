TRỰC TIẾP Trực tiếp Pakhtakor vs Al-Qadisiyah FC: Đội hình xuất phát Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 3 với 3 điểm, trước chủ nhà Pakhtakor đang ở hạng 9. Trận đấu diễn ra lúc 20:45 ngày 12/10/2026.

Pakhtakor vs Al-Qadisiyah FC SẮP BẮT ĐẦU • 20:45 20:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Pakhtakor và Al-Qadisiyah FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:45.

Cập nhật lúc 20:17 12/10/2026

Đội hình chính thức Pakhtakor Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Kamoliddin Tadzhiev Al-Qadisiyah FC Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Brendan Rodgers 12 V. Nazarov 55 Abdumajidov 4 Zayed Tahseen 5 Pouraliganji 34 Nasrullayev 10 A. Mozgovoy 23 Abdurauf Bo'riyev 7 K. Alijonov 21 B. Resan 50 Flamarion 90 S. Chinedu 1 K. Casteels 4 Jehad Abdullatif Ahm 26 Badra Diabbate Ali 17 G. Álvarez 5 J. Weigl 14 T. Reijnders 8 N. Nández 10 Musab Al Juwayr 22 C. Bonsu Baah 33 J. Quiñones 32 M. Retegui Dự bị Pakhtakor 35 S. Kuvvatov 99 M. Murkaev 8 D. Saitov 16 Miraziz Abdukarimov 20 D. Abdullayev 77 O. Bozorov 29 Aymen Hussein 9 I. Ibragimov 22 Mukhammad-Bobur Karimov Al-Qadisiyah FC 70 S. Suleiman 30 M. Sangare 27 E. Houssa 35 A. Al Siyahi 12 Yasir Al Shahrani 9 Abdullah Al Salem 15 Mohammed Al Qahtani 28 Ahmed Al Kassar 18 Abdulmalik Al-Jaber Cập nhật đội hình lúc 20:17 12/10/2026

Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đến sân của Pakhtakor. Đội khách đang đứng thứ 3 với 3 điểm, trong khi chủ nhà xếp hạng 9 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 20:45 ngày 12/10/2026 tại Pakhtakor Markaziy Stadium.

Al-Qadisiyah FC nhắm tới nhóm đầu bảng

Với 3 điểm, Al-Qadisiyah FC đang nằm ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Vị trí này cho phép đội khách nuôi tham vọng áp sát ngôi đầu nếu tiếp tục thu về kết quả tốt.

Một chiến thắng trước Pakhtakor sẽ giúp Al-Qadisiyah FC củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu. Ngược lại, một kết quả kém khả quan có thể khiến họ chững lại trong cuộc đua phía trên.

Phong độ: hai đội cùng có chuỗi trận tích cực

Cả hai đội đều đi vào trận đấu với phong độ rất ổn định. Al-Qadisiyah FC thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 trận gần nhất, không có trận thua nào.

Pakhtakor cũng có thành tích tương tự: thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Điều đó cho thấy chủ nhà không hề yếu thế về mặt tinh thần, dù đang đứng thấp hơn đối thủ trên bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Pakhtakor đang xếp hạng 9 với 1 điểm. Chuỗi trận không thua gần đây là nền tảng để đội chủ nhà tìm cách cải thiện vị trí của mình.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 2 điểm. Vì vậy, kết quả của trận đấu này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng của cả hai.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai cùng có phong độ cao, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội. Pakhtakor có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả. Họ sẽ muốn biến chuỗi trận không thua thành điểm số cụ thể trên bảng xếp hạng.

Al-Qadisiyah FC đến với tâm thế của đội đứng thứ 3, có động lực lớn để giành trọn điểm. Việc kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ đầu sẽ là yếu tố giúp họ giữ vững mục tiêu bám đuổi ngôi đầu.

Nhận định

Hai đội có phong độ gần đây ngang nhau, nhưng Al-Qadisiyah FC đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng và có mục tiêu rõ ràng hơn. Pakhtakor lại có lợi thế sân nhà cùng chuỗi trận không thua để tạo ra thách thức thực sự.

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng, nơi sự tập trung và hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định sẽ định đoạt kết quả. Al-Qadisiyah FC có nhỉnh hơn về vị trí, nhưng Pakhtakor đủ sức gây khó khăn cho đối thủ.

Pakhtakor 5 trận gần nhất T T H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất T T H T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 1 1 0 0 +4 3 T 2 Esteghlal FC 1 1 0 0 +3 3 T 3 Al-Qadisiyah FC 1 1 0 0 +1 3 T 4 Al-Hilal Saudi FC 1 1 0 0 +1 3 T … 8 Al Shamal 1 0 1 0 0 1 H 9 Pakhtakor 1 0 1 0 0 1 H T 10 Al-Ahli Jeddah 1 0 1 0 0 1 H …