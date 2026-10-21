TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Madrid vs RB Leipzig: Đội hình xuất phát Real Madrid đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 6 điểm. Đội bóng này tiếp RB Leipzig lúc 02:00 ngày 22/10/2026 tại Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs RB Leipzig SẮP BẮT ĐẦU • 02:00 02:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Real Madrid và RB Leipzig đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:32 22/10/2026

Đội hình chính thức Real Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho RB Leipzig Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Demichelis 1 T. Courtois 8 F. Valverde 4 D. Huijsen 22 A. Rüdiger 18 Álvaro Fernández 6 E. Camavinga 20 Bernardo Silva 15 A. Güler 5 J. Bellingham 7 Vinícius Júnior 10 Kylian Mbappé 26 Vandevoordt 17 R. Baku 4 W. Orbán 23 C. Lukeba 22 D. Raum 21 N. El Aynaoui 13 N. Seiwald 10 B. Gruda 28 C. Nkunku 7 A. Nusa 40 Rômulo Dự bị Real Madrid 12 Alexander-Arnold 21 Brahim Díaz 25 Y. Diomande 24 D. Dumfries 17 Marc Cucurella 3 Éder Militão 9 Endrick 19 Carlos Espí 16 I. Konaté RB Leipzig 14 Baumgartner 3 M. Estève 35 Max Finkgräfe 27 T. Gomis 39 B. Henrichs 16 Klostermann 2 A. Koné 30 MaksimoviÄ 1 Ø. Nyland Cập nhật đội hình lúc 01:32 22/10/2026

Real Madrid đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 9 và 6 điểm. Trận tiếp RB Leipzig trên sân Santiago Bernabéu lúc 02:00 ngày 22/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế trong nhóm đầu. Với RB Leipzig, đang đứng hạng 23 và có 3 điểm, đây là phép thử lớn trên sân khách.

Real Madrid bám sát nhóm đầu bằng chuỗi phong độ ổn định

Real Madrid bước vào trận đấu với phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 và thua 1. Đáng chú ý, ba trận gần đây nhất đều là chiến thắng, sau trận thua nằm ở vị trí thứ tư tính ngược từ hiện tại.

Chuỗi kết quả này giúp Real Madrid duy trì vị trí thứ 9 với 6 điểm, đủ để bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với đội chủ nhà, việc giữ nhịp thắng trên sân nhà là cách trực tiếp để giữ khoảng cách với những đội xung quanh.

RB Leipzig mang phong độ thất thường đến Bernabéu

RB Leipzig có bức tranh phong độ trái ngược hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 và thua 2, trong đó trận gần nhất là một thất bại. Trước đó, đội có hai chiến thắng liên tiếp, rồi một trận thua, và trận xa nhất trong chuỗi là một chiến thắng.

Hiện RB Leipzig đứng thứ 23 với 3 điểm. Khoảng cách với Real Madrid là 3 điểm và 14 bậc trên bảng xếp hạng. Vì vậy, đội khách cần một kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng về Real Madrid

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Real Madrid thắng 2, hòa 1 và thua 1 trước RB Leipzig. Xu hướng này nghiêng về đội chủ nhà, nhưng RB Leipzig vẫn từng giành chiến thắng, nên khó nói đây là thế trận một chiều.

Điểm then chốt về chiến thuật

Real Madrid sẽ muốn tận dụng đà thắng liên tiếp và lợi thế sân nhà để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Một khởi đầu tốt sẽ giúp đội chủ nhà gây áp lực lên đối thủ đang có phong độ chưa ổn định.

Ở chiều ngược lại, RB Leipzig có hai trận thắng liên tiếp trong chuỗi 5 trận gần nhất, cho thấy đội hoàn toàn có khả năng tìm lại mạch chiến thắng. Điều đội khách cần là sự bền bỉ và hiệu quả trong những khoảnh khắc then chốt, để không để Real Madrid sớm chiếm thế chủ động.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Real Madrid có lợi thế rõ rệt khi chơi trên sân nhà. Tuy vậy, RB Leipzig cũng từng thắng đối thủ này và mang theo động lực cần điểm để cải thiện hành trình của mình. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu thú vị, với chủ nhà là bên được đánh giá nhỉnh hơn.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Real Madrid · 2 thắng 1 hòa RB Leipzig · 1 thắng Real Madrid 1 - 1 RB Leipzig Hòa RB Leipzig 0 - 1 Real Madrid RM RB Leipzig 3 - 2 Real Madrid RL Real Madrid 2 - 0 RB Leipzig RM

Real Madrid 5 trận gần nhất T T T B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 4 Thủng lưới RB Leipzig 5 trận gần nhất B T T B T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 VfB Stuttgart 3 2 1 0 +5 7 H T T … 8 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T 9 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T 10 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T … 22 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B 23 RB Leipzig 2 1 0 1 -2 3 T B 24 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Real Madrid ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) RB Leipzig ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) ✚ L. Zingerle (Off the roster) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) ✚ L. Zingerle (Off the roster)