TRỰC TIẾP Trực tiếp Peterborough vs Reading: Hiệp 2 bắt đầu, Reading dẫn 3-0 Peterborough và Reading bước vào trận chung kết mà đội thắng sẽ lên ngôi vô địch, đội thua bị loại. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 08/11 tại ABAX Stadium.

Peterborough 0 - 3 Reading Hiệp 2 — phút 72' 72' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Peterborough 0 - 3 Reading.

66' Thẻ vàng Phút 66': Brandon·Singh Khela (Peterborough) nhận thẻ vàng (Foul).

64' Reading ép sân Cầm bóng: Peterborough 47% - 53% Reading, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 14, cứu thua 1 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Peterborough): Joshua Feeney vào sân thay Sam Hughes.

59' Thẻ vàng Phút 59': Ashqar Ahmed (Reading) nhận thẻ vàng (Dissent).

56' Thay người Phút 56' (Reading): Jamie Reid vào sân thay Jack Marriott.

56' Thay người Phút 56' (Reading): Randell Williams vào sân thay Kyreece Joshua Lisbie.

55' Thay người Phút 55' (Peterborough): D. Ormerod vào sân thay Matthew Garbett.

52' Reading ép sân Cầm bóng: Peterborough 46% - 54% Reading, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 9.

52' Thẻ vàng Phút 52': Harley Mills (Peterborough) nhận thẻ vàng (Dissent).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

45+4' BÀN THẮNG! Reading (0-3) Phút 45+4': Charlie Savage (Reading) lập công (kiến tạo: Jack Marriott). Tỷ số: 0 - 3.

45' Thay người Phút 45' (Reading): Ashqar Ahmed vào sân thay Udoka Godwin-Malife.

45' Thay người Phút 45' (Peterborough): Vernon Masara vào sân thay Ethan Williams.

45' Thay người Phút 45' (Peterborough): James Dornelly vào sân thay Lucca Mendonça.

45' Thay người Phút 45' (Peterborough): Liam Kelly vào sân thay Harry Ashfield.

37' Reading ép sân Cầm bóng: Peterborough 44% - 56% Reading, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 5.

34' BÀN THẮNG! Reading (0-2) Phút 34': Jack Marriott (Reading) lập công (kiến tạo: Haydon Roberts). Tỷ số: 0 - 2.

26' BÀN THẮNG! Reading (0-1) Phút 26': Daniel·Kyerewaa (Reading) lập công (kiến tạo: Andy Rinomhota). Tỷ số: 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Peterborough 46% - 54% Reading, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5.

23' Thẻ vàng Phút 23': Daniel·Kyerewaa (Reading) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Peterborough 55% - 45% Reading; phạm lỗi 3 - 4.

9' Thẻ vàng Phút 9': Ethan Williams (Peterborough) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Peterborough tiếp đón Reading.

Cập nhật lúc 04:33 08/11/2026

Đội hình chính thức Peterborough Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Robert William Savage Reading Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Richardson 1 A. Bass 18 Lucca Mendonça 5 S. Hughes 6 O'Connor 14 Harley Mills 8 B. Khela 45 Harry Ashfield 19 Bolu Shofowoke 28 M. Garbett 10 Ethan Williams 9 H. Leonard 1 Joel Pereira 2 Godwin-Malife 20 J. Knight 15 O'Connor 5 H. Roberts 6 L. Fraser 4 A. Rinomhota 19 Kyreece Lisbie 8 C. Savage 11 D. Kyerewaa 7 J. Marriott Dự bị Peterborough 33 James Dornelly 12 Joshua Feeney 7 Harrison Jones 4 L. Kelly 21 P. Sykut 27 D. Ormerod 17 Vernon Masara 39 Nathaniel Joseph 23 C. Andeng Ndi Reading 10 L. Wing 14 R. Williams 28 J. Stokes 25 J. Stevens 9 J. Reid 22 S. Patton 49 E. Osho 23 C. Masterson 39 A. Ahmed Cập nhật đội hình lúc 02:32 08/11/2026

Peterborough Thống kê Reading 47% Kiểm soát bóng 53% 5 Dứt điểm 11 0 Trúng đích 4 0 Phạt góc 5 6 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 0

Chỉ có một đội rời sân với chức vô địch. Peterborough và Reading gặp nhau ở trận chung kết loại trực tiếp: thắng là đăng quang, thua là chia tay giấc mơ. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 08/11/2026 trên sân ABAX Stadium.

