TRỰC TIẾP Trực tiếp Racing Santander vs Espanyol: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Racing Santander tiếp Espanyol trên sân El Sardinero lúc 21h15 ngày 24/10/2026.

Racing Santander 0 - 0 Espanyol Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

43' Thẻ vàng Phút 43': José Manuel González Álvarez (Espanyol) nhận thẻ vàng (Dissent).

39' VAR Phút 39': Phạt đền bị hủy — Álex Calatrava Torrado (Espanyol).

37' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 66% - 34% Espanyol, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 0 - 1.

25' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 65% - 35% Espanyol, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6.

17' Thẻ vàng Phút 17': Pol Lozano (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 75% - 25% Espanyol, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 5.

8' Thẻ vàng Phút 8': Iñigo Vicente (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Racing Santander tiếp đón Espanyol.

Cập nhật lúc 22:05 24/10/2026

Đội hình chính thức Racing Santander Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Alberto López Espanyol Sơ đồ 4-4-2 · HLV Manolo González 13 Julen Agirrezabala 2 Álvaro Mantilla 5 Pablo Ramón 24 J. Belocian 17 Jorge Salinas 23 Iván Martín 18 M. Prati 11 Andrés Martín 20 Sergio Canales 10 Iñigo Vicente 21 M. Zabiri 1 Ángel Fortuño 23 O. El Hilali 16 V. Drkušić 6 L. Cabrera 3 Q. Hartman 22 Álex Calatrava 8 Edu Expósito 10 Pol Lozano 15 Bryan Zaragoza 9 Roberto Fernández 28 Javier Hernandez Dự bị Racing Santander 22 Pedro Felipe 12 Asier Villalibre 6 Íñigo Sainz-Maza 8 André Almeida 3 Aarón Martín 19 Iker Luque 9 Juan Carlos Arana 15 Pablo García 16 Facundo González Espanyol 26 Rafel Bauzà 13 M. Dmitrović 24 T. Dolan 18 Marcos Fernández 4 Urko González 2 Gorosabel 21 Roger Hinojo 11 Pere Milla 14 Unai Núñez Cập nhật đội hình lúc 20:47 24/10/2026

Racing Santander Thống kê Espanyol 66% Kiểm soát bóng 34% 5 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 0 3 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Racing Santander và Espanyol cùng bước vào cuộc gặp tại El Sardinero với một nhu cầu chung: cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 21h15 ngày 24/10/2026 và là cuộc đối đầu giữa hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng.

Hai đội đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng

Espanyol đang xếp thứ 16 với 8 điểm. Ngay phía dưới là Racing Santander ở vị trí thứ 17, cũng có 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở thứ hạng, còn số điểm hoàn toàn bằng nhau.

Vì vậy, kết quả của trận này có thể thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng. Với đội chủ nhà, cơ hội để vượt qua đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà là động lực rõ ràng. Với đội khách, giữ vững thứ hạng trước một đối thủ ngang điểm cũng là mục tiêu không nhỏ.

Phong độ: chuỗi trận khó khăn của cả hai

Trong 5 trận gần nhất, Racing Santander chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà thua ở trận vừa qua, trước đó hòa một trận rồi thua tiếp hai trận liên tiếp. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Espanyol cũng có thành tích hệt như vậy: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của đội khách cũng là một thất bại, và diễn biến chuỗi trận gần như trùng khớp với đối thủ.

Có thể thấy đây là cuộc gặp của hai tập thể đang tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đều mang theo áp lực của những trận thua gần đây, nên sự cẩn trọng và khả năng giữ bình tĩnh trong từng tình huống sẽ có giá trị lớn.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Espanyol

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Espanyol thắng 3 trận, còn Racing Santander thắng 2 trận. Không có trận hòa nào trong chuỗi đối đầu này, nên các cuộc chạm trán gần đây luôn phân định thắng thua rõ ràng.

Xu hướng ấy cho thấy Espanyol nhỉnh hơn đôi chút về mặt thành tích, song cách biệt không lớn. Racing Santander vẫn hai lần thắng trong 5 lần gặp gần nhất, và lần này họ có lợi thế được thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi hai đội có phong độ và số điểm tương đồng, chi tiết nhỏ thường quyết định cục diện. Bàn thắng mở tỷ số có thể làm thay đổi hoàn toàn tâm lý của một đội đang thiếu tự tin. Đội nào vào trận chắc chắn hơn và hạn chế sai sót ở những phút đầu sẽ có lợi thế.

Racing Santander sẽ muốn tận dụng sự cổ vũ của khán giả El Sardinero để chủ động đặt nhịp độ trận đấu. Ở chiều ngược lại, Espanyol có thể dựa vào thế đối đầu thuận lợi hơn trong những lần gặp gần đây để thi đấu tự tin. Đội nào nhanh chóng chấm dứt chuỗi trận khó khăn của mình sẽ rời sân với một bước tiến đáng kể.

Nhận định

Đây là trận đấu có thế cân bằng cao. Hai đội cùng 8 điểm, cùng có thành tích 5 trận gần nhất giống nhau, và lịch sử đối đầu gần đây chỉ nghiêng nhẹ về phía đội khách. Lợi thế sân nhà của Racing Santander phần nào bù lại thế đối đầu kém thuận lợi hơn.

Với tâm thế cả hai cùng khát một chiến thắng, cuộc gặp tại El Sardinero hứa hẹn là một trận đấu giằng co, nơi sự tập trung và bản lĩnh quan trọng hơn mọi toan tính trên giấy.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Racing Santander · 2 thắng 0 hòa Espanyol · 3 thắng Racing Santander 2 - 0 Espanyol RS Espanyol 2 - 0 Racing Santander ESP Espanyol 3 - 1 Racing Santander ESP Racing Santander 0 - 1 Espanyol ESP Espanyol 1 - 2 Racing Santander RS

Racing Santander 5 trận gần nhất B H B B T 9 Trận 2-2-5 T-H-B 13 Ghi (TB 1.4) 25 Thủng lưới Espanyol 5 trận gần nhất B H B B T 9 Trận 2-2-5 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 9 7 1 1 +11 22 T T T T T 3 Real Madrid 9 7 0 2 +14 21 T T B T T … 15 Getafe 9 2 3 4 -6 9 H B T B H 16 Espanyol 9 2 2 5 -1 8 B H B B T 17 Racing Santander 9 2 2 5 -12 8 B H B B T 18 Elche 9 1 4 4 -6 7 H H T B H …

Tình hình lực lượng Racing Santander ✚ S. Eriksson (Shoulder Injury) ✚ S. Eriksson (Shoulder Injury) Espanyol ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ Jofre (Groin Injury) ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ Jofre (Groin Injury)