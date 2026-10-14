TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Betis vs FC Porto: Trận đấu đang diễn ra Real Betis đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 3 điểm và vị trí thứ 12, trước khi gặp FC Porto lúc 02:00 ngày 15/10/2026 tại Estadio de la Cartuja.

Real Betis 0 - 0 FC Porto Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Real Betis tiếp đón FC Porto.

Cập nhật lúc 02:11 15/10/2026

Đội hình chính thức Real Betis Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini FC Porto Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli 1 Álvaro Vallés 12 Ángel Ortiz 5 Marc Bartra 4 Natan 11 Fran García 21 Marc Roca 18 N. Deossa 7 Antony 22 Isco 10 A. Ezzalzouli 19 T. Parrott 99 Diogo Costa 52 Martim Fernandes 13 P. Rosario 4 J. Kiwior 74 Francisco Moura 8 Victor Mow Froholdt 22 A. Varela 10 Gabri Veiga 17 Borja Sainz 19 André Silva 11 Pepê Aquino Dự bị Real Betis 6 F. Bernal 17 Rodrigo Riquelme 27 J. A. Morante 20 G. Lo Celso 3 Diego Llorente 9 C. Hernández 16 V. Gómez 2 Héctor Bellerín 25 Dani Ceballos FC Porto 42 S. Fofana 29 S. Giménez 64 Luís Gomes 16 Hwang In-Beom 18 N. Pérez 77 Pietuszewski 9 Samu 33 Souza 92 João Pedro Moreira Teixeira Cập nhật đội hình lúc 01:32 15/10/2026

Real Betis bước vào trận gặp FC Porto với tâm thế của một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng xứ Andalusia hiện đứng hạng 12 với 3 điểm và đang có chuỗi phong độ không biết thua. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 tại Estadio de la Cartuja.

Real Betis: chuỗi bất bại làm nền tảng

Phong độ là điểm sáng lớn nhất của Real Betis. Trong 4 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Trận gần đây nhất của họ cũng là một chiến thắng.

Chuỗi kết quả này giúp Real Betis có vị trí hạng 12 cùng 3 điểm trên bảng xếp hạng. Với một đội đang đặt mục tiêu áp sát nhóm đầu, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị. Sự ổn định từ các trận gần đây là cơ sở để họ duy trì nhịp độ trước một đối thủ đang có phong độ tốt.

FC Porto: phong độ tốt nhưng bảng xếp hạng chưa phản ánh

FC Porto mang đến Estadio de la Cartuja một bộ mặt đáng gờm về phong độ. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất. Lần thất bại duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi 5 trận này.

Tuy nhiên, ở bảng xếp hạng, FC Porto đang đứng hạng 29 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa phong độ chung và vị trí hiện tại cho thấy đội khách cần những kết quả cụ thể để cải thiện bức tranh này. Vì vậy, họ sẽ tiếp cận trận đấu với nhu cầu ghi điểm rất rõ ràng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đến trận đấu với hai hoàn cảnh khác nhau. Real Betis có vị trí tốt hơn hẳn trên bảng xếp hạng và chuỗi trận không thua. FC Porto có mạch thắng đáng chú ý nhưng vẫn đang tìm điểm số đầu tiên.

Điều này khiến cuộc đối đầu trở thành phép thử cho cả hai. Real Betis cần chứng minh sự ổn định đủ sức giữ họ trong nhóm bám đuổi. FC Porto muốn biến phong độ tích cực thành điểm số trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về vị trí và đà phong độ, Real Betis có lợi thế nhờ chuỗi 4 trận không thua và thứ hạng cao hơn nhiều. Dù vậy, FC Porto với 4 chiến thắng liên tiếp gần đây không phải là đối thủ dễ bắt nạt.

Một trận đấu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và sự tập trung quyết định kết quả, là khả năng đáng chờ đợi. Với Real Betis, một kết quả tích cực sẽ củng cố hành trình bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với FC Porto, đây là cơ hội để đưa phong độ lên bảng xếp hạng.

Real Betis 5 trận gần nhất T H T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới FC Porto 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 VfB Stuttgart 1 1 0 0 +2 3 T 9 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T … 11 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T 12 Real Betis 1 1 0 0 +1 3 T 13 Atletico Madrid 2 1 0 1 +1 3 T B … 24 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 1 H 25 PSV Eindhoven 2 0 1 1 -1 1 B H … 28 Inter 2 0 0 2 -2 0 B B 29 FC Porto 1 0 0 1 -2 0 B 30 Slavia Praha 2 0 0 2 -3 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Real Betis ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ I. Losada (Inactive) ✚ A. Ruibal (Knee Injury) ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ I. Losada (Inactive) ✚ A. Ruibal (Knee Injury) FC Porto ✚ J. Bednarek (Red Card) ✚ Gabriel Mec (Off the roster) ✚ D. Prpic (Off the roster) ✚ V. Sousa (Leg Injury) ✚ William Gomes (Ankle Injury) ✚ J. Bednarek (Red Card) ✚ Gabriel Mec (Off the roster) ✚ D. Prpic (Off the roster)