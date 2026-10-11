TRỰC TIẾP Trực tiếp PEC Zwolle vs Cambuur: Đội hình xuất phát Cả PEC Zwolle và Cambuur đều đang rất cần một kết quả tích cực nhằm giải tỏa áp lực sau chuỗi trận thiếu ổn định, hứa hẹn màn so tài căng thẳng ở vòng đấu này.

PEC Zwolle vs Cambuur SẮP BẮT ĐẦU • 19:30 19:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của PEC Zwolle và Cambuur đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19:30.

Cập nhật lúc 19:03 11/10/2026

Đội hình chính thức PEC Zwolle Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Henry van der Vegt Cambuur Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Plat 1 Schendelaar 3 O. Aertssen 28 S. Graves 24 N. Viergever 2 S. Floranus 30 R. Thomas 11 D. Mbayo 25 T. Oosting 8 T. Sommer 22 I. Cissoko 10 K. Kostons 1 T. Jansen 2 D. Bouah 4 I. Baouf 14 B. van Duijl 28 M. Costarelli 17 Ethan Apkakou 8 N. Souren 15 F. Kvam 10 El Arguioui 11 I. Hamache 33 M. Maertens Dự bị PEC Zwolle 34 N. Fichtinger 6 Jan Bürger 9 E. Sørensen 26 Jadiel Pereira da Gama 20 G. Reiziger 18 O. Velanas 4 T. Velthuis 41 D. Verduin 16 T. de Graaff Cambuur 6 J. Amofa 3 J. Berkhout 13 N. Binder 7 S. Bouhoudane 29 Iwan Henstra 23 L. Jetten 24 M. Kalisvaart 27 W. Kooistra 16 R. Mulders Cập nhật đội hình lúc 19:03 11/10/2026

Cả PEC Zwolle và Cambuur đều bước vào màn chạm trán sắp tới với tâm thế cần một kết quả tích cực sau chuỗi ngày thi đấu không như ý. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động MAC³PARK Stadion, nơi đội chủ nhà tìm kiếm sự bứt phá trước đối thủ bám sát trên bảng tổng sắp.

Áp lực điểm số trên bảng xếp hạng

Tình cảnh hiện tại phản ánh rõ nét sự chật vật của cả hai đội ở giai đoạn này. Cambuur đang xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm. Trong khi đó, PEC Zwolle bám đuổi ngay phía sau khi đứng hạng 16 với 4 điểm.

Cách biệt mong manh chỉ đúng 1 điểm giữa đôi bên khiến tính chất của trận so tài trên sân MAC³PARK Stadion trở nên vô cùng quan trọng. Một kết quả thuận lợi lúc này không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần về điểm số, mà còn là liều thuốc tinh thần cần thiết để cắt đứt chuỗi phong độ ảm đạm.

Phong độ đối lập nhưng cùng chung sự bất ổn

Nhìn vào 5 trận đấu gần nhất, thành tích của PEC Zwolle là 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Đội chủ nhà từng phải trải qua chuỗi trận nghèo nàn khi nhận 2 thất bại liên tiếp, tiếp tục hòa 1 trận rồi lại trắng tay thêm 1 trận. Dẫu vậy, tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi họ vừa có được chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, qua đó tìm lại được cảm giác hân hoan trước khán giả nhà.

Ở chiều ngược lại, Cambuur thể hiện bức tranh phong độ có phần đi xuống theo thời gian. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Đáng chú ý, sau chuỗi bất bại ngắn ngủi với 1 trận hòa, 1 trận thắng và 1 trận hòa, Cambuur lại trượt dốc khi liên tiếp nhận 2 thất bại ở 2 trận đấu gần đây nhất. Cơn khát điểm đang đè nặng lên các cầu thủ đội khách.

Tương quan đối đầu và nhận định thế trận

Lịch sử chạm trán gần đây mang lại điểm tựa tâm lý nhất định cho PEC Zwolle. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cho thấy ưu thế nhỉnh hơn thuộc về PEC Zwolle với 3 chiến thắng, trong khi Cambuur giành được 2 chiến thắng và đôi bên chưa từng chia điểm ở chuỗi trận này.

Dưới góc độ chuyên môn, sự tương đồng về phong độ thiếu ổn định nhiều khả năng sẽ biến cuộc so tài thành một thế trận chặt chẽ và thận trọng. PEC Zwolle nắm trong tay lợi thế sân bãi cùng sự hưng phấn từ chiến thắng vừa qua, nhưng quyết tâm chặn đứng đà sa sút của Cambuur hứa hẹn sẽ mang đến màn giằng co không khoan nhượng cho tới những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất PEC Zwolle · 3 thắng 0 hòa Cambuur · 2 thắng PEC Zwolle 3 - 1 Cambuur PZ Cambuur 3 - 4 PEC Zwolle PZ PEC Zwolle 1 - 2 Cambuur CAM PEC Zwolle 2 - 1 Cambuur PZ Cambuur 2 - 0 PEC Zwolle CAM

PEC Zwolle 5 trận gần nhất B B H B T 7 Trận 1-1-5 T-H-B 6 Ghi (TB 0.9) 20 Thủng lưới Cambuur 5 trận gần nhất H T H B B 7 Trận 1-2-4 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 8 6 2 0 +20 20 T T T T H 2 PSV Eindhoven 8 6 1 1 +16 19 T B T T T 3 AZ Alkmaar 8 6 1 1 +10 19 B T H T T … 13 Telstar 7 1 2 4 -7 5 B H B H B 14 Cambuur 7 1 2 4 -9 5 H T H B B 15 Utrecht 7 1 2 4 -13 5 B T H B H 16 PEC Zwolle 7 1 1 5 -14 4 B B H B T 17 ADO Den Haag 7 0 2 5 -10 2 H B B H B …

Tình hình lực lượng PEC Zwolle ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ Y. Namli (Knee Injury) ✚ I. Cissoko (Injury) ✚ R. Thomas (Injury) ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ Y. Namli (Knee Injury) ✚ I. Cissoko (Injury) ✚ R. Thomas (Injury) Cambuur ✚ W. Asselman (Injury) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ N. Binder (Injury) ✚ W. Asselman (Injury) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ N. Binder (Injury)