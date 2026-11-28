TRỰC TIẾP Trực tiếp Paris Saint Germain vs Lorient: Paris Saint Germain ép sân, chưa có bàn thắng Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 16 điểm, và sẽ gặp đội dẫn đầu Paris Saint Germain (26 điểm) trên sân Parc des Princes lúc 02:45 ngày 29/11/2026.

Paris Saint Germain 0 - 0 Lorient Hiệp 1 — phút 30' 30' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

24' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Paris Saint Germain 56% - 44% Lorient, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 1.

12' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Paris Saint Germain 61% - 39% Lorient, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Paris Saint Germain tiếp đón Lorient.

Cập nhật lúc 03:15 29/11/2026

Đội hình chính thức Paris Saint Germain Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique Lorient Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Dujeux 39 M. Safonov 2 A. Hakimi 5 Marquinhos 51 W. Pacho 21 L. Hernández 33 Zaïre-Emery 17 Vitinha 27 Pedro Fernández 24 Senny Mayulu 10 O. Dembélé 22 M. Godts 38 Y. Mvogo 32 N. Adjei 3 M. Talbi 55 N. Obaretin 20 D. Sylla 8 N. Cadiou 62 A. Avom 43 K. Kouassi 17 J. Makengo 19 S. Faye 42 M. Kone Dự bị Paris Saint Germain 11 M. Akliouche 30 L. Chevalier 12 L. Digne 87 João Neves 4 Beraldo 47 Quentin Ndjantou Mbitcha 8 Fabián Ruiz 9 Ferran Torres 6 I. Zabarnyi Lorient 72 N. Mbamba 11 T. Le Bris 30 S. Kuzmić 21 B. Kamara 2 A. Georgen 33 G. Bernardeau 18 I. Baldé 15 A. Tosin 5 F. Mendy Cập nhật đội hình lúc 02:20 29/11/2026

Paris Saint Germain Thống kê Lorient 56% Kiểm soát bóng 44% 6 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 5 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 0 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và họ sẽ có cơ hội thử sức trước đội đầu bảng Paris Saint Germain. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/11/2026 trên sân Parc des Princes. Đội chủ nhà đứng hạng 1 với 26 điểm, còn Lorient xếp hạng 10 với 16 điểm.

Paris Saint Germain giữ vững ngôi đầu

Paris Saint Germain bước vào trận đấu ở vị trí số một với 26 điểm, hơn Lorient 10 điểm. Đây là lợi thế rõ rệt của đội chủ nhà trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Phong độ gần đây cũng ủng hộ họ. Trong 5 trận gần nhất, Paris Saint Germain thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm thất bại. Trận hòa là kết quả mới nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn giữ được sự ổn định, và việc chưa thua trong cả chuỗi 5 trận cho thấy họ có độ chắc chắn cao.

Lorient muốn tiếp tục bám đuổi

Trong khi đó, Lorient đang có hành trình đáng chú ý khi vươn lên hạng 10 với 16 điểm. Họ được xem là đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, nên trận đấu ở Parc des Princes là phép thử lớn cho tham vọng ấy.

Phong độ của Lorient có phần thất thường hơn. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất là một trận hòa, trước đó là chiến thắng, rồi một trận thua và một trận hòa, còn trận cũ nhất trong chuỗi là một chiến thắng. Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy Lorient có khả năng gây khó khăn cho đối thủ, nhưng chưa thật sự liền mạch.

Thế đối đầu cân bằng hơn so với bảng xếp hạng

Dù khoảng cách trên bảng xếp hạng khá rõ, lịch sử đối đầu gần đây lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Paris Saint Germain thắng 1 trận, hòa 3 trận và Lorient thắng 1 trận.

Con số 3 trận hòa cho thấy Lorient đã nhiều lần giữ được thế trận chặt chẽ trước đội bóng thủ đô. Bên cạnh đó, mỗi đội đều từng giành chiến thắng, nên đây không phải cuộc đối đầu mà một bên luôn áp đảo.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Paris Saint Germain, thử thách là giữ nhịp độ thắng lợi và củng cố ngôi đầu trên sân nhà, sau trận hòa gần nhất. Chuỗi 4 trận thắng trước đó là nền tảng để họ giữ tâm lý tự tin.

Với Lorient, thử thách là chứng minh vị trí hạng 10 không phải ngẫu nhiên. Việc giữ được sự bền bỉ như những trận hòa trước Paris Saint Germain có thể là chìa khóa để họ tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Nhận định

Xét về vị trí, điểm số và phong độ, Paris Saint Germain có lợi thế rõ ràng khi được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, thế đối đầu gần đây nghiêng về những trận cân bằng cho thấy Lorient hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà. Trận đấu vì thế hứa hẹn sự giằng co, nơi sự ổn định của đội đầu bảng đối đầu với tinh thần bám đuổi của đội khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Paris Saint Germain · 1 thắng 3 hòa Lorient · 1 thắng Paris Saint Germain 2 - 2 Lorient Hòa Lorient 1 - 1 Paris Saint Germain Hòa Lorient 1 - 4 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 0 - 0 Lorient Hòa Paris Saint Germain 1 - 3 Lorient LOR

Paris Saint Germain 5 trận gần nhất H T T T T 11 Trận 8-2-1 T-H-B 25 Ghi (TB 2.3) 12 Thủng lưới Lorient 5 trận gần nhất H T B H T 11 Trận 4-4-3 T-H-B 10 Ghi (TB 0.9) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 11 8 2 1 +13 26 T T T T T 2 Paris FC 12 7 2 3 +10 23 B T T T B 3 Stade Brestois 29 12 6 3 3 +8 21 T T T T B … 9 Rennes 11 5 2 4 0 17 H B B T B 10 Lorient 11 4 4 3 +1 16 H T B H T 11 Lens 11 4 2 5 +2 14 H B B T T …

Tình hình lực lượng Paris Saint Germain ✚ D. Doue (Knee Injury - ACL) ✚ K. Kvaratskhelia (Knee Injury - ACL) ✚ A. Longoni (Thigh Injury) ✚ N. Mendes (Thigh Injury) Lorient ✚ M. Bamba (Injury) ✚ B. Fadiga (Muscle Injury) ✚ P. Katseris (Muscle Injury)