TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Betis vs Feyenoord: Real Betis ép sân, chưa có bàn thắng Real Betis đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 6 điểm, đón Feyenoord đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp lúc 02h00 ngày 22/10/2026.

Real Betis 0 - 0 Feyenoord Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

38' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 56% - 44% Feyenoord, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 5.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Betis 55% - 45% Feyenoord, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

14' Thẻ vàng Phút 14': Mika Mármol (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 63% - 37% Feyenoord, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Real Betis tiếp đón Feyenoord.

Cập nhật lúc 02:45 22/10/2026

Đội hình chính thức Real Betis Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini Feyenoord Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst 1 Álvaro Vallés 2 Héctor Bellerín 5 Marc Bartra 4 Natan 11 Fran García 8 Pablo Fornals 21 Marc Roca 7 Antony 22 Isco 10 A. Ezzalzouli 19 T. Parrott 1 T. Ernst 26 G. Read 6 J. St. Juste 35 Mika Màrmol 16 Javi López 8 G. Zechiël 34 C. Vanhoutte 28 Targhalline 23 Hadj-Moussa 19 Nacho Ferri 10 L. Valente Dự bị Real Betis 25 Dani Ceballos 13 Diego Conde 18 N. Deossa 15 Álvaro Fidalgo 16 V. Gómez 6 F. Bernal 3 Diego Llorente 20 G. Lo Celso 27 J. A. Morante Feyenoord 32 T. Wessels 4 T. Watanabe 22 van den Elshout 14 S. Steijn 57 J. Schaken 24 Kraaijeveld 33 Kastenmeier 27 G. Diarra 20 M. Deijl Cập nhật đội hình lúc 01:32 22/10/2026

Real Betis Thống kê Feyenoord 56% Kiểm soát bóng 44% 11 Dứt điểm 2 5 Trúng đích 1 1 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 5

Real Betis bước vào trận tiếp đón Feyenoord với vị thế của đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục: hạng 10 trên bảng xếp hạng, với 6 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 22/10/2026 trên sân Estadio de la Cartuja.

Real Betis giữ vị trí tốt trên bảng xếp hạng

Với 6 điểm và vị trí thứ 10, Real Betis đang đứng ở nhóm giữa bảng nhưng nằm khá gần các đội phía trên. Mỗi trận đấu lúc này đều có thể thay đổi thứ hạng của họ, nên điểm số trên sân nhà càng có giá trị.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà khá ổn định. Trong 4 trận gần nhất, Real Betis thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm cần lưu ý là họ vừa để thua ở trận mới nhất, nên cần phản ứng nhanh để không đánh mất đà tích lũy điểm số.

Feyenoord mang theo chuỗi thắng đáng chú ý

Ở chiều ngược lại, Feyenoord cho thấy một bức tranh có phần trái ngược. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả khiến họ trở thành đối thủ không dễ chịu, dù hiện chỉ đứng hạng 24 với 3 điểm.

Khoảng cách giữa phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng là yếu tố đáng chú ý nhất của Feyenoord. Một đội đang thắng liên tục thường có tâm lý hưng phấn và sự tự tin cao. Nếu muốn cải thiện vị trí, họ cần chuyển chuỗi thắng này thành điểm số ở chính giải đấu này, và chuyến làm khách trước Real Betis là phép thử rõ ràng.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong lần gặp nhau gần nhất, Real Betis giành chiến thắng. Đây chỉ là một cuộc chạm trán nên chưa đủ để rút ra xu hướng dài hạn. Tuy vậy, kết quả đó vẫn là yếu tố tâm lý có lợi cho đội chủ nhà khi họ bước vào trận này.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt hai hướng tiếp cận cạnh nhau. Real Betis cần giữ vững vị trí và duy trì sự bám đuổi nhóm trên, còn Feyenoord muốn dùng mạch thắng để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Real Betis: cần phản ứng sau trận thua gần nhất và tận dụng lợi thế sân nhà để duy trì vị trí hạng 10.

cần phản ứng sau trận thua gần nhất và tận dụng lợi thế sân nhà để duy trì vị trí hạng 10. Feyenoord: cần biến chuỗi 5 trận thắng liên tiếp thành điểm số trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Real Betis có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Feyenoord đang có phong độ rất tốt và hoàn toàn đủ sức tạo ra khó khăn cho chủ nhà. Một trận đấu cân bằng, nơi sự tập trung và khả năng giữ nhịp độ trong từng giai đoạn sẽ quyết định kết quả, là khả năng đáng chú ý nhất.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Real Betis · 1 thắng 0 hòa Feyenoord · 0 thắng Real Betis 2 - 1 Feyenoord RB

Real Betis 5 trận gần nhất B T T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 4 Thủng lưới Feyenoord 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 VfB Stuttgart 3 2 1 0 +5 7 H T T … 8 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T 9 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T 10 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T 11 Borussia Dortmund 3 2 0 1 +1 6 T B T … 23 RB Leipzig 2 1 0 1 -2 3 T B 24 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Real Betis ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ C. Hernandez (Calf Injury) ✚ I. Losada (Inactive) ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ C. Hernandez (Calf Injury) ✚ I. Losada (Inactive) Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) ✚ R. Nelson (Muscle Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Knee Injury) ✚ G. Smal (Ankle Injury) ✚ S. van Persie (Knock) ✚ T. Beelen (Broken Leg)