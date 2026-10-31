Trực tiếp Real Betis vs Malaga: Real Betis ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Betis vs Malaga: Real Betis ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể31/10/2026 19:46

Real Betis thắng 4 trong 5 lần gặp Malaga gần nhất và đang đứng hạng 4 với 20 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 01/11/2026 tại Estadio de la Cartuja.

Real Betis0 - 0MalagaHiệp 1 — phút 37'
  • 37'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 27'Real Betis ép sân

    Cầm bóng: Real Betis 63% - 37% Malaga, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': David Larrubia (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 15'Real Betis ép sân

    Cầm bóng: Real Betis 71% - 29% Malaga, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Real Betis tiếp đón Malaga.

Cập nhật lúc 01:11 01/11/2026

Đội hình chính thức
Real Betis
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Pellegrini
Malaga
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Funes
1
Álvaro Vallés
2
Héctor Bellerín
5
Marc Bartra
4
Natan
11
Fran García
8
Pablo Fornals
21
Marc Roca
22
Isco
17
Rodrigo Riquelme
19
T. Parrott
10
A. Ezzalzouli
1
Alfonso Herrero
3
Puga
20
Fernando Calero
4
Einar Galilea
31
Rafita
10
David Larrubia
6
Ramón Enríquez
22
Dani Lorenzo
39
Adam Aznou Ben Cheikh
8
Carlos Dotor
21
Adrián Niño Heredia
Dự bị
Real Betis
27 J. A. Morante20 G. Lo Celso24 Aitor Ruibal12 Ángel Ortiz7 Antony25 Dani Ceballos13 Diego Conde18 N. Deossa15 Álvaro Fidalgo
Malaga
7 H. Abaida25 Juan Berrocal2 J. Cajuste30 Andrés Céspedes32 J. Fernandez17 Eneko Jauregi13 Carlos López23 Izan Merino5 Álex Pastor
Cập nhật đội hình lúc 00:02 01/11/2026
Real BetisThống kêMalaga
63%
Kiểm soát bóng
37%
11
Dứt điểm
2
3
Trúng đích
1
5
Phạt góc
1
0
Phạm lỗi
5
1
Thủ môn cứu thua
2

Real Betis có thành tích đối đầu vượt trội trước Malaga: thắng 4 trong 5 lần gặp nhau gần nhất, chỉ thua 1 trận và không có trận hòa nào. Lợi thế này là điểm tựa tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà khi hai bên chạm trán lúc 00h30 ngày 01/11/2026 tại Estadio de la Cartuja.

Thành tích đối đầu nghiêng hẳn về Real Betis

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real Betis thắng 4 trận, hòa 0 trận và thua 1 trận. Malaga chỉ có một lần giành chiến thắng, nên đội khách khó tìm được sự tự tin từ lịch sử gặp đối thủ này.

Thành tích đó cho thấy Real Betis thường xuyên kiểm soát được thế trận mỗi khi đối mặt Malaga. Trên sân nhà, họ có thêm cơ sở để tiếp tục duy trì sự chủ động.

Phong độ gần đây: Real Betis ổn định hơn

Real Betis thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Trước đó, đội bóng này có chuỗi trận thắng xen kẽ một thất bại, cho thấy phong độ khá vững vàng.

Ngược lại, Malaga thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách vừa có một chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng quãng thời gian trước đó là chuỗi kết quả không ổn định với nhiều trận hòa và thua.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Real Betis đang đứng hạng 4 với 20 điểm, trong khi Malaga đứng hạng 20 với 5 điểm. Hai đội cách nhau 16 bậc và 15 điểm, một khoảng cách phản ánh rõ chênh lệch về hiệu quả thi đấu ở giai đoạn hiện tại.

Với Real Betis, đây là cơ hội để củng cố vị trí ở nhóm đầu bảng. Với Malaga, mỗi điểm số đều có giá trị lớn khi họ đang nằm cuối bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Real Betis có ba lợi thế: thành tích đối đầu áp đảo, phong độ ổn định hơn và lợi thế sân nhà. Nếu duy trì sự tập trung ngay từ đầu trận, đội chủ nhà hoàn toàn có thể áp đặt lối chơi và sớm tạo khoảng cách.

Malaga cần một trận đấu kỷ luật và hiệu quả. Chiến thắng ở trận gần nhất có thể là nguồn động lực, nhưng họ sẽ phải vượt qua cả áp lực từ lịch sử đối đầu lẫn khoảng cách về thứ hạng.

Nhận định

Xét tổng thể về thành tích đối đầu, phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Real Betis là bên được đánh giá cao hơn. Dù vậy, Malaga từng thắng một trong 5 lần gặp gần nhất, nên đội chủ nhà vẫn cần giữ sự nghiêm túc để biến lợi thế thành kết quả trên sân.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Betis · 4 thắng0 hòaMalaga · 1 thắng
10/08/2025
Malaga
3 - 1
Real Betis
MAL
01/05/2018
Real Betis
2 - 1
Malaga
RB
19/12/2017
Malaga
0 - 2
Real Betis
RB
01/03/2017
Malaga
1 - 2
Real Betis
RB
24/09/2016
Real Betis
1 - 0
Malaga
RB
Real Betis
5 trận gần nhất
HTBTT
10
Trận
6-2-2
T-H-B
16
Ghi (TB 1.6)
14
Thủng lưới
Malaga
5 trận gần nhất
THBHB
10
Trận
0-5-5
T-H-B
7
Ghi (TB 0.7)
19
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona10901+2927BTTTT
2Atletico Madrid10811+1225TTTTT
3Real Madrid10802+1524TTTBT
4Real Betis10622+220HBTHT
5Real Sociedad10613+119TTTTB
19Valencia10136-106BHHBT
20Malaga10055-125HBHBB
Tình hình lực lượng
Real Betis
F. Bernal (Red Card)
J. Firpo (Groin Injury)
C. Hernandez (Calf Injury)
I. Losada (Coach's decision)
F. Bernal (Red Card)
J. Firpo (Groin Injury)
C. Hernandez (Calf Injury)
I. Losada (Coach's decision)
Malaga
J. Cruz (Muscle Injury)
J. Lobete (Knee Injury)
P. Martinez (Foot Injury)
J. Munoz (Calf Injury)
D. Murillo (Knee Injury)
A. Ochoa (Knee Injury)
A. Recio (Illness)
J. Cruz (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Real Betis vs Malaga: Real Betis ép sân, chưa có bàn thắng
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