TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Madrid vs Celta Vigo: Celta Vigo mở tỷ số Real Madrid còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ hạng 2 với 30 điểm và thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu với Celta Vigo diễn ra lúc 03:00 ngày 22/11/2026 trên sân Santiago Bernabéu Stadium.

Real Madrid 0 - 1 Celta Vigo Hiệp 1 — phút 38' 38' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Real Madrid 0 - 1 Celta Vigo.

36' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 61% - 39% Celta Vigo, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 2 - 0.

24' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 66% - 34% Celta Vigo, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 1 - 0.

12' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Real Madrid 34% - 66% Celta Vigo, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

6' BÀN THẮNG! Celta Vigo (0-1) Phút 6': Pablo Durán Fernández (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Williot Swedberg). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Real Madrid tiếp đón Celta Vigo.

Cập nhật lúc 03:45 22/11/2026

Đội hình chính thức Real Madrid Sơ đồ 4-4-2 · HLV José Mourinho Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez 1 T. Courtois 12 Alexander-Arnold 4 D. Huijsen 16 I. Konaté 18 Álvaro Fernández 15 A. Güler 6 E. Camavinga 20 Bernardo Silva 5 J. Bellingham 10 Kylian Mbappé 25 Y. Diomande 13 I. Radu 20 Javi Rodríguez 18 Yoel Lago 3 Marcos Alonso 5 Sergio Carreira 30 H. Burcio 6 I. Moriba 22 Javi Galán 23 Hugo Álvarez 11 Pablo Durán 19 W. Swedberg Dự bị Real Madrid 22 A. Rüdiger 27 Thiago Pitarch 14 A. Tchouaméni 8 F. Valverde 7 Vinícius Júnior 13 A. Lunin 17 Marc Cucurella 21 Brahim Díaz 24 D. Dumfries Celta Vigo 10 Iago Aspas 28 Andrés Antañón 1 A. Bayındır 21 S. Cáceres 24 C. Driouech 39 El Abdellaoui 4 A. Faye 14 Aleix Febas 9 Ferran Jutglà Cập nhật đội hình lúc 02:34 22/11/2026

Real Madrid Thống kê Celta Vigo 61% Kiểm soát bóng 39% 7 Dứt điểm 6 0 Trúng đích 3 2 Phạt góc 1 0 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 0

Real Madrid bước vào trận gặp Celta Vigo với cơ hội bám đuổi ngôi đầu trong tầm tay. Đội chủ nhà đang đứng thứ 2 với 30 điểm và có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 22/11/2026 tại Santiago Bernabéu Stadium.

Real Madrid giữ nhịp thắng để áp sát ngôi đầu

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của Real Madrid lúc này. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang ở mức cao.

Với 30 điểm và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, Real Madrid đang nằm sát nhóm dẫn đầu. Mỗi trận thắng vì thế không chỉ cộng thêm điểm số mà còn giữ áp lực lên đối thủ trong cuộc đua ngôi đầu. Việc thi đấu trên sân nhà Santiago Bernabéu Stadium càng tạo thêm lợi thế về tâm lý.

Celta Vigo chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Celta Vigo có phong độ chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là kết quả thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ từng có chuỗi hòa và thua đan xen.

Celta Vigo hiện đứng thứ 12 với 13 điểm, kém Real Madrid 17 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế giữa hai đội ở thời điểm hiện tại, và cũng cho thấy nhiệm vụ của đoàn quân khách tại Bernabéu không hề dễ dàng.

Thế đối đầu nghiêng về Real Madrid

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real Madrid thắng 4 trận, không có trận hòa nào và thua 1 trận. Celta Vigo đã từng tìm được chiến thắng trước Real Madrid, nhưng đó là ngoại lệ trong loạt đối đầu này.

Tỷ lệ thắng cao trong các lần chạm trán gần đây là yếu tố giúp Real Madrid tự tin hơn khi bước vào trận đấu.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Với đà thắng đang lên, Real Madrid nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu trên sân nhà. Điều quan trọng với đội bóng này là duy trì sự tập trung để không để chuỗi thắng bị gián đoạn trước một đối thủ đang xếp thấp hơn nhiều bậc.

Celta Vigo, trong khi đó, cần sự chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả khi nắm bắt cơ hội. Một kết quả tích cực trước đối thủ mạnh có thể giúp họ lấy lại sự ổn định sau chuỗi phong độ thất thường.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố từ phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng đến thành tích đối đầu đều nghiêng về Real Madrid. Nếu tiếp tục duy trì mạch thắng, đội chủ nhà sẽ giữ vững vị trí thứ 2 và tiếp tục bám sát cuộc đua ngôi đầu. Celta Vigo cần một màn trình diễn vượt trội nếu muốn tạo bất ngờ tại Santiago Bernabéu Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Madrid · 4 thắng 0 hòa Celta Vigo · 1 thắng Celta Vigo 1 - 2 Real Madrid RM Real Madrid 0 - 2 Celta Vigo CV Real Madrid 3 - 2 Celta Vigo RM Real Madrid 5 - 2 Celta Vigo RM Celta Vigo 1 - 2 Real Madrid RM

Real Madrid 5 trận gần nhất T T T T T 12 Trận 10-0-2 T-H-B 31 Ghi (TB 2.6) 10 Thủng lưới Celta Vigo 5 trận gần nhất T H B B H 12 Trận 2-7-3 T-H-B 10 Ghi (TB 0.8) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 12 11 0 1 +35 33 T T B T T 2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30 T T T T T 3 Atletico Madrid 12 9 1 2 +13 28 B T T T T … 11 Racing Santander 12 4 2 6 -13 14 T B T B H 12 Celta Vigo 12 2 7 3 0 13 H B H T H 13 Alaves 12 3 4 5 -2 13 H B H B B …

Tình hình lực lượng Real Madrid ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) Celta Vigo ✚ B. Iglesias (Calf Injury) ✚ M. Roman (Knee Injury) ✚ C. Starfelt (Muscle Injury)