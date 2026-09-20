TRỰC TIẾP Trực tiếp Portland Timbers vs Atlanta United FC: Hết hiệp 1, Atlanta United FC dẫn 1-0 Portland Timbers và Atlanta United FC đều hướng đến một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, hứa hẹn màn so tài căng thẳng tại sân Providence Park.

Portland Timbers 0 - 1 Atlanta United FC Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': (Portland Timbers) nhận thẻ vàng.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Portland Timbers 55% - 45% Atlanta United FC, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 2.

34' Thay người Phút 34' (Atlanta United FC): M. Edwards vào sân thay T. Jacob.

28' BÀN THẮNG! Atlanta United FC (0-1) Phút 28': A. Miranchuk (Atlanta United FC) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Portland Timbers 57% - 43% Atlanta United FC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 1.

25' Thẻ vàng Phút 25': D. Chara (Portland Timbers) nhận thẻ vàng.

13' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 75% - 25% Atlanta United FC, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Portland Timbers tiếp đón Atlanta United FC.

Cập nhật lúc 10:30 20/09/2026

Đội hình chính thức Portland Timbers Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jack Cassidy Atlanta United FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gerardo Martino 41 James Pantemis 12 Ronald Hernández 20 Finn Surman 2 Joel Waterman 27 Jímer Fory 10 David Pereira Da Costa 21 Diego Chará 17 Cole Bassett 7 Ariel Lassiter 11 Antony Alves 99 Kristoffer Velde 1 Lucas Hoyos 55 Tomás Jacob 27 Paulo Díaz 6 Junior Alonso 3 Elías Báez 14 Mauricio Amaro 8 Tristan Muyumba 11 Giuliano Galoppo 59 Aleksey Miranchuk 10 Miguel Almirón 36 Breel Embolo Dự bị Portland Timbers 26 Hunter Sulte 23 Ian Smith 6 Alex Bonetig 4 Kamal Miller 15 Eric Miller 80 Joao Ortíz 22 Omir Fernandez 88 Gage Guerra 14 Vincent Janssen Atlanta United FC 42 Jayden Hibbert 4 Enea Mihaj 47 Matthew Edwards 35 Ajani Fortune 48 Cooper Sanchez 16 Adrian Gill 20 Luke Brennan 22 Fafà Picault 19 Sergio Santos Cập nhật đội hình lúc 09:13 20/09/2026

Portland Timbers Thống kê Atlanta United FC 55% Kiểm soát bóng 45% 7 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 2 1 Phạt góc 2 3 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Cuộc chạm trán giữa Portland Timbers và Atlanta United FC diễn ra vào lúc 09:30 ngày 20/09 trên sân vận động Providence Park mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai bên. Bối cảnh hiện tại buộc cả hai câu lạc bộ phải dốc toàn lực nhằm tìm kiếm một kết quả tích cực, sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định vừa qua.

Phong độ bất ổn của hai câu lạc bộ

Portland Timbers bước vào trận đấu này với hành trang là sự trồi sụt về mặt phong độ. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận thắng, hòa 2 trận và phải nhận 2 trận thua. Kết quả đó phản ánh sự bế tắc nhất định trong cách vận hành lối chơi, khiến họ hiện dậm chân ở vị trí thứ 8 với 32 điểm.

Ở phía đối diện, tình cảnh của Atlanta United FC cũng không mấy khả quan hơn. Đại diện đội khách trải qua 5 trận ra sân gần nhất với cùng kịch bản: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Sự thiếu ổn định trong việc duy trì áp lực cũng như sự chắc chắn nơi hậu phương khiến cả hai đội bóng đều đang rất khát điểm để vực dậy tinh thần.

Ưu thế đối đầu và điểm tựa Providence Park

Xét về lịch sử đối đầu gần đây, Atlanta United FC là đội chiếm ưu thế rõ rệt hơn. Cụ thể, trong 5 lần đọ sức gần nhất giữa hai đội, Atlanta United FC đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Portland Timbers vượt qua đúng 1 lần. Đây là cơ sở tâm lý vững chắc cho đội khách trước chuyến hành quân xa nhà.

Tuy nhiên, Portland Timbers lại có lợi thế được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Providence Park. Trước một đối thủ từng nhiều lần gây khó khăn trong quá khứ, đội chủ nhà bắt buộc phải thi đấu kỷ luật và tận dụng tối đa lợi thế địa lợi để không bị cuốn vào lối chơi của đối phương.

Nhận định xu hướng thế trận

Với tính chất quan trọng khi đôi bên đều rất cần một cú hích để vượt qua giai đoạn chững lại, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ được cả hai huấn luyện viên ưu tiên hàng đầu. Portland Timbers cần sớm tìm lại nhịp điệu để kiểm soát khu trung tuyến, trong khi Atlanta United FC hoàn toàn có thể dựa vào sự tự tin từ thành tích đối đầu để tổ chức các pha phản công sắc bén. Một thế trận giằng co và toan tính cao độ là điều được dự báo trước trên sân Providence Park.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Portland Timbers · 1 thắng 1 hòa Atlanta United FC · 3 thắng Atlanta United FC 5 - 1 Portland Timbers AUF Portland Timbers 2 - 1 Atlanta United FC PT Portland Timbers 0 - 2 Atlanta United FC AUF Atlanta United FC 2 - 0 Portland Timbers AUF Atlanta United FC 1 - 1 Portland Timbers Hòa

Portland Timbers 5 trận gần nhất B H T B H 25 Trận 9-5-11 T-H-B 47 Ghi (TB 1.9) 47 Thủng lưới Atlanta United FC 5 trận gần nhất H B H B T 25 Trận 6-5-14 T-H-B 29 Ghi (TB 1.2) 43 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 24 14 4 6 +30 46 B T B T T 2 Houston Dynamo 25 13 4 8 +4 43 B T H H B 3 FC Dallas 25 12 7 6 +7 43 T T T H B … 7 Colorado Rapids 25 11 2 12 +1 35 T H B T B 8 Portland Timbers 25 9 5 11 0 32 B H T B H 9 San Diego 25 8 6 11 0 30 B B B T T …

Tình hình lực lượng Portland Timbers ✚ A. Aravena (Hip Injury) ✚ B. Bye (Leg Injury) ✚ J. Caicedo (Thigh Injury) ✚ D. Da Costa (Concussion) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ T. Muse (Wrist Injury) ✚ A. Aravena (Hip Injury) ✚ B. Bye (Leg Injury) Atlanta United FC ✚ S. Alzate (Illness) ✚ Giuliano Galoppo (Inactive) ✚ S. Alzate (Illness) ✚ Giuliano Galoppo (Inactive)