Trực tiếp Paraguay vs Úc: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
Trận đấu giữa Paraguay và Úc vào lúc 09:00 ngày 26/06/2026 tại World Cup mang ý nghĩa quyết định khi cả hai đội đều đang có phong độ thắng 1, thua 1 trong các trận gần nhất.
- 46'Thẻ vàng
Phút 46': Jackson Irvine (Úc) nhận thẻ vàng (Foul).
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Paraguay): Alexandro Maidana vào sân thay Maurício Magalhães Prado.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Paraguay tiếp đón Úc.
Cập nhật lúc 10:21 26/06/2026
Cuộc đối đầu giữa Paraguay và Úc trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra vào lúc 09:00 ngày 26/06/2026 tại sân vận động Levi's Stadium. Đây là màn chạm trán thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng đều đang nỗ lực tìm kiếm tấm vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.
Bối cảnh trận đấu tại Levi's Stadium
Sân vận động Levi's Stadium sẽ là nơi chứng kiến cuộc so tài giữa hai trường phái bóng đá khác biệt: sự lỳ lợm, kỹ thuật của đại diện Nam Mỹ Paraguay và lối chơi kỷ luật, giàu thể lực của đội tuyển Úc. Trong bối cảnh cục diện bảng đấu đang trở nên khó lường, một kết quả có lợi trong trận đấu này sẽ mở ra cánh cửa rộng lớn cho tham vọng của cả hai quốc gia.
Phân tích phong độ Paraguay
Paraguay bước vào lượt trận này với phong độ chưa thực sự ổn định. Trong hai trận đấu gần nhất tại giải đấu, đội bóng Nam Mỹ đã trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược với một chiến thắng và một thất bại. Việc giành được 3 điểm trong một trận đấu cho thấy khả năng bùng nổ của Paraguay, nhưng trận thua còn lại cũng bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự mà huấn luyện viên cần sớm khắc phục.
Lối chơi của Paraguay thường dựa trên sự chắc chắn ở tuyến dưới và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh chóng. Tuy nhiên, để vượt qua một đối thủ khó chịu như Úc, họ cần duy trì được sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút thi đấu.
Sức mạnh của đội tuyển Úc
Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Úc cũng đang sở hữu thành tích tương đồng với đối thủ. Trong hai lần ra sân gần đây nhất, "Socceroos" đã có được một trận thắng và phải nhận một thất bại. Sự cân bằng về mặt kết quả này phản ánh đúng thực lực hiện tại của đại diện đến từ châu Á, khi họ có thể chơi sòng phẳng với các đối thủ mạnh nhưng đôi khi lại thiếu đi sự sắc sảo để định đoạt trận đấu.
Điểm mạnh của Úc nằm ở nền tảng thể lực dồi dào và khả năng không chiến ấn tượng. Những tình huống cố định hoặc các pha tạt cánh từ hai biên luôn là vũ khí lợi hại mà Úc thường xuyên sử dụng để gây áp lực lên hàng thủ đối phương.
Nhận định thế trận
Với việc cả Paraguay và Úc đều đã có được một chiến thắng trong hai trận gần nhất, tâm lý của các cầu thủ sẽ có phần tự tin hơn. Tuy nhiên, tính chất quan trọng của một trận đấu tại World Cup có thể khiến cả hai đội nhập cuộc thận trọng nhằm tránh những sai lầm đáng tiếc. Trận đấu dự kiến sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng ở khu vực trung tuyến, nơi đội nào kiểm soát được nhịp độ trận đấu tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng chung cuộc.
Phong độ gần đây của Paraguay
- 20/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay (Thắng)
- 13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thua)
- 06/06/2026: Paraguay 4-0 Nicaragua (Thắng)
- 01/04/2026: Maroc 2-1 Paraguay (Thua)
- 28/03/2026: Hy Lạp 0-1 Paraguay (Thắng)
Phong độ gần đây của Úc
- 20/06/2026: Mỹ 2-0 Úc (Thua)
- 14/06/2026: Úc 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ (Thắng)
- 07/06/2026: Thụy Sĩ 1-1 Úc (Hòa)
- 31/05/2026: Mexico 1-0 Úc (Thua)
- 31/03/2026: Úc 5-1 Curaçao (Thắng)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
Phong độ và thống kê đội
Paraguay (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: LW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 2 trận
- Thắng: 1 (0 sân nhà)
- Hòa: 0 (0 sân nhà)
- Thua: 1 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
Úc (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: WL
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 2 trận
- Thắng: 1 (0 sân khách)
- Hòa: 0 (0 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Paraguay
- M. Almirón: Red Card (Missing Fixture)
Australia
- J. Italiano: (Missing Fixture)
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Australia
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 10%
- Hòa: 45%
- Khách thắng: 45%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -1.5 bàn
- Khách: -1.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : draw or Australia
Cập nhật đội hình lúc 08:31 26/06/2026
Đội hình chính thức
Paraguay
Sơ đồ: 5-4-1
HLV: G. Alfaro
Đội hình xuất phát:
- 12. O. Gill (G)
- 4. J. Cáceres (D)
- 2. G. Velázquez (D)
- 15. G. Gómez (D)
- 3. O. Alderete (D)
- 26. A. Maidana (D)
- 8. D. Gómez (M)
- 14. A. Cubas (M)
- 23. M. Galarza (M)
- 19. J. Enciso (M)
- 21. G. Ávalos (F)
Dự bị:
- 22. G. Olveira
- 6. J. Alonso
- 9. A. Sanabria
- 25. I. Pitta
- 7. R. Sosa
- 16. D. Bobadilla
- 18. A. Arce
- 17. A. Romero
- 5. F. Balbuena
- 11. Maurício
- 24. G. Caballero
- 1. R. Fernandez
- 13. J. Canale
- 20. B. Ojeda
Úc
Sơ đồ: 3-4-3
HLV: T. Popović
Đội hình xuất phát:
- 18. P. Beach (G)
- 3. A. Circati (D)
- 19. H. Souttar (D)
- 25. L. Herrington (D)
- 16. A. Behich (M)
- 13. A. O'Neill (M)
- 22. J. Irvine (M)
- 5. J. Bos (M)
- 8. C. Metcalfe (M)
- 17. N. Irankunda (F)
- 20. C. Volpato (M)
Dự bị:
- 24. Paul Michael Junior Okon-Engstler
- 23. N. Velupillay
- 26. T. Yengi
- 9. M. Touré
- 15. K. Trewin
- 14. C. Devlin
- 10. A. Hrustić
- 21. C. Burgess
- 11. A. Mabil
- 6. J. Geria
- 2. M. Degenek
- 12. P. Izzo
- 1. M. Ryan