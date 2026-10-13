Trực tiếp Pohang Steelers vs Johor Darul Takzim FC: Johor Darul Takzim FC dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Pohang Steelers vs Johor Darul Takzim FC: Johor Darul Takzim FC dẫn 1-0

Văn Thể13/10/2026 12:17

Pohang Steelers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Johor Darul Takzim FC 1 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 17h00 ngày 13/10/2026 tại Pohang Steel Yard.

Pohang Steelers0 - 1Johor Darul Takzim FCHiệp 2 — phút 50'
  • 50'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Pohang Steelers 0 - 1 Johor Darul Takzim FC.

  • 50'Johor Darul Takzim FC ép sân

    Cầm bóng: Pohang Steelers 40% - 60% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 4 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45+3'Thẻ vàng

    Phút 45+3': Juninho Rocha (Pohang Steelers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45+1'Thẻ đỏ

    Phút 45+1': Jeon Min-kwang (Pohang Steelers) nhận thẻ đỏ.

  • 45+1'VAR

    Phút 45+1': Card upgrade confirmed — Jeon Min-kwang (Pohang Steelers).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Pohang Steelers): Kim Seung-Ho vào sân thay Ki Sung-Yueng.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Pohang Steelers): Jin Si-woo vào sân thay Jakob Tranziska.

  • 43'VAR

    Phút 43': Phạt đền được công nhận — Carlos Akapo (Johor Darul Takzim FC).

  • 37'Johor Darul Takzim FC ép sân

    Cầm bóng: Pohang Steelers 42% - 58% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Pohang Steelers 48% - 52% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 12'Pohang Steelers ép sân

    Cầm bóng: Pohang Steelers 58% - 42% Johor Darul Takzim FC, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 4.

  • 10'Thẻ vàng

    Phút 10': Shahab Zahedi (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Pohang Steelers tiếp đón Johor Darul Takzim FC.

Cập nhật lúc 18:11 13/10/2026

Đội hình chính thức
Pohang Steelers
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Tae-ha Park
Johor Darul Takzim FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xisco Muñoz
29
Hong Seong-Min
20
Park Chan-Yong
77
Wanderson
4
Jeon Min-Gwang
13
Kang Min-Jun
31
K. Nishiya
16
Kim Dong-Jin
40
Ki Sung-Yueng
11
Juninho Rocha
10
J. Tranziska
25
Jorge Luiz
16
Ahmad Syihan Hazmi
29
Carlos Akapo
5
Cristián Glauder
81
K. Medina
33
J. Silva
21
D. Petrovič
28
Nacho Méndez
10
Arif Aiman Hanapi
24
Óscar Arribas
95
Marcos Guilherme
7
S. Zahedi
Dự bị
Pohang Steelers
18 Cho Sang-Hyeok9 An Jae-Jun21 Hwang In-Jae12 Hwang Jae-Hwan5 Jin Si-woo37 Jung Han-Min36 H. Kim8 Kim Seung-Ho3 Ye-Sung Kim
Johor Darul Takzim FC
58 Andoni Zubiaurre19 Stoichkov77 Matías Nahuel11 Jairo30 Natxo Insa4 Afiq Fazail20 Dani Bolt44 M. Cuesta9 Bérgson
Cập nhật đội hình lúc 16:32 13/10/2026
Pohang SteelersThống kêJohor Darul Takzim FC
40%
Kiểm soát bóng
60%
4
Dứt điểm
10
1
Trúng đích
4
3
Phạt góc
2
10
Phạm lỗi
6
1
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
1

Pohang Steelers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Johor Darul Takzim FC là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Hiện Pohang Steelers xếp hạng 14 với 0 điểm, kém đối thủ đúng 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 13/10/2026 trên sân Pohang Steel Yard.

Khoảng cách chỉ là 1 điểm trên bảng xếp hạng

Johor Darul Takzim FC đang xếp hạng 9 với 1 điểm, cao hơn Pohang Steelers 5 bậc. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ. Một kết quả tốt trên sân nhà có thể giúp Pohang Steelers xích lại gần đối thủ.

Chính khoảng cách mong manh này khiến trận đấu trở thành điểm nóng trong cuộc đua nhóm đầu. Đội nào giành được lợi thế sẽ có thêm động lực cho những vòng đấu tiếp theo.

Phong độ: Pohang Steelers chưa ổn định, Johor Darul Takzim FC đang hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Pohang Steelers thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của đội là một thất bại. Đây là điểm cần khắc phục khi họ bước vào cuộc đối đầu với đối thủ đang có phong độ tốt.

Ngược lại, Johor Darul Takzim FC thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận, không thua trận nào. Chuỗi trận ổn định này giúp đội khách đến Pohang với tâm lý thoải mái. Họ cũng nhiều khả năng giữ được sự tự tin sau chuỗi kết quả tích cực.

Thế đối đầu nghiêng về Pohang Steelers

Dù phong độ gần đây kém hơn, Pohang Steelers lại có lợi thế ở lịch sử đối đầu. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, không hòa trận nào và thua 1 trận. Thành tích này cho thấy Pohang Steelers từng tìm được cách đối phó với Johor Darul Takzim FC.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Pohang Steelers là chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định, với 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc thi đấu trên sân nhà, cùng thế đối đầu thuận lợi, là chỗ dựa để đội tìm lại cảm giác chiến thắng.

Về phía Johor Darul Takzim FC, chuỗi bốn trận thắng là nền tảng đáng chú ý. Nếu duy trì được sự chắc chắn như thời gian qua, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa một bên có lịch sử gặp nhau thuận lợi và một bên đang có phong độ tốt hơn. Khoảng cách 1 điểm khiến mọi kết quả đều có thể làm thay đổi bức tranh trên bảng xếp hạng. Pohang Steelers cần tận dụng sân nhà để bám sát nhóm đầu, trong khi Johor Darul Takzim FC muốn củng cố vị trí nhờ mạch trận tích cực.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Pohang Steelers · 2 thắng0 hòaJohor Darul Takzim FC · 1 thắng
18/02/2025
Johor Darul Takzim FC
5 - 2
Pohang Steelers
JDT
01/07/2021
Johor Darul Takzim FC
0 - 2
Pohang Steelers
PS
28/06/2021
Pohang Steelers
4 - 1
Johor Darul Takzim FC
PS
Pohang Steelers
5 trận gần nhất
BTBHH
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
3
Thủng lưới
Johor Darul Takzim FC
5 trận gần nhất
TTTHT
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima1100+63T
2Gamba Osaka1100+33TT
3SHANGHAI SIPG1100+23T
8Buriram United101001H
9Johor Darul Takzim FC101001H
10Kashiwa Reysol1001-10B
13Ratchaburi1001-20B
14Pohang Steelers1001-20B
15Công an Hà Nội1001-30BT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Pohang Steelers vs Johor Darul Takzim FC: Johor Darul Takzim FC dẫn 1-0
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