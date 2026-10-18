TRỰC TIẾP Trực tiếp PEC Zwolle vs GO Ahead Eagles: Đội hình xuất phát Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi PEC Zwolle tiếp GO Ahead Eagles lúc 17h15 ngày 18/10/2026 tại MAC³PARK Stadion.

PEC Zwolle vs GO Ahead Eagles SẮP BẮT ĐẦU • 17:15 17:15 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của PEC Zwolle và GO Ahead Eagles đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 17:15.

Cập nhật lúc 16:47 18/10/2026

Đội hình chính thức PEC Zwolle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henry van der Vegt GO Ahead Eagles Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Oosting 1 Schendelaar 3 O. Aertssen 28 S. Graves 24 N. Viergever 2 S. Floranus 30 R. Thomas 8 T. Sommer 11 D. Mbayo 25 T. Oosting 37 Gilles van der Wal 17 van Hooijdonk 1 K. Haug 2 A. Sampsted 25 G. van Zwam 4 J. Kramer 5 D. James 21 Meulensteen 8 E. Linthorst 10 S. Tengstedt 16 V. Edvardsen 17 M. Suray 9 Sigurðarson Dự bị PEC Zwolle 22 I. Cissoko 41 D. Verduin 16 T. de Graaff 34 N. Fichtinger 10 K. Kostons 26 Jadiel Pereira da Gama 20 G. Reiziger 9 E. Sørensen 33 van der Haar GO Ahead Eagles 15 R. Weijenberg 30 T. Hulleman 33 N. Verdoni 11 O. Sivertsen 34 Y. Rahmouni 3 G. Nauber 18 R. Margaret 6 T. Jukić 27 Tomas Galvez Cập nhật đội hình lúc 16:47 18/10/2026

Cả PEC Zwolle lẫn GO Ahead Eagles đều bước vào trận đấu lúc 17h15 ngày 18/10/2026 với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Chủ nhà gần đây chỉ biết đến thất bại, còn đội khách liên tục chia điểm mà chưa thể về đích với trọn vẹn 3 điểm. Trận đấu trên sân MAC³PARK Stadion vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng khát thắng.

PEC Zwolle: chuỗi thất bại cần được chặn lại

Phong độ của PEC Zwolle đang là điểm đáng lo nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa có chiến thắng nào. Đáng chú ý, 3 trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại, cho thấy đội bóng đang thiếu sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Trên bảng xếp hạng, PEC Zwolle đứng thứ 17 với 4 điểm. Con số này phản ánh khá rõ khởi đầu khó khăn của đội và là lý do để họ muốn tận dụng lợi thế sân nhà, nhằm sớm tìm lại niềm tin trước đối thủ ở nhóm giữa bảng.

GO Ahead Eagles: nhiều trận hòa, thiếu một chiến thắng

Ngược lại, GO Ahead Eagles không sa sút theo kiểu thua liên tiếp, nhưng cũng chưa thể bứt lên. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 4 trận và thua 1 trận. Cả 4 trận gần đây nhất đều khép lại với việc chia điểm, còn thất bại duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Tuy vậy, GO Ahead Eagles đang đứng thứ 9 với 11 điểm, cao hơn PEC Zwolle 7 điểm. Một đội bóng khó bị đánh bại nhưng lại khó thắng cũng tạo ra bài toán không dễ cho đối thủ. Với đội khách, chuỗi trận hòa là nền tảng khá chắc chắn, nhưng để thăng tiến họ cần biến những trận cân bằng thành chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, PEC Zwolle chưa thắng trận nào, hòa 3 trận và thua 2 trận. Ở chiều ngược lại, GO Ahead Eagles thắng 2 trận và hòa 3 trận. Như vậy, đội khách giữ lợi thế tâm lý nhất định, trong khi các trận đối đầu gần đây cũng thường rất sít sao khi phần lớn kết thúc với tỉ lệ hòa.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Về mặt phong độ, cả hai đội đều đang thiếu chiến thắng, nên yếu tố tâm lý có thể quyết định nhiều hơn thế trận. PEC Zwolle cần một trận đấu kỷ luật để chấm dứt chuỗi thất bại. Họ sẽ chịu áp lực lớn hơn vì xếp thấp hơn trên bảng xếp hạng và có phong độ kém hơn.

Trong khi đó, GO Ahead Eagles có lý do để tự tin hơn nhờ thứ hạng cao hơn và thành tích đối đầu tích cực. Tuy nhiên, thói quen chia điểm khiến họ phải tìm ra cách tạo khác biệt thay vì chỉ giữ an toàn. Nếu chủ nhà sớm có bàn thắng, trận đấu có thể mở ra nhiều hơn. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn quen thuộc, kịch bản cân bằng cũng hoàn toàn có thể lặp lại.

Nhận định

Nhìn chung, GO Ahead Eagles nhỉnh hơn về thứ hạng, khoảng cách điểm số và thế đối đầu gần đây. Dù vậy, họ chưa thắng trong 5 trận gần nhất, còn PEC Zwolle lại có động lực lớn để tìm lại chiến thắng trên sân nhà. Đây là cuộc đối đầu mà cả hai đều muốn kết thúc chuỗi trận không như ý, nên khả năng một trận đấu giằng co, thận trọng và quyết liệt là điều đáng chờ đợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất PEC Zwolle · 0 thắng 3 hòa GO Ahead Eagles · 2 thắng GO Ahead Eagles 5 - 0 PEC Zwolle GAE PEC Zwolle 0 - 2 GO Ahead Eagles GAE PEC Zwolle 1 - 1 GO Ahead Eagles Hòa GO Ahead Eagles 2 - 2 PEC Zwolle Hòa GO Ahead Eagles 1 - 1 PEC Zwolle Hòa

PEC Zwolle 5 trận gần nhất B B B H B 8 Trận 1-1-6 T-H-B 6 Ghi (TB 0.8) 21 Thủng lưới GO Ahead Eagles 5 trận gần nhất H H H H B 8 Trận 2-5-1 T-H-B 19 Ghi (TB 2.4) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 8 6 1 1 +10 19 B T H T T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T … 8 Heerenveen 9 3 3 3 +4 12 T B T H B 9 GO Ahead Eagles 8 2 5 1 +2 11 H H H H B 10 Excelsior 9 3 2 4 -2 11 B B H B H … 16 ADO Den Haag 9 1 3 5 -9 6 T H H B B 17 PEC Zwolle 8 1 1 6 -15 4 B B B H B 18 Willem II 9 0 2 7 -17 2 B B B B H

Tình hình lực lượng PEC Zwolle ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ Y. Namli (Knee Injury) ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ Y. Namli (Knee Injury) GO Ahead Eagles ✚ J. Dirksen (Inactive) ✚ P. Saathof (Knee Injury) ✚ J. Dirksen (Inactive) ✚ P. Saathof (Knee Injury)