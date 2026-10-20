Trực tiếp Paris Saint Germain vs Barcelona: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Paris Saint Germain vs Barcelona: Đội hình xuất phát

Văn Thể20/10/2026 21:15

Paris Saint Germain và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên kết quả trận đấu lúc 02:00 ngày 21/10/2026 tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch.

Paris Saint GermainvsBarcelonaSẮP BẮT ĐẦU • 02:00
  • 02:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Paris Saint Germain và Barcelona đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:32 21/10/2026

Đội hình chính thức
Paris Saint Germain
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique
Barcelona
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV H. Flick
39
M. Safonov
2
A. Hakimi
5
Marquinhos
51
W. Pacho
21
L. Hernández
87
João Neves
17
Vitinha
8
Fabián Ruiz
14
D. Doué
10
O. Dembélé
7
Kvaratskhelia
1
Joan García
2
João Cancelo
5
Pau Cubarsí Paredes
18
Gerard Martín
12
X. Espart
22
Marc Bernal
8
Pedri
10
Lamine Yamal
20
Dani Olmo
17
A. Gordon
11
Raphinha
Dự bị
Paris Saint Germain
11 M. Akliouche30 L. Chevalier12 L. Digne4 Beraldo27 Pedro Fernández22 M. Godts24 Senny Mayulu80 Adam Mouak47 Quentin Ndjantou Mbitcha
Barcelona
3 Alejandro Balde41 A. Campos21 F. de Jong4 B. Farinas7 Fermín9 Gabriel Jesus6 Gavi25 D. Livaković16 Rodri
Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026

Paris Saint Germain và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, vì vậy kết quả của trận đấu trên sân Parc des Princes lúc 02:00 ngày 21/10/2026 sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Hai đội đang đứng liền kề nhau trên bảng xếp hạng và cùng bước vào trận với mạch thắng trọn vẹn.

Hai đội cùng 6 điểm, chỉ cách nhau một bậc

Paris Saint Germain đang xếp hạng 1 với 6 điểm. Barcelona bám sát ngay sau ở hạng 2, cũng với 6 điểm. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng gần như không tồn tại, nên mỗi điểm số ở trận này đều có thể làm thay đổi cục diện nhóm dẫn đầu.

Với Paris Saint Germain, một kết quả tích cực sẽ giúp đội chủ nhà củng cố vị trí đầu bảng. Với Barcelona, đây là cơ hội để vượt lên ngay trên sân của đối thủ trực tiếp.

Phong độ: hai chuỗi thắng gặp nhau

Cả hai đội đều đang có phong độ rất cao. Paris Saint Germain thắng cả 5 trận gần nhất, và Barcelona cũng có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Đây là kiểu cặp đấu mà một bên chắc chắn phải chấm dứt mạch bất bại hoặc mạch toàn thắng của đối phương.

Khi cả hai cùng mang trạng thái tâm lý hưng phấn, yếu tố quyết định thường nằm ở khả năng giữ nhịp độ và sự tập trung trong những thời điểm then chốt của trận đấu. Đội nào sớm kiểm soát được tiết tấu sẽ có lợi thế lớn để áp đặt lối chơi.

Thế đối đầu nghiêng về Paris Saint Germain

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Paris Saint Germain thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Barcelona thắng 1 trận. Thống kê này cho thấy đội chủ nhà nhỉnh hơn ở các cuộc chạm trán gần đây, dù khoảng cách không quá lớn.

Tuy nhiên, một lần thắng và một lần hòa của Barcelona cho thấy đội khách hoàn toàn có khả năng gây khó khăn. Với phong độ hiện tại, Barcelona sẽ bước vào trận với niềm tin để bù đắp lịch sử đối đầu không mấy thuận lợi.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội ngang điểm, cùng toàn thắng ở những trận gần nhất, trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng và được quyết định bởi các chi tiết nhỏ. Việc ai vào trận tốt hơn, ai kiểm soát được những khoảng thời gian bản lề sẽ tạo ra khác biệt.

Paris Saint Germain có lợi thế thi đấu trên sân nhà và đang giữ vị trí dẫn đầu. Barcelona lại mang theo mạch thắng đầy tự tin và động lực vượt lên trên bảng xếp hạng. Sự đối lập đó hứa hẹn một cuộc đấu giằng co, giàu cường độ.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu giữa hai đội đang ở trạng thái tốt nhất, với thế cân bằng về điểm số lẫn phong độ. Lịch sử đối đầu hơi nghiêng về Paris Saint Germain, trong khi Barcelona có đủ động lực để làm nên bất ngờ. Kết quả cuối cùng sẽ góp phần định hình cuộc đua ngôi đầu trong thời gian tới.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Paris Saint Germain · 3 thắng1 hòaBarcelona · 1 thắng
02/10/2025
Barcelona
1 - 2
Paris Saint Germain
PSG
17/04/2024
Tứ kết
Barcelona
1 - 4
Paris Saint Germain
PSG
11/04/2024
Tứ kết
Paris Saint Germain
2 - 3
Barcelona
BAR
11/03/2021
Chung kết
Paris Saint Germain
1 - 1
Barcelona
Hòa
17/02/2021
Chung kết
Barcelona
1 - 4
Paris Saint Germain
PSG
Paris Saint Germain
5 trận gần nhất
TTTTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
10
Ghi (TB 5.0)
3
Thủng lưới
Barcelona
5 trận gần nhất
TTTTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
9
Ghi (TB 4.5)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain2200+76TT
2Barcelona2200+76TT
3Aston Villa2200+76TT
8Real Madrid2200+26TT
9Real Betis2200+26TT
24Bodo/Glimt2101-43TB
25AS Roma2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Paris Saint Germain
N. Mendes (Muscle Injury)
A. Longoni (Injury)
S. Mayulu (Muscle Injury)
N. Mendes (Muscle Injury)
A. Longoni (Injury)
S. Mayulu (Muscle Injury)
Barcelona
R. Bardghji (Knee Injury)
A. Christensen (Muscle Injury)
E. Garcia (Muscle Injury)
J. Kounde (Ankle Injury)
R. Bardghji (Knee Injury)
A. Christensen (Muscle Injury)
E. Garcia (Muscle Injury)
J. Kounde (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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