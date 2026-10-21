Trực tiếp Real Madrid vs RB Leipzig: Đội hình xuất phát

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Madrid vs RB Leipzig: Đội hình xuất phát

Văn Thể21/10/2026 21:46

Real Madrid đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 6 điểm. Đội bóng này tiếp RB Leipzig lúc 02:00 ngày 22/10/2026 tại Santiago Bernabéu.

Real MadridvsRB LeipzigSẮP BẮT ĐẦU • 02:00
  • 02:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Real Madrid và RB Leipzig đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:32 22/10/2026

Đội hình chính thức
Real Madrid
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho
RB Leipzig
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Demichelis
1
T. Courtois
8
F. Valverde
4
D. Huijsen
22
A. Rüdiger
18
Álvaro Fernández
6
E. Camavinga
20
Bernardo Silva
15
A. Güler
5
J. Bellingham
7
Vinícius Júnior
10
Kylian Mbappé
26
Vandevoordt
17
R. Baku
4
W. Orbán
23
C. Lukeba
22
D. Raum
21
N. El Aynaoui
13
N. Seiwald
10
B. Gruda
28
C. Nkunku
7
A. Nusa
40
Rômulo
Dự bị
Real Madrid
12 Alexander-Arnold21 Brahim Díaz25 Y. Diomande24 D. Dumfries17 Marc Cucurella3 Éder Militão9 Endrick19 Carlos Espí16 I. Konaté
RB Leipzig
14 Baumgartner3 M. Estève35 Max Finkgräfe27 T. Gomis39 B. Henrichs16 Klostermann2 A. Koné30 MaksimoviÄ1 Ø. Nyland
Cập nhật đội hình lúc 01:32 22/10/2026

Real Madrid đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 9 và 6 điểm. Trận tiếp RB Leipzig trên sân Santiago Bernabéu lúc 02:00 ngày 22/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế trong nhóm đầu. Với RB Leipzig, đang đứng hạng 23 và có 3 điểm, đây là phép thử lớn trên sân khách.

Real Madrid bám sát nhóm đầu bằng chuỗi phong độ ổn định

Real Madrid bước vào trận đấu với phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 và thua 1. Đáng chú ý, ba trận gần đây nhất đều là chiến thắng, sau trận thua nằm ở vị trí thứ tư tính ngược từ hiện tại.

Chuỗi kết quả này giúp Real Madrid duy trì vị trí thứ 9 với 6 điểm, đủ để bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với đội chủ nhà, việc giữ nhịp thắng trên sân nhà là cách trực tiếp để giữ khoảng cách với những đội xung quanh.

RB Leipzig mang phong độ thất thường đến Bernabéu

RB Leipzig có bức tranh phong độ trái ngược hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 và thua 2, trong đó trận gần nhất là một thất bại. Trước đó, đội có hai chiến thắng liên tiếp, rồi một trận thua, và trận xa nhất trong chuỗi là một chiến thắng.

Hiện RB Leipzig đứng thứ 23 với 3 điểm. Khoảng cách với Real Madrid là 3 điểm và 14 bậc trên bảng xếp hạng. Vì vậy, đội khách cần một kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng về Real Madrid

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Real Madrid thắng 2, hòa 1 và thua 1 trước RB Leipzig. Xu hướng này nghiêng về đội chủ nhà, nhưng RB Leipzig vẫn từng giành chiến thắng, nên khó nói đây là thế trận một chiều.

Điểm then chốt về chiến thuật

Real Madrid sẽ muốn tận dụng đà thắng liên tiếp và lợi thế sân nhà để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Một khởi đầu tốt sẽ giúp đội chủ nhà gây áp lực lên đối thủ đang có phong độ chưa ổn định.

Ở chiều ngược lại, RB Leipzig có hai trận thắng liên tiếp trong chuỗi 5 trận gần nhất, cho thấy đội hoàn toàn có khả năng tìm lại mạch chiến thắng. Điều đội khách cần là sự bền bỉ và hiệu quả trong những khoảnh khắc then chốt, để không để Real Madrid sớm chiếm thế chủ động.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Real Madrid có lợi thế rõ rệt khi chơi trên sân nhà. Tuy vậy, RB Leipzig cũng từng thắng đối thủ này và mang theo động lực cần điểm để cải thiện hành trình của mình. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu thú vị, với chủ nhà là bên được đánh giá nhỉnh hơn.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Real Madrid · 2 thắng1 hòaRB Leipzig · 1 thắng
07/03/2024
Vòng 1/8
Real Madrid
1 - 1
RB Leipzig
Hòa
14/02/2024
Vòng 1/8
RB Leipzig
0 - 1
Real Madrid
RM
26/10/2022
RB Leipzig
3 - 2
Real Madrid
RL
15/09/2022
Real Madrid
2 - 0
RB Leipzig
RM
Real Madrid
5 trận gần nhất
TTTBT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
6
Ghi (TB 3.0)
4
Thủng lưới
RB Leipzig
5 trận gần nhất
BTTBT
2
Trận
1-0-1
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Liverpool3300+59TTT
3VfB Stuttgart3210+57HTT
8Arsenal2200+46TT
9Real Madrid2200+26TT
10Real Betis2200+26TT
22Napoli3102-23TBB
23RB Leipzig2101-23TB
24Feyenoord2101-33TB
25Sabah FA3102-33BTB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Real Madrid
R. Asencio (Broken Leg)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)
R. Asencio (Broken Leg)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)
RB Leipzig
M. Guiu (Hamstring Injury)
A. Ouedraogo (Shoulder Injury)
L. Zingerle (Off the roster)
M. Guiu (Hamstring Injury)
A. Ouedraogo (Shoulder Injury)
L. Zingerle (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Real Madrid vs RB Leipzig: Đội hình xuất phát
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO