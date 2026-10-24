TRỰC TIẾP Trực tiếp RB Leipzig vs SV Elversberg: Đội hình xuất phát RB Leipzig đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém SV Elversberg 1 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 20h30 ngày 24/10/2026 tại Leipzig Red Bull Arena.

RB Leipzig vs SV Elversberg SẮP BẮT ĐẦU • 20:30 20:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của RB Leipzig và SV Elversberg đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:30.

Cập nhật lúc 20:02 24/10/2026

Đội hình chính thức RB Leipzig Sơ đồ 4-5-1 · HLV M. Demichelis SV Elversberg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Wagner 1 Ø. Nyland 39 B. Henrichs 4 W. Orbán 3 M. Estève 35 Max Finkgräfe 30 MaksimoviÄ 20 R. Reitz 21 N. El Aynaoui 6 E. Banzuzi 7 A. Nusa 27 T. Gomis 20 N. Kristof 30 J. Gyamerah 19 L. Pinckert 31 M. Rohr 21 L. Günther 43 F. Keidel 8 Ł. Poręba 25 L. Petkov 17 F. Schmahl 7 Krattenmacher 42 D. Mokwa Dự bị RB Leipzig 17 R. Baku 14 Baumgartner 10 B. Gruda 2 A. Koné 23 C. Lukeba 22 D. Raum 40 Rômulo 13 N. Seiwald 26 Vandevoordt SV Elversberg 15 R. Adam 28 T. Boss 39 William Cole Campbell 6 A. Condé 9 N. Futkeu 3 F. Le Joncour 2 N. Mickelson 40 Francis-Ikechukwu Onyeka 26 L. Sirch Cập nhật đội hình lúc 20:02 24/10/2026

RB Leipzig đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 9 điểm, chỉ kém SV Elversberg đúng 1 điểm. Trận đấu lúc 20h30 ngày 24/10/2026 tại Leipzig Red Bull Arena vì thế có thể làm thay đổi cục diện ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Khoảng cách chỉ 1 điểm ở nhóm đầu bảng

SV Elversberg đang đứng hạng 6 với 10 điểm, ngay phía trên RB Leipzig ở hạng 7 với 9 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc gặp mặt mang ý nghĩa lớn trong cuộc đua tốp đầu.

Nếu giành chiến thắng, RB Leipzig sẽ vượt qua đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà. Ngược lại, SV Elversberg có thể nới rộng khoảng cách nếu mang về kết quả tích cực.

Phong độ: Leipzig chững lại, Elversberg chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, RB Leipzig thắng 2 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà vừa thua 2 trận liên tiếp gần đây, sau chuỗi 2 trận thắng trước đó. Đây là điểm cần khắc phục nếu muốn giữ nhịp bám đuổi nhóm trên.

SV Elversberg cũng không có chuỗi kết quả thuyết phục khi thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lượt gần nhất. Tuy nhiên, đội khách đang đi lên từ một chiến thắng ở trận gần nhất, điều có thể giúp tinh thần tích cực hơn khi đến Leipzig.

Hai lần gặp nhau gần nhất cân bằng

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, mỗi bên giành 1 chiến thắng và không có trận hòa. Con số này cho thấy SV Elversberg hoàn toàn có khả năng gây khó cho RB Leipzig, dù đội chủ nhà đang xếp ngay sau.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đà thất bại ở hai trận gần nhất, RB Leipzig cần sự chắc chắn trong cách tiếp cận để không tiếp tục đánh rơi điểm trên sân nhà. Đội bóng cần tận dụng lợi thế sân bãi để giành thế chủ động ngay từ đầu trận.

SV Elversberg nhiều khả năng sẽ tìm cách duy trì mạch cảm xúc sau chiến thắng gần nhất. Vì chỉ hơn đối thủ 1 điểm, đội khách có động lực để chơi kiên trì và tận dụng những khoảng trống khi Leipzig dâng cao.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội sát nhau cả về điểm số lẫn thứ hạng, trong khi phong độ gần đây của cả hai đều thiếu ổn định. RB Leipzig có lợi thế sân nhà và cơ hội vượt lên trên bảng xếp hạng, còn SV Elversberg mang theo tâm lý tích cực từ chiến thắng mới nhất. Một trận đấu cân bằng và giàu tính cạnh tranh đang chờ đón người xem.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất RB Leipzig · 1 thắng 0 hòa SV Elversberg · 1 thắng RB Leipzig 2 - 0 SV Elversberg RL SV Elversberg 1 - 0 RB Leipzig SE

RB Leipzig 5 trận gần nhất B B T T B 6 Trận 3-0-3 T-H-B 16 Ghi (TB 2.7) 11 Thủng lưới SV Elversberg 5 trận gần nhất T B B H B 6 Trận 3-1-2 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 +7 14 H H T T T 3 SC Freiburg 6 4 1 1 +9 13 B T H T T … 5 FSV Mainz 05 6 3 1 2 +4 10 T B T B T 6 SV Elversberg 6 3 1 2 +1 10 T B H B T 7 RB Leipzig 6 3 0 3 +5 9 B T B T B 8 Werder Bremen 6 2 3 1 0 9 H H T H T …

Tình hình lực lượng RB Leipzig ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) SV Elversberg ✚ L. Seifert (Ankle Injury) ✚ T. Zimmerschied (Ankle Injury) ✚ N. Darvich (Injury) ✚ F. Onyeka (Foot Injury) ✚ L. Seifert (Ankle Injury) ✚ T. Zimmerschied (Ankle Injury) ✚ N. Darvich (Injury) ✚ F. Onyeka (Foot Injury)