TRỰC TIẾP Trực tiếp Plzen vs Levski Sofia: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 24 với 1 điểm, trong khi Plzen đứng hạng 31 với 0 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026.

Plzen 0 - 0 Levski Sofia Hiệp 1 — phút 43' 43' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Plzen 48% - 52% Levski Sofia, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Plzen 56% - 44% Levski Sofia, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

20' Thẻ vàng Phút 20': Mazire Soula (Levski Sofia) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Plzen 52% - 48% Levski Sofia, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Plzen tiếp đón Levski Sofia.

Cập nhật lúc 02:43 23/10/2026

Đội hình chính thức Plzen Sơ đồ 4-1-2-1-2 · HLV R. Kováč Levski Sofia Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julio Velázquez 44 F. Wiegele 99 A. Memić 40 S. Dweh 3 D. Vavro 2 T. Pališčák 6 L. Červ 18 T. Ladra 19 C. Souaré 17 P. Hrošovský 25 C. Kabongo 9 D. Višinský 92 S. Vutsov 21 Aldair 50 K. Dimitrov 4 C. Makoun 3 Maicon 8 M. Grujić 19 El Moubarik 22 M. Soula 35 Serginho 17 Everton Bala 7 Reinaldo Dự bị Plzen 11 M. Vydra 14 Merchas Doski 23 B. Faal 29 A. Gabriel 7 S. Lawal 20 Jiří Maxim Panoš 36 S. PirgiÄ 98 F. Prebsl 12 A. Sojka Levski Sofia 28 S. Stoyanchov 31 N. Serafimov 11 A. Oko-Flex 78 M. Lukov 27 David Kusso 2 Hevertton Santos 20 Álex Centelles 9 J. Perea 1 O. Vladimirov Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Plzen Thống kê Levski Sofia 48% Kiểm soát bóng 52% 3 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 3 Phạm lỗi 2 1 Thủ môn cứu thua 1

Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng này đứng hạng 24 với 1 điểm, cao hơn Plzen bảy bậc. Plzen đang xếp hạng 31 và chưa có điểm nào. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Doosan Arena.

Levski Sofia giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội chưa lớn về điểm số, nhưng đủ để tạo ra hai tâm thế khác nhau. Levski Sofia đã có điểm đầu tiên trong tay và đứng ở nhóm trên. Plzen vẫn trắng điểm và nằm ở phía dưới bảng.

Với Levski Sofia, trận đấu này là cơ hội để củng cố vị trí và tiếp tục bám sát nhóm phía trên. Với Plzen, đây là dịp để có điểm số đầu tiên và thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Phong độ: Levski Sofia ổn định hơn

Levski Sofia thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể biết cách giành điểm, kể cả khi không thắng.

Plzen có phong độ chập chờn hơn. Họ thắng 2 trận nhưng thua 3 trận trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thắng trận mới nhất, nhưng trước đó họ đã thua liên tiếp hai trận. Kết quả xen kẽ thắng thua cho thấy Plzen chưa tạo được sự ổn định cần thiết.

Điểm then chốt về chiến thuật

Yếu tố đáng chú ý nhất là tâm lý. Plzen thi đấu trên sân nhà và cần điểm số, nên nhiều khả năng sẽ chủ động tạo sức ép ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, việc chưa có điểm nào có thể khiến họ thiếu kiên nhẫn trong khâu triển khai.

Ngược lại, Levski Sofia có lợi thế từ phong độ khá đều. Nếu giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt các khoảng trống, họ hoàn toàn có thể mang về điểm số từ chuyến làm khách này.

Nhận định

Xét trên phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng, Levski Sofia nhỉnh hơn về tâm thế và sự ổn định. Plzen có lợi thế sân nhà, nhưng chuỗi kết quả thiếu nhất quán khiến họ khó có được sự tự tin trọn vẹn. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giằng co giữa một đội đang bám sát nhóm trên và một đội cần điểm số đầu tiên.

Plzen 5 trận gần nhất T B T B B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 9 Thủng lưới Levski Sofia 5 trận gần nhất T H T B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 23 Lillestrom 2 0 1 1 -1 1 H B 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … 30 1899 Hoffenheim 2 0 0 2 -3 0 B B 31 Plzen 2 0 0 2 -4 0 B B 32 Marseille 2 0 0 2 -4 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Plzen ✚ P. Adu (Coach's decision) ✚ V. Jemelka (Knee Injury) ✚ J. Paluska (Coach's decision) ✚ M. Tvrdon (Off the roster) ✚ A. Sojka (Health problems) ✚ P. Adu (Coach's decision) ✚ V. Jemelka (Knee Injury) ✚ J. Paluska (Coach's decision) Levski Sofia ✚ P. Hristov (Off the roster) ✚ O. Kamdem (Off the roster) ✚ R. Kirilov (Knee Injury) ✚ A. Mitkov (Injury) ✚ M. Sangare (Off the roster) ✚ G. Trdin (Injury) ✚ P. Hristov (Off the roster) ✚ O. Kamdem (Off the roster)