TRỰC TIẾP Trực tiếp Qatar vs Úc: Hiệp 2 bắt đầu, Úc dẫn 3-0 Úc phải chặn đà sa sút khi chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó thua 2 và hòa 3. Họ làm khách của Qatar lúc 21:45 ngày 13/11/2026 trên sân Jassim Bin Hamad Stadium.

Qatar 0 - 3 Úc Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Qatar 0 - 3 Úc.

84' Thẻ vàng Phút 84': E. Adams (Úc) nhận thẻ vàng.

81' Thay người Phút 81' (Úc): D. Herrington vào sân thay L. Herrington.

79' Úc ép sân Cầm bóng: Qatar 44% - 56% Úc, dứt điểm 0 - 13 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 4 - 0.

77' Thay người Phút 77' (Úc): K. Bos vào sân thay A. Behich.

72' Thay người Phút 72' (Qatar): M. Manai vào sân thay A. O. Madibo.

72' Thay người Phút 72' (Qatar): A. Hatem vào sân thay A. Afif.

71' Thẻ vàng Phút 71': (Qatar) nhận thẻ vàng.

67' Úc ép sân Cầm bóng: Qatar 46% - 54% Úc, dứt điểm 0 - 13 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 4 - 0.

67' Thẻ vàng Phút 67': A. O. Madibo (Qatar) nhận thẻ vàng.

66' Thay người Phút 66' (Úc): S. Klein vào sân thay J. Italiano.

65' Thay người Phút 65' (Úc): E. Adams vào sân thay R. McGree.

65' Thay người Phút 65' (Úc): M. Younis vào sân thay N. Irankunda.

65' Thay người Phút 65' (Úc): G. Stensness vào sân thay A. Circati.

65' Thay người Phút 65' (Úc): J. Geria vào sân thay P. Okon-Engstler.

63' Thay người Phút 63' (Qatar): N. Mason vào sân thay I. Laye.

62' Thay người Phút 62' (Qatar): B. Al Rawi vào sân thay B. Khoukhi.

62' Thay người Phút 62' (Qatar): Edmilson Junior vào sân thay A. Ali.

62' Thay người Phút 62' (Qatar): A. Alaaeldin vào sân thay K. Boudiaf.

62' Thay người Phút 62' (Qatar): T. Salman vào sân thay A. Al Oui.

62' Thay người Phút 62' (Qatar): J. Gaber vào sân thay S. Al Brake.

55' Úc ép sân Cầm bóng: Qatar 43% - 57% Úc, dứt điểm 0 - 12 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 3 - 0.

46' Thay người Phút 46' (Qatar): Y. Abdurisag vào sân thay H. Al Haydos.

46' Thay người Phút 46' (Qatar): H. Al Amin vào sân thay A. Fathi.

46' Thay người Phút 46' (Úc): K. Yengi vào sân thay T. Yengi.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

43' Úc ép sân Cầm bóng: Qatar 39% - 61% Úc, dứt điểm 0 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

40' BÀN THẮNG! Úc (0-3) Phút 40': N. Irankunda (Úc) lập công (kiến tạo: C. Metcalfe). Tỷ số: 0 - 3.

32' BÀN THẮNG! Úc (0-2) Phút 32': T. Yengi (Úc) lập công (kiến tạo: C. Metcalfe). Tỷ số: 0 - 2.

31' Úc ép sân Cầm bóng: Qatar 42% - 58% Úc, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 0.

19' Thế trận giằng co Cầm bóng: Qatar 44% - 56% Úc, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 0.

5' BÀN THẮNG! Úc (0-1) Phút 5': R. McGree (Úc) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Qatar tiếp đón Úc.

