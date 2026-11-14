TRỰC TIẾP Trực tiếp Peru vs Bolivia: Peru mở tỷ số Peru cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng, trong đó có 4 trận thua, khi tiếp Bolivia. Trận đấu diễn ra lúc 08:00 ngày 14/11/2026 trên sân Estadio Monumental.

Peru 1 - 0 Bolivia Hiệp 1 — phút 30' 30' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Peru 1 - 0 Bolivia.

13' BÀN THẮNG! Peru (1-0) Phút 13': G. Lapadula (Peru) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Peru tiếp đón Bolivia.

Cập nhật lúc 08:34 14/11/2026

Đội hình chính thức Peru Sơ đồ 4-2-3-1 Bolivia Sơ đồ 4-3-3 1 Pedro Gallese 98 Andy Polo 8 Erick Noriega 99 Fabio Gruber 4 Marcos López 19 Yoshimar Yotún 2 Oslimg Mora 26 Piero Magallanes 14 Rodrigo Vilca 27 Jhonny Vidales 9 Gianluca Lapadula 1 Carlos Lampe 21 Yomar Rocha 5 Efraín Morales 6 Héctor Cuellar 17 Roberto Fernández 14 Robson Matheus 16 Oscar Lopez 10 Ramiro Vaca 7 Miguelito 11 Nabil Nacif 13 Moisés Paniagua Dự bị Peru 21 Diego Romero 12 Matías Córdova 94 Matías Lazo 97 Erinson Ramirez 6 Jesús Pretell 3 Alfonso Barco 16 Wilder Cartagena 96 Francesco Andrealli 93 Maxloren Castro Bolivia 12 Gerónimo Govea 23 Rodrigo Banegas 22 Marco Velasco 4 Fernando Mena 2 Diego Arroyo 3 Fabricio Quaglio 19 Joaquín Barro 8 Leonardo Viviani 24 Anderson Ayhuana Cập nhật đội hình lúc 07:41 14/11/2026

Peru đang cần một chiến thắng để chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không biết thắng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 4 trận và hòa 1 trận. Họ tiếp Bolivia lúc 08:00 ngày 14/11/2026 trên sân Estadio Monumental.

Peru: cần phá vỡ mạch kết quả tiêu cực

Phong độ của Peru đang là vấn đề lớn nhất. Kể từ trận gần nhất tính ngược về trước, đội bóng này thua hai trận liên tiếp, hòa một trận rồi lại thua thêm hai trận nữa. Như vậy, họ chưa có chiến thắng nào trong năm lần ra sân gần đây.

Chuỗi kết quả này tạo áp lực không nhỏ lên Peru trước khi bước vào trận đấu. Tuy nhiên, việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế để đội bóng tìm lại sự tự tin và nhịp độ thi đấu cần thiết.

Bolivia: bốn trận thua liên tiếp

Đội khách cũng không ở trong tình trạng tốt hơn. Bolivia thua cả 4 trận gần nhất, tức là chưa có trận hòa hay trận thắng nào trong giai đoạn này. Đây là mạch phong độ đáng lo ngại đối với một đội bóng phải xa sân nhà.

Vì vậy, Bolivia có thể bước vào trận đấu với tâm lý nặng nề. Cách đội khách phản ứng trước áp lực, cũng như khả năng giữ vững đội hình trong những phút đầu, sẽ ảnh hưởng nhiều đến diễn biến cuộc đối đầu.

Thế đối đầu nghiêng về Peru

Lịch sử gặp nhau gần đây ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Peru thắng 4 trận, không hòa trận nào và chỉ để Bolivia giành chiến thắng 1 lần.

Con số này cho thấy Peru từng nhiều lần tìm được lời giải trước Bolivia. Dù phong độ hiện tại của đội chủ nhà không tốt, thế đối đầu vẫn là điểm tựa tinh thần đáng kể cho họ ở trận này.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng đang tìm lại cảm giác chiến thắng. Với Peru, trận đấu là cơ hội để kết thúc chuỗi 5 trận không thắng ngay trên sân nhà. Với Bolivia, đó là dịp chấm dứt mạch 4 trận thua liên tiếp.

Khi cả hai đội đều thiếu tự tin, bàn thắng sớm có thể quyết định diễn biến. Đội nào xử lý áp lực tốt hơn trong giai đoạn đầu sẽ nắm lợi thế tâm lý.

Nhận định

Xét về phong độ, cả hai đội đều đang gặp khó khăn, nhưng Peru có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội với 4 chiến thắng trong 5 lần gặp gần nhất. Bolivia sa sút kéo dài hơn khi thua cả 4 trận gần đây. Những yếu tố này khiến Peru được đánh giá nhỉnh hơn, dù đội chủ nhà vẫn phải thi đấu tập trung để không tiếp tục sa lầy.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Peru · 4 thắng 0 hòa Bolivia · 1 thắng Peru 2 - 0 Bolivia PER Peru 3 - 1 Bolivia PER Bolivia 2 - 0 Peru BOL Peru 1 - 0 Bolivia PER Peru 3 - 0 Bolivia PER

Peru 5 trận gần nhất B B H B B 8 Trận 1-2-5 T-H-B 7 Ghi (TB 0.9) 17 Thủng lưới Bolivia 5 trận gần nhất B B B B 7 Trận 1-1-5 T-H-B 4 Ghi (TB 0.6) 16 Thủng lưới