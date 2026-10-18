TRỰC TIẾP Trực tiếp Paris FC vs Rennes: Rennes gỡ hòa 3-3 Paris FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 6 với 11 điểm, kém Rennes hạng 4 hai điểm. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 18/10 tại Stade Jean Bouin.

Paris FC 3 - 3 Rennes Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Paris FC 3 - 3 Rennes.

90+3' VAR Phút 90+3': Quyết định của VAR — Lassine Sinayoko (Paris FC).

88' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 52% - 48% Rennes, dứt điểm 18 - 9 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 14, cứu thua 3 - 4.

88' BÀN THẮNG! Rennes (3-3) Phút 88': Esteban Lepaul (Rennes) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 3.

86' Thay người Phút 86' (Paris FC): Moustapha Mbow vào sân thay Luca Koleosho.

86' Thay người Phút 86' (Paris FC): Emmanuel Mbemba vào sân thay Samir Chergui.

79' Thay người Phút 79' (Paris FC): Otavio vào sân thay Hamari Traore.

79' Thay người Phút 79' (Rennes): Boulaye Dia vào sân thay Issa Soumaré.

79' Thay người Phút 79' (Paris FC): Moses Simon vào sân thay Ilan Kebbal.

76' BÀN THẮNG! Paris FC (3-2) Phút 76': Lassine Sinayoko (Paris FC) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

74' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 54% - 46% Rennes, dứt điểm 16 - 7 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 3 - 4.

74' BÀN THẮNG! Rennes (2-2) Phút 74': Esteban Lepaul (Rennes) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

70' Thay người Phút 70' (Paris FC): Rudy Matondo vào sân thay Pablo Pagis.

67' Thẻ vàng Phút 67': Ilan Kebbal (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 53% - 47% Rennes, dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 2 - 4.

62' Thay người Phút 62' (Rennes): Mahdi Camara vào sân thay Djaoui Cissé.

51' VAR Phút 51': Bàn thắng không được công nhận — Sebastian Szymański (Rennes).

49' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 54% - 46% Rennes, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 2 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

45+4' BÀN THẮNG! Paris FC (2-1) Phút 45+4': Maxime López (Paris FC) lập công (kiến tạo: Lassine Sinayoko). Tỷ số: 2 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Rennes): Valentin Rongier vào sân thay Adrien Thomasson.

45' Thay người Phút 45' (Rennes): Mousa Al-Tamari vào sân thay Ludovic Blas.

45' Thay người Phút 45' (Rennes): Mahamadou Nagida vào sân thay Przemysław Frankowski.

42' Thẻ vàng Phút 42': Samir Chergui (Paris FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

37' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 56% - 44% Rennes, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 0 - 3.

36' Thẻ vàng Phút 36': Adrien Thomasson (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thẻ vàng Phút 36': Anthony Rouault (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

32' Thẻ vàng Phút 32': Djaoui Cissé (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

29' BÀN THẮNG! Rennes (1-1) Phút 29': Esteban Lepaul (Rennes) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

25' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 61% - 39% Rennes, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 3.

23' Thẻ vàng Phút 23': Przemysław Frankowski (Rennes) nhận thẻ vàng (Handball).

14' BÀN THẮNG! Paris FC (1-0) Phút 14': Maxime López (Paris FC) lập công (kiến tạo: Lassine Sinayoko). Tỷ số: 1 - 0.

13' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 68% - 32% Rennes, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Paris FC tiếp đón Rennes.

Cập nhật lúc 00:17 19/10/2026

Đội hình chính thức Paris FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Rosenior Rennes Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Haise 1 K. Trapp 17 A. Camara 31 S. Chergui 42 D. Coppola 14 H. Traoré 20 M. Lopez 33 P. Lees-Melou 10 I. Kebbal 7 P. Pagis 15 L. Koleosho 9 L. Sinayoko 30 B. Samba 95 P. Frankowski 4 C. Cresswell 24 A. Rouault 14 B. Reynolds 17 S. Szymański 6 D. Cissé 28 A. Thomasson 10 L. Blas 9 E. Lepaul 90 I. Soumaré Dự bị Paris FC 11 J. Krasso 23 R. Matondo 3 E. Mbemba 5 M. Mbow 16 O. Nkambadio 6 Otávio 27 M. Simon 18 O. Sissoko 8 E. Zabi Rennes 12 Eliezer Mayenda 18 M. Nagida 70 A. Nordin 21 V. Rongier 11 Mousa Tamari 22 B. Dia 45 M. Camara 60 Kilian Belazzoug 48 Ait Boudlal Cập nhật đội hình lúc 21:47 18/10/2026

Paris FC Thống kê Rennes 52% Kiểm soát bóng 48% 18 Dứt điểm 9 8 Trúng đích 5 3 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 4

Paris FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 11 điểm, chỉ kém Rennes ở vị trí thứ 4 đúng hai điểm. Vì vậy, cuộc tiếp đón lúc 22h15 ngày 18/10/2026 trên sân Stade Jean Bouin là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của đội bóng thủ đô.

Khoảng cách hai điểm tạo nên sức hút

Rennes đang giữ hạng 4 với 13 điểm, còn Paris FC xếp ngay phía dưới ở hạng 6 với 11 điểm. Khoảng cách này đủ nhỏ để kết quả của trận đấu có thể làm thay đổi bức tranh nhóm đầu bảng.

Với Paris FC, đây là cơ hội để áp sát đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà. Với Rennes, trận đấu là dịp củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu và kéo giãn khoảng cách với đội đang bám đuổi.

Phong độ: Paris FC ổn định hơn, Rennes đang lên

Trong 5 trận gần nhất, Paris FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, thất bại duy nhất đến ở trận mới nhất, nên đội chủ nhà cần phản ứng ngay để không để cú vấp này kéo dài.

Ngược lại, Rennes cũng thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, đoàn quân khách đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất. Họ sẽ đến Stade Jean Bouin với tinh thần hưng phấn.

Bức tranh phong độ vì thế khá cân bằng. Paris FC có chuỗi kết quả tổng thể tốt hơn, trong khi Rennes mang theo đà đi lên rõ nét ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng về Rennes

Trong hai lần chạm trán gần nhất, Rennes thắng cả hai, còn Paris FC chưa có chiến thắng hay trận hòa nào. Đây là điểm cộng về mặt tâm lý cho đội khách, dù hai trận là quãng thời gian chưa đủ dài để khẳng định một xu hướng cố định.

Paris FC vì thế có thêm động lực để đảo ngược thế cờ, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bài toán lớn nhất của Paris FC là phục hồi nhanh sau trận thua gần nhất. Nếu giữ được sự ổn định đã giúp họ thắng 3 trong 5 trận gần đây, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó cho đối thủ nằm ngay trên họ trên bảng xếp hạng.

Về phía Rennes, hai trận thắng liên tiếp là nền tảng để họ chơi tự tin. Tuy vậy, chuỗi hai trận thua ở giai đoạn trước đó cho thấy đội khách chưa thật sự vững vàng. Việc duy trì sự tập trung suốt 90 phút sẽ quyết định khả năng họ giữ lại điểm số từ chuyến làm khách này.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội cách nhau chỉ hai điểm. Paris FC có lợi thế sân nhà và phong độ tổng thể tốt, trong khi Rennes có đà thăng hoa gần đây cùng hai lần thắng ở các lần gặp nhau gần nhất.

Kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng, nên cả hai đội đều có lý do để thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Paris FC · 0 thắng 0 hòa Rennes · 2 thắng Rennes 2 - 1 Paris FC REN Paris FC 0 - 1 Rennes REN

Paris FC 5 trận gần nhất B T H T T 6 Trận 3-2-1 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 4 Thủng lưới Rennes 5 trận gần nhất T T B B H 6 Trận 4-1-1 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 2 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T 3 Monaco 6 4 2 0 +5 14 H T H T T 4 Rennes 6 4 1 1 +2 13 T B T T T 5 Lyon 6 3 2 1 +7 11 B T H T H 6 Paris FC 6 3 2 1 +4 11 B T H T T 7 Lens 7 3 1 3 +3 10 T T B H B …

Tình hình lực lượng Paris FC ✚ J. Ikone (Thigh Injury) ✚ N. Sangui (Muscle Injury) ✚ S. Chergui (Knee Injury) ✚ V. Marchetti (Inactive) ✚ J. Ikone (Thigh Injury) ✚ N. Sangui (Muscle Injury) ✚ S. Chergui (Knee Injury) ✚ V. Marchetti (Inactive) Rennes Không có thông tin