Cập nhật lúc 23:32 13/11/2026

Đội hình chính thức Qatar Sơ đồ 4-3-3 Úc Sơ đồ 5-4-1 1 Mahmud Abunada 13 Ayoub Al Oui 2 Issa Laye 16 Boualem Khoukhi 18 Sultan Al-Brake 20 Ahmed Fathi 23 Assim Madibo 12 Karim Boudiaf 10 Hassan Al Haydos 19 Almoez Ali 11 Akram Afif 18 Patrick Beach 4 Jacob Italiano 3 Alessandro Circati 19 Harry Souttar 25 Lucas Herrington 16 Aziz Behich 10 Nestory Irankunda 8 Connor Metcalfe 24 Paul Okon-Engstler 14 Riley McGree 26 Tete Yengi Dự bị Qatar 21 Salah Zakaria 22 Meshaal Barsham 5 Tarek Salman 14 Homam Al-Amin 3 Yousef Farahat 15 Bassam Al Rawi 24 Niall Mason 26 Mohamed Naceur Almanai 25 Ibrahim Al-Hassan Úc 1 Tom Glover 12 Joe Gauci 5 Kasey Bos 6 Jason Geria 17 Diesel Herrington 21 Kealey Adamson 2 Gianni Stensness 11 Marcus Younis 23 Samuel Klein Cập nhật đội hình lúc 21:21 13/11/2026

Qatar Thống kê Úc 44% Kiểm soát bóng 56% 0 Dứt điểm 13 0 Trúng đích 7 1 Phạt góc 4 4 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 0

Úc bước vào trận làm khách trước Qatar với yêu cầu rõ ràng là phải chặn đà sa sút. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chưa có chiến thắng nào, với 3 trận hòa và 2 trận thua, và trận mới nhất kết thúc bằng thất bại. Trận đấu diễn ra lúc 21:45 ngày 13/11/2026 tại Jassim Bin Hamad Stadium.

Úc cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Chuỗi kết quả của Úc cho thấy một đội bóng khó tìm được lời giải để về đích với trọn vẹn 3 điểm. Họ không thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, và để thua ngay ở trận vừa qua.

Tuy nhiên, việc hòa 3 trận liên tiếp trước đó cho thấy Úc không sụp đổ hoàn toàn. Đây là đội bóng vẫn đủ khả năng giữ nhịp độ trận đấu, nhưng thiếu sự quyết đoán ở thời điểm quan trọng. Nếu muốn phá vỡ mạch kết quả này, đoàn quân khách cần chuyển những pha kiểm soát thế trận thành bàn thắng.

Qatar giữ được sự ổn định

Qatar mang trạng thái tâm lý nhẹ nhàng hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai trận mới nhất đều kết thúc với tỷ số hòa, trước đó là hai chiến thắng liên tiếp.

Điều đáng chú ý là Qatar không thua trong 4 trận gần nhất. Trận thua duy nhất nằm ở cuối chuỗi 5 trận, cho thấy đội chủ nhà đang có độ bền kết quả tốt hơn so với đối thủ. Tuy vậy, việc hòa liên tiếp ở hai lần ra sân gần nhất cũng là dấu hiệu Qatar chưa thật sự tìm lại được nhịp thắng.

Những điểm then chốt của trận đấu

Về mặt phong độ, hai đội đều đang có những trận hòa đáng kể, nên trận này nhiều khả năng là cuộc đấu giằng co về thế trận. Qatar có lợi thế sân nhà và chuỗi bất bại gần đây dài hơn. Ngược lại, Úc chịu áp lực phải có chiến thắng đầu tiên sau chuỗi kết quả kém thuyết phục.

Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn để không phá vỡ mạch không thua. Về phần mình, Úc cần chủ động hơn trong khâu dứt điểm để biến những nỗ lực thành điểm số. Trong một trận đấu mà cả hai đội đều khó phân định về phong độ, chi tiết nhỏ ở hai khung thành có thể quyết định kết quả.

Nhận định

Phong độ gần đây nghiêng nhẹ về Qatar, nhờ chuỗi bất bại dài hơn và sự ổn định hơn so với Úc. Tuy nhiên, đội khách có động lực lớn để chặn đà sa sút, và với 3 trận hòa gần đây, họ hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn cho chủ nhà. Đây là trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự tập trung và hiệu quả trong những khoảnh khắc then chốt.

Qatar 5 trận gần nhất H H T T B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Úc 5 trận gần nhất B H H H B 4 Trận 0-2-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới