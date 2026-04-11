TRỰC TIẾP Trực tiếp RB Leipzig vs Manchester City: Hết hiệp 1, Manchester City dẫn 1-0 Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 6 điểm, đứng hạng 12. RB Leipzig đón khách lúc 03:00 ngày 05/11/2026 trên sân Leipzig Red Bull Arena.

RB Leipzig 0 - 1 Manchester City Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

39' Manchester City ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 34% - 66% Manchester City, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 0, cứu thua 0 - 1.

37' BÀN THẮNG! Manchester City (0-1) Phút 37': Castello Junior Lukeba (RB Leipzig) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

33' Thẻ vàng Phút 33': Ridle Baku (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Manchester City ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 34% - 66% Manchester City, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 0 - 1.

17' Thẻ vàng Phút 17': Christoph Baumgartner (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Manchester City ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 17% - 83% Manchester City, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu RB Leipzig tiếp đón Manchester City.

Cập nhật lúc 03:49 05/11/2026

Đội hình chính thức RB Leipzig Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Demichelis Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca 26 Vandevoordt 17 R. Baku 4 W. Orbán 23 C. Lukeba 22 D. Raum 21 N. El Aynaoui 14 Baumgartner 6 E. Banzuzi 10 B. Gruda 40 Rômulo 7 A. Nusa 1 G. Donnarumma 27 Matheus Nunes 45 A. Khusanov 6 M. Guéhi 33 O'Reilly 5 E. Anderson 17 E. Fernández 47 P. Foden 10 R. Cherki 7 I. Ndiaye 9 E. Haaland Dự bị RB Leipzig 11 J. Bakayoko 13 N. Seiwald 20 R. Reitz 1 Ø. Nyland 28 C. Nkunku 30 MaksimoviÄ 3 M. Estève 27 T. Gomis 39 B. Henrichs Manchester City 75 F. Samba 28 G. Rulli 82 R. Lewis 8 M. Kovačić 24 J. Gvardiol 11 J. Doku 3 Rúben Dias 32 A. Bouaddi 13 M. Bettinelli Cập nhật đội hình lúc 02:32 05/11/2026

RB Leipzig Thống kê Manchester City 34% Kiểm soát bóng 66% 5 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 0 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 6 điểm. Họ sẽ làm khách của RB Leipzig lúc 03:00 ngày 05/11/2026 tại Leipzig Red Bull Arena. Chủ nhà đang ở nửa dưới bảng xếp hạng nhưng mang theo phong độ tốt hơn hẳn vào trận đấu này.

Manchester City bám sát nhóm trên dù phong độ chững lại

Với 6 điểm và vị trí thứ 12, Manchester City vẫn nằm sát nhóm dự cúp châu lục. Đây là nền tảng giúp đội khách bước vào trận với tâm thế của đội đang ở khu vực đáng gờm trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ lại chưa tương xứng. Trong 5 trận gần nhất, Manchester City thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ thua ngay trận gần nhất, trước đó hòa một trận rồi lại thua một trận. Hai chiến thắng nằm ở quãng cũ hơn của chuỗi này. Đà đi xuống ấy là điều Manchester City cần chặn lại để không tụt khỏi vị trí đang bám đuổi.

RB Leipzig mang đà thắng lợi nhưng đứng thấp trên bảng

Ngược lại, RB Leipzig đang hưng phấn hơn về mặt phong độ. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, thua 2 trận, và cả 3 chiến thắng đều đến ở những trận mới nhất. Hai thất bại nằm ở đầu chuỗi.

Dù vậy, vị trí trên bảng xếp hạng vẫn phản ánh một thực tế khó khăn. RB Leipzig đứng hạng 28 với 3 điểm, kém Manchester City 3 điểm. Một kết quả tốt trên sân nhà sẽ giúp đội bóng nước Đức nối dài mạch thắng và nới rộng khoảng cách với vị trí thấp hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng về Manchester City

Xét 5 lần chạm trán gần nhất, Manchester City chiếm ưu thế rõ rệt với 3 chiến thắng. RB Leipzig thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Lịch sử đối đầu này cho thấy đội khách thường xuyên tìm được cách vượt qua đối thủ.

Thế nhưng, mỗi trận đấu có bối cảnh riêng. Phong độ hiện tại của hai đội đang đi theo hướng trái ngược nhau, và điều đó khiến thành tích đối đầu khó có thể là yếu tố quyết định.

Điểm then chốt của trận đấu

Nhịp độ và sự tự tin sẽ là hai yếu tố đáng theo dõi. RB Leipzig có lợi thế sân nhà cùng chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần nhất, nên nhiều khả năng sẽ muốn chơi tự tin và gây sức ép từ sớm. Manchester City cần phản ứng sau trận thua gần nhất và tận dụng kinh nghiệm từ thế đối đầu đang nghiêng về mình.

Đội nào giữ được sự ổn định trong những khoảnh khắc then chốt sẽ có lợi thế lớn hơn. Với Manchester City, một kết quả tích cực sẽ giúp họ duy trì vị trí bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với RB Leipzig, đây là cơ hội để biến đà thắng gần đây thành bước tiến trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Hai đội mang đến hai bức tranh đối lập. Manchester City có vị trí cao hơn và thế đối đầu thuận lợi, nhưng phong độ đang chững lại. RB Leipzig thấp hơn về thứ hạng nhưng đang có đà thắng lợi và được chơi trên sân nhà. Một trận đấu cân bằng, nhiều giằng co là kịch bản hợp lý nhất, và chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất RB Leipzig · 1 thắng 1 hòa Manchester City · 3 thắng Manchester City 3 - 2 RB Leipzig MC RB Leipzig 1 - 3 Manchester City MC Manchester City 7 - 0 RB Leipzig MC RB Leipzig 1 - 1 Manchester City Hòa RB Leipzig 2 - 1 Manchester City RL

RB Leipzig 5 trận gần nhất T T T B B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 8 Thủng lưới Manchester City 5 trận gần nhất B H B T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 3 Aston Villa 4 3 0 1 +6 9 B T T T … 8 Bayern München 4 2 2 0 +7 8 T H H T 9 Arsenal 3 2 1 0 +4 7 H T T … 11 Como 3 2 0 1 +5 6 T B T 12 Manchester City 3 2 0 1 +4 6 T B T 13 Club Brugge KV 3 2 0 1 +3 6 T T B … 24 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … 27 AEK Athens FC 3 1 0 2 -5 3 B B T 28 RB Leipzig 3 1 0 2 -5 3 B T B 29 Villarreal 4 1 0 3 -6 3 B B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng RB Leipzig ✚ M. Finkgrafe (Thigh Injury) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) ✚ L. Zingerle (Off the roster) ✚ M. Finkgrafe (Thigh Injury) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) ✚ L. Zingerle (Off the roster) Manchester City ✚ A. Semenyo (Knee Injury) ✚ A. Semenyo (Knee Injury)