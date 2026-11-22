TRỰC TIẾPTrực tiếp Paris FC vs Angers: Paris FC nhân đôi cách biệt
Angers phải chặn đà sa sút khi chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, và họ sẽ làm khách của đội đang đứng hạng 3 Paris FC trên sân Stade Jean-Bouin lúc 21:00 ngày 22/11/2026. Thành tích đối đầu gần đây lại nghiêng về phía đội khách.
- 64'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Paris FC 2 - 0 Angers.
- 60'Paris FC ép sân
Cầm bóng: Paris FC 62% - 38% Angers, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 9 - 0; phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 1 - 4.
- 58'Thay người
Phút 58' (Angers): Jim Allevinah vào sân thay Anthony Bermont.
- 58'Thay người
Phút 58' (Angers): Amine El Ouazzani vào sân thay Usman Simbakoli.
- 58'Thay người
Phút 58' (Angers): Lillian Rao-Lisoa vào sân thay Carlens Arcus.
- 55'BÀN THẮNG! Paris FC (2-0)
Phút 55': Luca Koleosho (Paris FC) lập công. Tỷ số: 2 - 0.
- 48'Paris FC ép sân
Cầm bóng: Paris FC 59% - 41% Angers, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 9 - 0; phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 1 - 2.
- 47'BÀN THẮNG! Paris FC (1-0)
Phút 47': Patrick Zabi (Paris FC) lập công (kiến tạo: Diego Coppola). Tỷ số: 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Luca Koleosho (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Paris FC ép sân
Cầm bóng: Paris FC 58% - 42% Angers, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 7 - 0; phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 2.
- 24'Paris FC ép sân
Cầm bóng: Paris FC 58% - 42% Angers, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 2.
- 12'Paris FC ép sân
Cầm bóng: Paris FC 59% - 41% Angers, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Paris FC tiếp đón Angers.
Cập nhật lúc 22:21 22/11/2026
Angers bước vào trận làm khách trước Paris FC với nhiệm vụ rõ ràng: chấm dứt chuỗi trận sa sút. Đội khách thua 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, chưa có chiến thắng nào. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 22/11/2026 tại Stade Jean-Bouin.
Angers cần một điểm tựa để thoát đà đi xuống
Chuỗi kết quả của Angers cho thấy một đội đang mất dần sự tự tin. Hai trận gần nhất đều kết thúc bằng thất bại. Trước đó là một trận hòa và hai trận thua liên tiếp. Dù vậy, họ chưa có bất kỳ chiến thắng nào để làm chỗ dựa tinh thần.
Trên bảng xếp hạng, Angers đang đứng thứ 17 với 8 điểm. Một kết quả tích cực trên sân đối thủ mạnh sẽ giúp đội khách thay đổi bầu không khí. Với đà đi xuống này, Angers nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trước hết.
Paris FC có lợi thế sân nhà và vị trí cao
Chủ nhà đang đứng hạng 3 với 20 điểm, hơn Angers 12 điểm. Paris FC thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Phong độ của họ khá thất thường: thắng hai trận mới nhất, thua một trận, rồi lại thắng và thua xen kẽ.
Thứ hạng cao cho thấy Paris FC đã tích lũy khá tốt từ đầu mùa. Tuy nhiên, những trận thua xen giữa chuỗi thắng cho thấy đội bóng này chưa thật sự ổn định. Đây là điểm đội khách có thể tìm cách khai thác.
Thế đối đầu bất ngờ nghiêng về Angers
Dù chênh lệch lớn về vị trí và phong độ, lịch sử đối đầu gần đây lại có lợi cho đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Angers thắng 3 trận, Paris FC thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa.
Con số này giúp Angers có thêm lý do để tin vào khả năng gây khó cho chủ nhà. Đồng thời, nó là lời nhắc rằng vị trí trên bảng xếp hạng không phải lúc nào cũng phản ánh đúng cục diện một trận đấu cụ thể.
Điểm then chốt của trận đấu
Trận đấu đặt ra hai câu hỏi lớn. Thứ nhất, Paris FC có tận dụng được lợi thế sân nhà và vị thế cao hơn để giành chiến thắng thứ tư trong 6 trận hay không. Thứ hai, Angers có tìm lại được sự chắc chắn để chặn chuỗi trận không thắng hay không.
Đội chủ nhà có nền tảng điểm số và phong độ tốt hơn. Ngược lại, đội khách có lợi thế tâm lý từ thế đối đầu. Nhìn chung, Paris FC nhỉnh hơn về phong độ và vị trí, nhưng Angers đủ lý do để không bị đánh giá thấp. Nếu đội khách giữ được sự kỷ luật và sớm tìm lại tự tin, trận đấu có thể trở nên khó lường hơn nhiều so với khoảng cách trên bảng xếp hạng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)