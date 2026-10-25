Trực tiếp Portland Timbers vs Charlotte: Hết hiệp 1, Portland Timbers dẫn 2-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Portland Timbers vs Charlotte: Hết hiệp 1, Portland Timbers dẫn 2-1

Văn Thể25/10/2026 04:46

Portland Timbers cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Charlotte trên sân Providence Park, với 2 hòa và 3 thua trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 25/10/2026.

Portland Timbers2 - 1CharlotteNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Nathan Byrne (Charlotte) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 40'Portland Timbers ép sân

    Cầm bóng: Portland Timbers 54% - 46% Charlotte, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 40'BÀN THẮNG! Portland Timbers (2-1)

    Phút 40': Ariel Lassiter (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Eric Izoita). Tỷ số: 2 - 1.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Portland Timbers 53% - 47% Charlotte, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Eric Izoita (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Portland Timbers 48% - 52% Charlotte, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 11'BÀN THẮNG! Portland Timbers (1-1)

    Phút 11': Ariel Lassiter (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Eric Izoita). Tỷ số: 1 - 1.

  • 3'BÀN THẮNG! Charlotte (0-1)

    Phút 3': Pep Biel (Charlotte) lập công (kiến tạo: Ashley Westwood). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Portland Timbers tiếp đón Charlotte.

Cập nhật lúc 10:31 25/10/2026

Đội hình chính thức
Portland Timbers
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martí Cifuentes
Charlotte
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Smith
41
J. Pantemis
12
R. Hernández
2
J. Waterman
4
K. Miller
27
J. Fory
73
Eric Izoita
30
J. Caicedo
10
David Pereira da Costa
7
A. Lassiter
14
V. Janssen
99
K. Velde
1
K. Kahlina
14
N. Byrne
44
M. Agyemang
22
H. Kessler
23
D. Schnegg
8
A. Westwood
28
D. Diani
37
R. Aloko
16
Pep Biel
11
L. Abada
9
Toklomati Giorno
Dự bị
Portland Timbers
21 D. Chará22 O. Fernandez28 A. Aravena17 C. Bassett15 E. Miller80 J. Ortiz23 Ian Smith26 H. Sulte20 F. Surman
Charlotte
25 Tyger Smalls15 H. Toffolo4 A. Privett21 T. Miller17 de la Torre71 N. Richmond20 B. Coulibaly83 H. Mbongue39 J. Neeley
Cập nhật đội hình lúc 09:02 25/10/2026
Portland TimbersThống kêCharlotte
54%
Kiểm soát bóng
46%
7
Dứt điểm
2
4
Trúng đích
1
1
Phạt góc
2
2
Phạm lỗi
4
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
2

Portland Timbers cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Charlotte trên sân Providence Park lúc 09:30 ngày 25/10/2026. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào: hòa 2 trận và thua 3 trận. Với đội bóng đang đứng thứ 11 và có 34 điểm, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp họ lấy lại sự tự tin.

Portland Timbers: năm trận chưa biết mùi chiến thắng

Phong độ của Portland Timbers là điểm đáng lo nhất trước trận này. Họ hòa 2 trận, thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất và chưa thắng trận nào.

Cụ thể, trận gần nhất của đội là một kết quả hòa, trước đó là một thất bại. Sau đó họ lại hòa một trận rồi thua liên tiếp 2 trận. Chuỗi kết quả xen kẽ giữa hòa và thua cho thấy Portland Timbers vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết để chuyển điểm số thành chiến thắng.

Dù vậy, đội bóng này không rơi vào thế khó về mặt thứ hạng. Với 34 điểm, Portland Timbers đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí đủ để họ chưa phải nhìn xuống dưới, nhưng cũng đủ để thấy mỗi trận không thắng đều là một cơ hội bị bỏ lỡ.

Charlotte: phong độ nhấp nhô

Charlotte bước vào trận đấu với phong độ không đồng đều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận.

Kết quả gần nhất của Charlotte là một trận hòa, tiếp đó là một thất bại. Trước đó, họ có xen kẽ một trận thắng, một trận thua rồi một trận thắng nữa. So với Portland Timbers, Charlotte ít nhất vẫn còn biết đến cảm giác chiến thắng trong chuỗi gần đây.

Thế đối đầu nghiêng về Charlotte

Hai lần gặp nhau gần nhất, Charlotte đều giành chiến thắng, còn Portland Timbers chưa thắng và cũng chưa hòa trận nào. Con số này chưa đủ để kết luận về xu hướng dài hạn, nhưng tạo thêm áp lực tâm lý cho đội chủ nhà.

Vì thế, trận đấu này có ý nghĩa vượt ra ngoài 3 điểm. Portland Timbers vừa muốn phá chuỗi không thắng, vừa muốn chấm dứt thế bất lợi trước chính đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà tại Providence Park là yếu tố Portland Timbers cần tận dụng. Khi phong độ chưa tốt, một khởi đầu chắc chắn và khả năng giữ nhịp độ trận đấu sẽ quan trọng không kém khả năng tạo ra cơ hội.

Ngược lại, Charlotte có thể đặt niềm tin vào hai chiến thắng gần nhất trước Portland Timbers. Phong độ nhấp nhô của họ cũng cho thấy đội khách chưa thật sự ổn định, nên nếu chủ nhà vào trận tốt, thế trận có thể thay đổi.

Nhận định

Nhìn chung, Portland Timbers có động lực rõ ràng để tìm lại chiến thắng sau chuỗi 5 trận không thắng, trong khi Charlotte mang theo lợi thế tâm lý từ hai lần gặp nhau gần nhất. Sân nhà và nhu cầu giải tỏa áp lực là hai yếu tố có thể giúp đội chủ nhà tạo nên khác biệt ở trận đấu này.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Portland Timbers · 0 thắng0 hòaCharlotte · 2 thắng
16/02/2025
Charlotte
2 - 0
Portland Timbers
CHA
05/05/2024
Charlotte
2 - 0
Portland Timbers
CHA
Portland Timbers
5 trận gần nhất
HBHBB
30
Trận
9-7-14
T-H-B
51
Ghi (TB 1.7)
56
Thủng lưới
Charlotte
5 trận gần nhất
HBTBT
30
Trận
13-8-9
T-H-B
53
Ghi (TB 1.8)
45
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps301677+3255THHBH
2St. Louis City301497+1551BHTTT
3FC Dallas301497+851HTBTH
10Real Salt Lake3010614-336THBTB
11Portland Timbers309714-534HBHBB
12San Diego3081012-334HHBHH
Tình hình lực lượng
Portland Timbers
A. Bonetig (Shoulder Injury)
B. Bye (Leg Injury)
Z. McGraw (Back Injury)
J. Mosquera (Foot Injury)
Antony (Knee Injury)
H. Sulte (Lower-Body Injury)
A. Bonetig (Shoulder Injury)
B. Bye (Leg Injury)
Charlotte
N. Berchimas (Foot Injury)
B. Bronico (Groin Injury)
A. Goodwin (Foot Injury)
A. John (Shoulder Injury)
A. Doucoure (Inactive)
N. Berchimas (Foot Injury)
B. Bronico (Groin Injury)
A. Goodwin (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Portland Timbers vs Charlotte: Hết hiệp 1, Portland Timbers dẫn 2-1
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