Một trận đấu, không đường lùi

Thể thức loại trực tiếp khiến bài toán của cả hai đội đơn giản mà khắc nghiệt. Không có lượt về để sửa sai và cũng không có cơ hội làm lại sau một sai lầm. Mọi quyết định, từ cách vào trận đến cách xử lý từng tình huống bóng chết, đều mang giá trị quyết định.

Với áp lực như vậy, bản lĩnh thường quan trọng không kém chất lượng chuyên môn. Đội nào giữ được sự bình tĩnh trong những phút đầu và sau mỗi pha bóng nguy hiểm sẽ có lợi thế tâm lý rõ rệt.

Peterborough mang theo chuỗi kết quả đáng lo

Phong độ gần đây là điểm khiến Peterborough phải dè chừng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 3 trận, hòa 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Trận thua xuất hiện ở cả hai trận mới nhất, cho thấy mạch kết quả đang đi xuống đúng vào thời điểm cần sự tự tin nhất.

Tuy nhiên, một trận chung kết có thể xóa nhòa những gì đã qua. Lợi thế sân nhà tại ABAX Stadium là yếu tố Peterborough có thể dựa vào để lấy lại nhịp độ. Điều đội bóng cần là sự tập trung ngay từ đầu để không phải vào cuộc rượt đuổi với tâm lý nặng nề.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Reading

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Reading thắng 2 trận, Peterborough thắng 1 trận và hai đội hòa 2 trận. Con số này cho thấy cuộc đối đầu khá cân bằng, nhưng Reading nhỉnh hơn một chút về số lần giành chiến thắng. Đáng chú ý, hai trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường khó phân thắng bại.

Chính vì vậy, trận chung kết này có thể kéo dài căng thẳng. Nếu thế trận bế tắc, kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi sẽ là yếu tố tạo ra khác biệt.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đội đang chật vật tìm chiến thắng như Peterborough, ưu tiên hàng đầu là giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và hạn chế sai lầm cá nhân. Một bàn thua sớm có thể đẩy cả kế hoạch vào thế khó, nhất là khi chuỗi trận gần đây đang tạo áp lực tâm lý.

Ở chiều ngược lại, Reading có lý do để tin vào khả năng làm chủ cuộc chơi nhờ thế đối đầu thuận lợi hơn đôi chút. Họ nhiều khả năng sẽ tìm cách kiểm soát nhịp độ, kéo trận đấu vào những pha tranh chấp mà đối thủ dễ mất tập trung. Tuy vậy, chơi trên sân khách trong trận đấu quyết định cũng đòi hỏi sự tỉnh táo cao độ.

Nhận định

Khó có thể tách bạch hai đội trên giấy tờ. Peterborough có lợi thế sân nhà nhưng đang mang theo chuỗi 5 trận không thắng, còn Reading nhỉnh hơn ở thế đối đầu gần đây. Trong một trận chung kết loại trực tiếp, những con số này chỉ mang tính tham khảo, bởi kết quả thường được định đoạt bởi bản lĩnh và khả năng giữ vững tinh thần trong những khoảnh khắc then chốt.

Đội nào hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ tiến gần hơn tới chiếc cúp. Với một bên thắng tất cả, một bên mất tất cả, trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu căng thẳng từ tiếng còi khai cuộc đến phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Peterborough · 1 thắng 2 hòa Reading · 2 thắng Peterborough 1 - 1 Reading Hòa Reading 1 - 2 Peterborough PET Reading 3 - 1 Peterborough REA Peterborough 1 - 2 Reading REA Peterborough 2 - 2 Reading Hòa

Peterborough 5 trận gần nhất B B H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Reading 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới