Trực tiếp Portland Timbers vs Colorado Rapids: Colorado Rapids ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Portland Timbers vs Colorado Rapids: Colorado Rapids ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể18/10/2026 05:16

Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Portland Timbers tiếp Colorado Rapids lúc 09:30 ngày 18/10/2026 tại Providence Park.

Portland Timbers0 - 0Colorado RapidsHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 45+5'Thẻ vàng

    Phút 45+5': Matthew Elliott Wells (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': Kosi Thompson (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Kristoffer Velde (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Morgan Whittaker (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 40'VAR

    Phút 40': Phạt đền bị hủy — Omir Fernandez (Portland Timbers).

  • 37'Colorado Rapids ép sân

    Cầm bóng: Portland Timbers 32% - 68% Colorado Rapids, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 25'Colorado Rapids ép sân

    Cầm bóng: Portland Timbers 26% - 74% Colorado Rapids, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Colorado Rapids ép sân

    Cầm bóng: Portland Timbers 37% - 63% Colorado Rapids, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 2.

  • 13'Thẻ vàng

    Phút 13': Rob Holding (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Portland Timbers tiếp đón Colorado Rapids.

Cập nhật lúc 10:31 18/10/2026

Đội hình chính thức
Portland Timbers
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martí Cifuentes
Colorado Rapids
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Matt Wells
41
J. Pantemis
12
R. Hernández
2
J. Waterman
4
K. Miller
27
J. Fory
73
Eric Izoita
21
D. Chará
10
David Pereira da Costa
22
O. Fernandez
14
V. Janssen
99
K. Velde
41
N. Defreitas
33
K. Thompson
6
R. Holding
5
Loïc Williams
29
M. Navarro
12
J. Atencio
7
M. Whittaker
13
Frederick II
77
D. Yapi
32
D. Phillip
93
G. Minoungou
Dự bị
Portland Timbers
28 A. Aravena17 C. Bassett30 J. Caicedo7 A. Lassiter15 E. Miller25 T. Muse80 J. Ortiz23 Ian Smith
Colorado Rapids
10 P. Aaronson31 A. Beaudry24 N. Cobb61 B. Dowd16 A. Harris8 H. Ojediran2 K. Rosenberry11 I. Sadiq99 J. Travis
Cập nhật đội hình lúc 09:02 18/10/2026
Portland TimbersThống kêColorado Rapids
32%
Kiểm soát bóng
68%
4
Dứt điểm
2
2
Trúng đích
1
1
Phạt góc
0
8
Phạm lỗi
5
1
Thủ môn cứu thua
2

Portland Timbers và Colorado Rapids bước vào trận đấu tại Providence Park với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đều chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, nên điểm số lúc này có ý nghĩa lớn với mỗi bên. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 18/10/2026.

Portland Timbers: chuỗi trận khó khăn trước sân nhà quen thuộc

Phong độ của đội chủ nhà đang là điểm đáng lo nhất. Trong 5 trận gần nhất, Portland Timbers thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa có chiến thắng nào. Chuỗi kết quả này khiến đội bóng cần một trận đấu để lấy lại tự tin.

Tuy vậy, Providence Park là nơi Portland Timbers có thể kỳ vọng vào sự cổ vũ của khán giả nhà. Một kết quả tốt trên sân nhà sẽ giúp họ phá vỡ mạch trận không thuận lợi.

Colorado Rapids: bền bỉ nhưng thiếu chiến thắng

Colorado Rapids cũng không có phong độ tốt hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa thắng. Dù vậy, chuỗi này cho thấy họ không dễ bị đánh bại, khi chỉ thua 2 trong 5 trận.

Vấn đề của Colorado Rapids là biến những trận cân bằng thành chiến thắng. Với đội bóng đang đứng ở nửa trên bảng xếp hạng, việc chỉ giành được các điểm lẻ đang khiến họ chưa thể tạo khác biệt.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Portland Timbers thắng 3 trận, Colorado Rapids thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu thường có người thắng, thay vì kết thúc bằng sự chia điểm.

Lợi thế nhỏ của Portland Timbers về đối đầu có thể giúp họ thêm tự tin. Tuy nhiên, Colorado Rapids cũng từng thắng 2 trong 5 lần đó, nên đội khách hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một kết quả tốt.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Colorado Rapids đang đứng hạng 9 với 38 điểm, còn Portland Timbers xếp hạng 10 với 33 điểm. Hai đội cách nhau 5 điểm và nằm liền kề trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách này khiến trận đấu có sức nặng riêng. Nếu Portland Timbers giành chiến thắng, họ sẽ rút ngắn chênh lệch với đối thủ. Ngược lại, Colorado Rapids có thể nới rộng khoảng cách nếu mang điểm về từ chuyến làm khách.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ như vậy, cả hai huấn luyện viên nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở khâu phòng ngự. Một bàn thua sớm có thể làm tâm lý đội bóng đang thiếu chiến thắng lung lay thêm.

Portland Timbers cần tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu. Trong khi đó, Colorado Rapids có thể kiên nhẫn chờ cơ hội, dựa vào khả năng giữ trận đấu cân bằng như các kết quả hòa gần đây.

Nhận định

Đây là cuộc gặp giữa hai đội cùng cần giải tỏa áp lực. Portland Timbers có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu nhỉnh hơn, nhưng phong độ gần đây lại là điểm yếu rõ nhất. Colorado Rapids có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng nhưng cũng chưa thắng trong 5 trận.

Nhìn chung, đây là trận đấu có nhiều khả năng cân bằng và khó đoán. Đội nào kiểm soát tốt tâm lý và hạn chế sai lầm sẽ có cơ hội chấm dứt chuỗi trận chưa thắng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Portland Timbers · 3 thắng0 hòaColorado Rapids · 2 thắng
01/03/2026
Colorado Rapids
2 - 0
Portland Timbers
CR
29/05/2025
Portland Timbers
2 - 1
Colorado Rapids
PT
23/03/2025
Colorado Rapids
0 - 3
Portland Timbers
PT
15/09/2024
Colorado Rapids
2 - 1
Portland Timbers
CR
02/08/2024
Portland Timbers
4 - 0
Colorado Rapids
PT
Portland Timbers
5 trận gần nhất
BHBBB
29
Trận
9-6-14
T-H-B
51
Ghi (TB 1.8)
56
Thủng lưới
Colorado Rapids
5 trận gần nhất
HHBHB
29
Trận
11-5-13
T-H-B
41
Ghi (TB 1.4)
41
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps291577+3152HHBHT
2St. Louis City291496+1651HTTTT
3FC Dallas291487+850TBTHT
8Los Angeles Galaxy3010911-939TBTTH
9Colorado Rapids2911513038HHBHT
10Portland Timbers299614-533BHBBB
11Real Salt Lake299614-533HBTBB
Tình hình lực lượng
Portland Timbers
A. Bonetig (Shoulder Injury)
B. Bye (Leg Injury)
Z. McGraw (Back Injury)
J. Mosquera (Foot Injury)
H. Sulte (Lower-Body Injury)
F. Surman (Knee Injury)
A. Bonetig (Shoulder Injury)
B. Bye (Leg Injury)
Colorado Rapids
S. Abu Farkhi (Red Card)
A. Fadal (Injury)
Y. Maziz (Injury)
Z. Steffen (Shoulder Injury)
R. Cannon (Leg Injury)
T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury)
D. Yapi (Injury)
S. Abu Farkhi (Red Card)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Portland Timbers vs Colorado Rapids: Colorado Rapids ép sân, chưa có bàn thắng
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