Trực tiếp Racing Santander vs Real Madrid: Real Madrid nới rộng cách biệt 0-3

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Racing Santander vs Real Madrid: Real Madrid nới rộng cách biệt 0-3

Văn Thể01/11/2026 17:16

Real Madrid thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch thắng khi làm khách của Racing Santander. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 01/11/2026 tại El Sardinero.

Racing Santander0 - 3Real MadridHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Racing Santander 0 - 3 Real Madrid.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Iker Luque (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 40'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: Racing Santander 39% - 61% Real Madrid, dứt điểm 2 - 11 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 36'BÀN THẮNG! Real Madrid (0-3)

    Phút 36': Yan Diomande (Real Madrid) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Jeanuël Belocian (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 29'Thay người

    Phút 29' (Racing Santander): Pedro Felipe vào sân thay Alvaro Mantilla.

  • 26'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: Racing Santander 44% - 56% Real Madrid, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 1.

  • 21'BÀN THẮNG! Real Madrid (0-2)

    Phút 21': Jude Bellingham (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Arda Güler). Tỷ số: 0 - 2.

  • 14'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: Racing Santander 31% - 69% Real Madrid, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 11'BÀN THẮNG! Real Madrid (0-1)

    Phút 11': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Racing Santander tiếp đón Real Madrid.

Cập nhật lúc 23:07 01/11/2026

Đội hình chính thức
Racing Santander
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Alberto López
Real Madrid
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho
13
Julen Agirrezabala
2
Álvaro Mantilla
5
Pablo Ramón
24
J. Belocian
3
Aarón Martín
23
Iván Martín
18
M. Prati
19
Iker Luque
20
Sergio Canales
10
Iñigo Vicente
21
M. Zabiri
1
T. Courtois
12
Alexander-Arnold
4
D. Huijsen
16
I. Konaté
17
Marc Cucurella
14
A. Tchouaméni
20
Bernardo Silva
15
A. Güler
5
J. Bellingham
25
Y. Diomande
10
Kylian Mbappé
Dự bị
Racing Santander
8 André Almeida9 Juan Carlos Arana15 Pablo García16 Facundo González14 M. Gueye7 Guliashvili4 Manu Hernando22 Pedro Felipe6 Íñigo Sainz-Maza
Real Madrid
18 Álvaro Fernández21 Brahim Díaz24 D. Dumfries3 Éder Militão9 Endrick19 Carlos Espí13 A. Lunin26 Sergio Mestre27 Thiago Pitarch
Cập nhật đội hình lúc 21:47 01/11/2026
Racing SantanderThống kêReal Madrid
39%
Kiểm soát bóng
61%
2
Dứt điểm
11
1
Trúng đích
5
1
Phạt góc
4
4
Phạm lỗi
4
0
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
1

Real Madrid đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách trên sân El Sardinero của Racing Santander lúc 22h15 ngày 01/11/2026. Với đội khách, đây là cơ hội để duy trì đà hưng phấn. Đội chủ nhà thì cần một kết quả tích cực để cải thiện chuỗi phong độ thiếu ổn định.

Real Madrid giữ nhịp thắng đều đặn

Phong độ là điểm nổi bật nhất ở phía Real Madrid. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và tâm lý tự tin trước chuyến làm khách.

Trên bảng xếp hạng, Real Madrid đang đứng thứ 3 với 24 điểm. Việc liên tục giành chiến thắng giúp họ giữ vị trí cao và duy trì áp lực lên các đối thủ ở nhóm đầu.

Racing Santander thiếu ổn định

Racing Santander có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Trong đó, đội chủ nhà thắng ở hai trận mới nhất rồi mới để lỡ nhịp, cho thấy phong độ còn nhiều biến động.

Hiện Racing Santander xếp thứ 15 với 11 điểm. Khoảng cách 13 điểm với Real Madrid phản ánh chênh lệch về vị thế giữa hai đội trước giờ bóng lăn.

Thế đối đầu nghiêng về Real Madrid

Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Racing Santander chưa có chiến thắng nào. Đội chủ nhà chỉ giành được 1 trận hòa, còn Real Madrid thắng 3 trận.

Xu hướng này khiến Real Madrid bước vào trận đấu với lợi thế về tâm lý. Tuy nhiên, được thi đấu trên sân nhà, Racing Santander vẫn có động lực để phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi trước đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Real Madrid, thách thức lớn nhất là giữ sự tập trung và nhịp độ thi đấu trên sân khách. Chuỗi thắng dài thường khiến đối thủ chơi quyết liệt hơn để tìm cách chặn đứng.

Racing Santander cần sự chắc chắn ở những phút đầu và tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà. Nếu đánh mất sự ổn định như ở những trận gần đây, đội chủ nhà sẽ khó cản bước đối thủ đang có phong độ cao.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Real Madrid đang chiếm ưu thế rõ rệt. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp là cơ sở để đội khách hướng tới việc tiếp tục bay cao trong chuyến làm khách này. Dù vậy, Racing Santander có lợi thế sân nhà và vẫn có thể gây khó khăn nếu thi đấu kỷ luật.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Racing Santander · 0 thắng1 hòaReal Madrid · 3 thắng
19/02/2012
Real Madrid
4 - 0
Racing Santander
RM
22/09/2011
Racing Santander
0 - 0
Real Madrid
Hòa
07/03/2011
Racing Santander
1 - 3
Real Madrid
RM
24/10/2010
Real Madrid
6 - 1
Racing Santander
RM
Racing Santander
5 trận gần nhất
TTBHB
10
Trận
3-2-5
T-H-B
15
Ghi (TB 1.5)
26
Thủng lưới
Real Madrid
5 trận gần nhất
TTTTT
10
Trận
8-0-2
T-H-B
25
Ghi (TB 2.5)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona111001+3430TBTTT
2Atletico Madrid11911+1428TTTTT
3Real Madrid10802+1524TTTBT
4Real Betis11722+323THBTH
14Osasuna10325-1011BTBHB
15Racing Santander10325-1111TBHBB
16Elche10244-310THHTB
Tình hình lực lượng
Racing Santander
A. Martin (Muscle Injury)
J. Salinas (Yellow Cards)
A. Martin (Muscle Injury)
J. Salinas (Yellow Cards)
Real Madrid
R. Asencio (Broken Leg)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)
F. Valverde (Hamstring Injury)
Vinicius Junior (Red Card)
R. Asencio (Broken Leg)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Racing Santander vs Real Madrid: Real Madrid nới rộng cách biệt 0-3
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