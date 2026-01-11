TRỰC TIẾP Trực tiếp PEC Zwolle vs ADO Den Haag: ADO Den Haag ép sân, chưa có bàn thắng ADO Den Haag thi đấu chưa tốt khi xa nhà và sẽ đối mặt thử thách tại MAC³PARK Stadion lúc 18h15 ngày 01/11/2026 trước PEC Zwolle, đội đang hơn họ 2 điểm.

PEC Zwolle 0 - 0 ADO Den Haag Hiệp 1 — phút 25' 25' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25' ADO Den Haag ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 37% - 63% ADO Den Haag, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 1.

13' ADO Den Haag ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 26% - 74% ADO Den Haag, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu PEC Zwolle tiếp đón ADO Den Haag.

Cập nhật lúc 18:41 01/11/2026

Đội hình chính thức PEC Zwolle Sơ đồ 4-3-3 · HLV Henry van der Vegt ADO Den Haag Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Peter 1 Schendelaar 3 O. Aertssen 28 S. Graves 24 N. Viergever 33 van der Haar 30 R. Thomas 37 Gilles van der Wal 8 T. Sommer 11 D. Mbayo 17 van Hooijdonk 7 Y. Namli 1 K. Nikiéma 5 Jensen-Abbew 4 M. Waem 3 P. Mulder 15 M. Hokke 33 M. Šín 11 E. Rottier 25 J. Kilo 27 N. Thomas 46 Y. Eduardo 17 J. Hawkins Dự bị PEC Zwolle 4 T. Velthuis 9 E. Sørensen 20 G. Reiziger 25 T. Oosting 10 K. Kostons 16 T. de Graaff 22 I. Cissoko 6 Jan Bürger ADO Den Haag 2 O. Raterink 14 M. Jiménez 10 Illaijh de Ruijter 16 Finn de Bruin 9 J. Bal 8 J. Žambůrek 7 van Mieghem Cập nhật đội hình lúc 17:47 01/11/2026

PEC Zwolle Thống kê ADO Den Haag 37% Kiểm soát bóng 63% 10 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 1 4 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 3 1 Thủ môn cứu thua 1

ADO Den Haag thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trên sân của PEC Zwolle tại MAC³PARK Stadion lúc 18h15 ngày 01/11/2026 hứa hẹn là một bài kiểm tra khó. Cả hai đội đang ở nửa dưới của bảng xếp hạng, nên mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn.

Chuyến đi nhiều thử thách của ADO Den Haag

ADO Den Haag đến Zwolle trong tình thế chưa thật sự thuận lợi. Đội đang đứng hạng 17 với 6 điểm, thấp hơn chủ nhà 2 điểm. Khoảng cách không lớn, nhưng đủ để thấy đội khách đang chịu áp lực phải cải thiện kết quả.

Trong 5 trận gần nhất, ADO Den Haag thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Chuỗi trận này cho thấy đội khá bền bỉ trong việc giữ điểm, nhưng lại hiếm khi tìm được chiến thắng. Với một đội đang cần điểm số, việc hòa quá nhiều có thể là dấu hiệu của sự thiếu quyết đoán ở những thời điểm then chốt.

PEC Zwolle: lợi thế sân nhà nhưng phong độ chưa ổn định

Chủ nhà PEC Zwolle đang xếp hạng 15 với 8 điểm. Dù vậy, phong độ gần đây của họ không phải điểm tựa vững chắc. Trong 5 trận gần nhất, PEC Zwolle chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận.

Điều này đặt PEC Zwolle vào thế phải nắm bắt cơ hội. Được thi đấu trước khán giả nhà, họ có lý do để tìm lại cảm giác chiến thắng, nhất là khi đối thủ chưa tạo được ấn tượng khi xa nhà.

Thế đối đầu nghiêng về ADO Den Haag

Lịch sử gần đây lại là điểm cộng cho đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, ADO Den Haag thắng 3 lần, PEC Zwolle thắng 1 lần và không có trận hòa nào. Đây là xu hướng có lợi cho ADO Den Haag về mặt tâm lý, dù lợi thế ấy chưa chắc đủ để bù đắp cho việc phải thi đấu trên sân khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Bức tranh chung khá cân bằng. Một bên có lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn, bên còn lại có thành tích đối đầu tốt hơn và khả năng giữ điểm đáng chú ý trong các trận gần đây.

Với PEC Zwolle, thử thách nằm ở việc chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định. Với ADO Den Haag, câu hỏi lớn là liệu họ có thể biến những trận hòa thành chiến thắng ngay trên sân đối thủ hay không.

Nhận định

Nhìn chung, PEC Zwolle nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thành tích đối đầu khiến ADO Den Haag không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn như trong chuỗi trận gần đây và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi, họ vẫn có thể làm khó chủ nhà. Ngược lại, nếu tiếp tục chật vật khi xa nhà, chuyến đi này sẽ đúng như tên gọi của nó: một hành trình nhiều thử thách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất PEC Zwolle · 1 thắng 0 hòa ADO Den Haag · 3 thắng ADO Den Haag 3 - 1 PEC Zwolle ADH PEC Zwolle 1 - 2 ADO Den Haag ADH PEC Zwolle 0 - 1 ADO Den Haag ADH ADO Den Haag 0 - 2 PEC Zwolle PZ ADO Den Haag - PEC Zwolle Hòa

PEC Zwolle 5 trận gần nhất B H T B B 10 Trận 2-2-6 T-H-B 11 Ghi (TB 1.1) 23 Thủng lưới ADO Den Haag 5 trận gần nhất H B T H H 10 Trận 1-3-6 T-H-B 13 Ghi (TB 1.3) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B … 14 Sparta Rotterdam 10 2 3 5 -7 9 B T H B B 15 PEC Zwolle 10 2 2 6 -12 8 H T B B B 16 Telstar 10 1 3 6 -9 6 B B H B H 17 ADO Den Haag 10 1 3 6 -10 6 B T H H B 18 Willem II 11 0 2 9 -29 2 B B B B B

Tình hình lực lượng PEC Zwolle ✚ S. Floranus (Injury) ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ S. Floranus (Injury) ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ADO Den Haag ✚ D. Barany (Thigh Injury) ✚ L. Reischl (Groin Injury) ✚ D. Barany (Thigh Injury) ✚ L. Reischl (Groin Injury)