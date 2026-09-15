TRỰC TIẾP Trực tiếp Rayo Vallecano vs Espanyol: Rayo Vallecano mở tỷ số Espanyol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp thứ 8 với 7 điểm, sẵn sàng tạo sức ép trước Rayo Vallecano đứng thứ 16 trên sân Municipal de Butarque.

Rayo Vallecano 1 - 0 Espanyol Hiệp 1 — phút 15' 15' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Rayo Vallecano 1 - 0 Espanyol.

13' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Rayo Vallecano 76% - 24% Espanyol, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

3' BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (1-0) Phút 3': Álvaro García (Rayo Vallecano) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Rayo Vallecano tiếp đón Espanyol.

Cập nhật lúc 00:16 16/09/2026

Đội hình chính thức Rayo Vallecano Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José Espanyol Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Manolo González 25 E. Audero 2 A. Rațiu 24 F. Lejeune 15 Mujaid Sadick 17 Adrià Pedrosa 4 Pedro Díaz 6 P. Ciss 8 Unai López 14 Tsitaishvili 10 Sergio Camello 18 Álvaro García 13 M. Dmitrović 23 O. El Hilali 5 C. Riedel 6 L. Cabrera 21 Roger Hinojo 20 Gabriel Moscardo 4 Urko González 26 Rafel Bauzà 28 Javier Hernandez 3 Q. Hartman 9 Roberto Fernández Dự bị Rayo Vallecano 37 Rayane Belid 20 I. Balliu 36 G. Bouare 1 Dani Cárdenas 22 Pelayo Fernández 3 M. Kumbulla 30 Adrián Molina 21 Fran Pérez 31 M. Roman Espanyol 24 T. Dolan 16 V. Drkušić 8 Edu Expósito 18 Marcos Fernández 1 Ángel Fortuño 10 Pol Lozano 32 J. A. Lopez 11 Pere Milla 14 Unai Núñez Cập nhật đội hình lúc 23:33 15/09/2026

Rayo Vallecano Thống kê Espanyol 76% Kiểm soát bóng 24% 2 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 0 Phạm lỗi 3

Espanyol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng đến mục tiêu tích lũy trọn vẹn điểm số trong chuyến hành quân đến sân Municipal de Butarque vào lúc 00:00 ngày 16/09/2026. Cuộc so tài giữa Rayo Vallecano và Espanyol mang ý nghĩa quan trọng với tham vọng của hai câu lạc bộ ở hai đầu mục tiêu trên bảng xếp hạng.

Vị thế trên bảng xếp hạng và bối cảnh hiện tại

Hiện tại, Espanyol đang có vị trí thuận lợi khi đứng thứ 8 với 7 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số giúp đội bóng xứ Catalan duy trì thế bám đuổi quyết liệt với nhóm dẫn đầu tham dự cúp châu Âu.

Trái ngược với đối thủ, Rayo Vallecano đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 4 điểm. Cách biệt 3 điểm so với Espanyol phản ánh sự chênh lệch rõ ràng về khởi đầu mùa giải, buộc đội chủ nhà phải nỗ lực tối đa nếu không muốn tụt sâu hơn xuống nhóm nguy hiểm.

Phong độ đối lập của hai câu lạc bộ

Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, phong độ của Rayo Vallecano đang bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Việc đánh rơi điểm số liên tục khiến Rayo Vallecano gặp áp lực tâm lý không nhỏ trước trận đấu sắp tới.

Trong khi đó, Espanyol thể hiện bộ mặt tương đối khả quan hơn dù vẫn có những thời điểm thiếu ổn định. Đội khách đã giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 2 thất bại trong 5 trận đấu gần đây. Chiến thắng ở lần ra sân gần nhất tiếp thêm động lực đáng kể cho các cầu thủ Espanyol trong việc duy trì nhịp độ thi đấu.

Thế áp đảo từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn nghiêng về phía Espanyol. Cụ thể, trong 5 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Espanyol chiếm thế thượng phong tuyệt đối với 4 lần giành chiến thắng, trong khi Rayo Vallecano chỉ có vỏn vẹn 1 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn và hai đội không có trận hòa nào.

Sự áp đảo về thành tích đối đầu là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Espanyol trước giờ bóng lăn. Ngược lại, Rayo Vallecano cần phải tìm ra phương án đột phá để cải thiện hiệu suất phòng ngự cũng như chuyển hóa cơ hội, qua đó hy vọng tạo nên bất ngờ trên sân Municipal de Butarque.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rayo Vallecano · 1 thắng 0 hòa Espanyol · 4 thắng Rayo Vallecano 1 - 0 Espanyol RV Espanyol 1 - 0 Rayo Vallecano ESP Rayo Vallecano 0 - 4 Espanyol ESP Espanyol 2 - 1 Rayo Vallecano ESP Rayo Vallecano 1 - 2 Espanyol ESP

Rayo Vallecano 5 trận gần nhất B T B H B 5 Trận 1-1-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 14 Thủng lưới Espanyol 5 trận gần nhất T H B B T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 5 5 0 0 +17 15 T T T T T 2 Real Madrid 5 4 0 1 +10 12 T B T T T 3 Real Betis 5 4 0 1 +1 12 T T B T T … 7 Deportivo La Coruna 5 2 3 0 +3 9 H T T H H 8 Espanyol 5 2 1 2 +3 7 T H B B T 9 Athletic Club 5 2 1 2 +1 7 H T T B B … 15 Celta Vigo 6 0 4 2 -3 4 H H H B B 16 Rayo Vallecano 5 1 1 3 -6 4 B T B H B 17 Malaga 5 0 3 2 -6 3 H H B H B …

Tình hình lực lượng Rayo Vallecano ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ Luiz Felipe (Hamstring Injury) ✚ R. Nteka (Muscle Injury) ✚ I. Palazon (Muscle Injury) ✚ J. Vertrouwd (Muscle Injury) ✚ J. de Frutos (Red Card) ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ Luiz Felipe (Hamstring Injury) Espanyol ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ A. Gorosabel (Injury) ✚ Jofre (Groin Injury) ✚ J. Puado (Knee Injury) ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ A. Gorosabel (Injury) ✚ Jofre (Groin Injury) ✚ J. Puado (Knee Injury)