TRỰC TIẾP Trực tiếp Ratchaburi vs Kashiwa Reysol: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Kashiwa Reysol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 3 điểm. Họ gặp Ratchaburi, đội hạng 12, lúc 19h15 ngày 27/10 tại Dragon Solar Park.

Ratchaburi 0 - 0 Kashiwa Reysol Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

86' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Ratchaburi 38% - 62% Kashiwa Reysol, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 2 - 0.

82' Thay người Phút 82' (Kashiwa Reysol): Keita Endo vào sân thay Hinata Yamauchi.

80' Thẻ vàng Phút 80': Tarek aggoun (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Argument).

77' Thay người Phút 77' (Ratchaburi): Sidcley Ferreira Pereira vào sân thay Ekanit Panya.

77' Thay người Phút 77' (Ratchaburi): Sorawit Panthong vào sân thay Thanawat Suengchitthawon.

74' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Ratchaburi 40% - 60% Kashiwa Reysol, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 2 - 0.

70' Thay người Phút 70' (Kashiwa Reysol): Daiki Sugioka vào sân thay Hiromu Mitsumaru.

62' Thay người Phút 62' (Ratchaburi): Scott Allardice vào sân thay Pedro Tanausú Domínguez Placeres.

62' Thay người Phút 62' (Kashiwa Reysol): Mao Hosoya vào sân thay Shota Fujio.

61' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Ratchaburi 41% - 59% Kashiwa Reysol, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 0.

51' Thẻ vàng Phút 51': Ekanit Panya (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ratchaburi 44% - 56% Kashiwa Reysol, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Ratchaburi): Phongsakon Sangkasopha vào sân thay Bruno Mendes.

45' Thay người Phút 45' (Kashiwa Reysol): Yoshio Koizumi vào sân thay Koya Yuruki.

45' Thay người Phút 45' (Kashiwa Reysol): Nobuteru Nakagawa vào sân thay Riki Harakawa.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ratchaburi 52% - 48% Kashiwa Reysol, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 7, cứu thua 1 - 0.

24' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Ratchaburi 35% - 65% Kashiwa Reysol, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ratchaburi 56% - 44% Kashiwa Reysol, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Ratchaburi tiếp đón Kashiwa Reysol.

Cập nhật lúc 21:03 27/10/2026

Đội hình chính thức Ratchaburi Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV W. Srimaka Kashiwa Reysol Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ricardo Rodríguez 99 Phatomakkakul 27 J. Curran 44 Pablo Insua 3 Tarek Aggoun 31 van Wermeskerken 16 Roque Mesa 8 Suengchitthawon 21 E. Panya 6 Tana 92 Njiva Rakotoharimalala 9 Bruno Mendes 29 K. Nagai 32 Y. Yamanouchi 4 T. Koga 2 H. Mitsumaru 24 T. Kubo 21 Y. Konishi 40 R. Harakawa 44 K. Yuba 16 K. Yuruki 87 H. Yamauchi 15 S. Fujio Dự bị Ratchaburi 48 S. Allardice 1 N. Lakhonphon 28 Limwanasathian 20 Sanchai Nontasila 42 S. Panthong 88 C. Poomkaew 15 A. Promrak 22 Sangkasopha 5 D. Ting Kashiwa Reysol 9 M. Hosoya 13 T. Inukai 33 S. Iwanaga 18 Y. Kakita 43 Y. Kamo 63 Yushin Kaneko 8 Y. Koizumi 39 N. Nakagawa 26 D. Sugioka Cập nhật đội hình lúc 18:47 27/10/2026

Ratchaburi Thống kê Kashiwa Reysol 38% Kiểm soát bóng 62% 3 Dứt điểm 9 0 Trúng đích 2 3 Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 0

Kashiwa Reysol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi làm khách của Ratchaburi. Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 27/10/2026 trên sân Dragon Solar Park. Đội khách đứng hạng 8 với 3 điểm, còn chủ nhà đứng hạng 12 và chưa có điểm nào.

Kashiwa Reysol áp sát nhóm đầu

Với 3 điểm, Kashiwa Reysol đang xếp hạng 8 trên bảng xếp hạng. Vị trí này giúp đội bóng Nhật Bản ở rất gần nhóm dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu vì thế mang giá trị lớn trong việc giữ khoảng cách với các đối thủ phía trên.

Phong độ của Kashiwa Reysol cũng ủng hộ tham vọng ấy. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, nên bước vào chuyến làm khách với tâm lý khá tích cực.

Ratchaburi cần phản ứng sau trận thua gần nhất

Ratchaburi đang đứng hạng 12 và chưa có điểm nào. Con số này tạo áp lực lên đội chủ nhà, nhất là khi họ cần sớm tìm lại điểm số trên sân nhà.

Tuy vậy, phong độ gần đây của Ratchaburi không quá tệ. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và thua 2 trận. Điểm trừ là họ thua ở trận mới nhất, sau chuỗi hai trận thắng liên tiếp trước đó. Đội cần chứng minh trận thua ấy chỉ là một gián đoạn ngắn.

Hai nhịp độ khác nhau

Hai đội có cùng số trận thắng trong 5 trận gần nhất, nhưng khác nhau ở diễn biến. Kashiwa Reysol đang đi lên với chiến thắng gần nhất, trong khi Ratchaburi vừa chững lại. Đây là chi tiết có thể ảnh hưởng đến tâm lý hai bên khi bước vào trận.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng cũng cho thấy Kashiwa Reysol đang có vị thế tốt hơn. Họ hơn chủ nhà 4 bậc và đã có điểm trong tay. Ngược lại, Ratchaburi cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách với nhóm trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội khách, thử thách là duy trì mạch phong độ và giữ sự chắc chắn khi làm khách. Một kết quả tốt sẽ giúp họ tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Với đội chủ nhà, yếu tố then chốt là tận dụng lợi thế sân nhà ở Dragon Solar Park để khởi động hành trình điểm số. Việc vào trận tập trung, hạn chế sai sót sớm sẽ giúp Ratchaburi cạnh tranh sòng phẳng.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Kashiwa Reysol nhỉnh hơn về mặt tâm lý và đà thi đấu. Tuy nhiên, Ratchaburi có lợi thế sân nhà và thành tích 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất, nên khó bị xem là đối thủ dễ chơi. Trận đấu hứa hẹn là phép thử đáng chú ý với cả hai.

Ratchaburi 5 trận gần nhất B T T B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới Kashiwa Reysol 5 trận gần nhất T H B T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Gamba Osaka 2 2 0 0 +5 6 T T T 3 Vissel Kobe 2 2 0 0 +3 6 T T … 7 Daejeon Citizen 2 1 1 0 +1 4 H T 8 Kashiwa Reysol 2 1 0 1 +3 3 T B 9 Kyoto Sanga 2 1 0 1 0 3 T B … 11 Buriram United 2 0 1 1 -1 1 B H 12 Ratchaburi 2 0 0 2 -3 0 B B 13 Công an Hà Nội 2 0 0 2 -4 0 B B T …