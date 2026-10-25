TRỰC TIẾP Trực tiếp Philadelphia Union vs New England Revolution: Philadelphia Union ép sân, chưa có bàn thắng Philadelphia Union đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 với 46 điểm, kém New England Revolution ở hạng 3 đúng 6 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 25/10/2026 tại Talen Energy Stadium.

Philadelphia Union 0 - 0 New England Revolution Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' Philadelphia Union ép sân Cầm bóng: Philadelphia Union 46% - 54% New England Revolution, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Philadelphia Union 46% - 54% New England Revolution, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

13' Philadelphia Union ép sân Cầm bóng: Philadelphia Union 66% - 34% New England Revolution, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Philadelphia Union tiếp đón New England Revolution.

Cập nhật lúc 07:25 25/10/2026

Đội hình chính thức Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter New England Revolution Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Mićović 18 A. Blake 39 F. Westfield 44 Neil Pierre 26 N. Harriel 27 K. Wagner 33 Q. Sullivan 21 Jean-Jacques 4 J. Lukić 19 I. Vassilev 10 M. Iloski 9 B. Damiani 30 M. Turner 12 I. Feingold 22 E. Kohler 66 J. Wynder 25 P. Miller 10 Carles Gil 8 M. Polster 14 J. Yueill 41 L. Langoni 99 D. Turgeman 16 D. Gazdag Dự bị Philadelphia Union 23 E. Alladoh 28 A. Anello 11 A. Bedoya 16 B. Bender 51 M. Jakupovic 14 J. Rafanello 76 A. Rick 5 Sery Larsen 47 K. LeBlanc New England Revolution 77 D. Fagundez 2 M. Fofana 27 W. Harris 33 D. Parisian 65 J. Siqueira 7 G. Yow 15 C. Baker 21 B. Raines 4 T. Beason Cập nhật đội hình lúc 06:02 25/10/2026

Philadelphia Union Thống kê New England Revolution 46% Kiểm soát bóng 54% 8 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 1 1 Phạt góc 4 5 Phạm lỗi 3 2 Thủ môn cứu thua 2

Philadelphia Union đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với một đối thủ nằm trong tốp đầu. Đội chủ nhà hiện đứng thứ 6 với 46 điểm, trong khi New England Revolution ở hạng 3 với 52 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 25/10/2026 tại Talen Energy Stadium.

Khoảng cách 6 điểm trên bảng xếp hạng

Chênh lệch giữa hai đội là 6 điểm, đủ để biến cuộc gặp này thành phép thử đáng chú ý cho tham vọng của Philadelphia Union. Một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp đội bóng thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên. Với New England Revolution, đây là cơ hội củng cố vị trí trong tốp đầu.

Thứ hạng hiện tại cho thấy cả hai đang cạnh tranh ở vùng cao của bảng xếp hạng. Mỗi điểm số vì thế đều có giá trị trong cuộc đua phía trước.

Phong độ: Philadelphia Union ổn định hơn

Philadelphia Union đang có chuỗi trận rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Trận hòa là kết quả mới nhất của họ, sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Ngược lại, New England Revolution có phong độ thiếu đồng đều hơn. Họ thắng 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, với hai trận thắng gần đây nhất, tiếp theo là hai trận thua liên tiếp rồi một chiến thắng trước đó. Dù vậy, đội khách vẫn giữ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng nhờ thành tích tích lũy cả mùa giải.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử gặp nhau gần đây ủng hộ Philadelphia Union. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 lần, không có trận hòa nào, còn New England Revolution thắng 1 lần. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể với Philadelphia Union khi họ được đá trên sân nhà.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Hai yếu tố có thể quyết định trận đấu là sự tự tin và khả năng duy trì kết quả. Philadelphia Union mang theo mạch trận không thua, cùng thành tích đối đầu vượt trội. New England Revolution cần cho thấy họ đủ vững vàng để bảo vệ vị trí trong tốp đầu, bất chấp chuỗi phong độ có phần chập chờn.

Nếu Philadelphia Union duy trì được sự ổn định như những tuần gần đây, họ hoàn toàn có thể gây sức ép lên đối thủ xếp trên. Ngược lại, New England Revolution sẽ muốn tận dụng lợi thế về điểm số để giữ khoảng cách an toàn.

Nhận định

Philadelphia Union nhỉnh hơn về phong độ và thành tích đối đầu, còn New England Revolution hơn về thứ hạng và số điểm. Sự tương phản này khiến trận đấu hứa hẹn cạnh tranh, với chủ nhà có động lực bám đuổi và đội khách muốn khẳng định vị thế trong nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Philadelphia Union · 4 thắng 0 hòa New England Revolution · 1 thắng New England Revolution 2 - 1 Philadelphia Union NER Philadelphia Union 1 - 0 New England Revolution PU New England Revolution 0 - 2 Philadelphia Union PU Philadelphia Union 5 - 1 New England Revolution PU New England Revolution 0 - 3 Philadelphia Union PU

Philadelphia Union 5 trận gần nhất H T T T T 30 Trận 13-7-10 T-H-B 61 Ghi (TB 2.0) 48 Thủng lưới New England Revolution 5 trận gần nhất T T B B T 30 Trận 16-4-10 T-H-B 49 Ghi (TB 1.6) 41 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 30 20 7 3 +41 67 H T T T T 2 Inter Miami 30 15 10 5 +22 55 T T T B H 3 New England Revolution 30 16 4 10 +8 52 T T B B T 4 Chicago Fire 30 14 6 10 +8 48 B B T T T 5 Charlotte 30 13 8 9 +8 47 H B T B T 6 Philadelphia Union 30 13 7 10 +13 46 H T T T T 7 Orlando City SC 30 12 5 13 -12 41 T H T B B …

Tình hình lực lượng Philadelphia Union ✚ J. Bueno (Hamstring Injury) ✚ J. Bueno (Hamstring Injury) New England Revolution ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ M. Fofana (Lower-Body Injury) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ M. Fofana (Lower-Body Injury)