TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Madrid vs Sevilla: Real Madrid nới rộng cách biệt 3-0 Sevilla đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 5 với 14 điểm, kém Real Madrid 4 điểm trước cuộc đối đầu tại Santiago Bernabéu lúc 02:00 ngày 19/10/2026.

Real Madrid 3 - 0 Sevilla Hiệp 2 — phút 80' 80' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Real Madrid 3 - 0 Sevilla.

78' Thay người Phút 78' (Real Madrid): Eduardo Camavinga vào sân thay Arda Güler.

75' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 64% - 36% Sevilla, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 3 - 2.

73' Thay người Phút 73' (Sevilla): Alfonso González Martínez vào sân thay Felix Correia.

73' Thẻ vàng Phút 73': Marc Cucurella (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Thay người Phút 72' (Sevilla): José Ángel Carmona vào sân thay Juan Antonio Iglesias Sánchez.

70' Thay người Phút 70' (Real Madrid): Bernardo Silva vào sân thay Jude Bellingham.

69' Thẻ vàng Phút 69': Juan Antonio Iglesias Sánchez (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Real Madrid): Brahim Díaz vào sân thay Endrick Felipe Moreira de Sousa.

63' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 64% - 36% Sevilla, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 2 - 2.

63' BÀN THẮNG! Real Madrid (3-0) Phút 63': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

56' Thay người Phút 56' (Sevilla): Lucas Stassin vào sân thay Robbie Ure.

56' Thay người Phút 56' (Sevilla): Manuel Bueno Sebastián vào sân thay Peque Fernández.

50' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 62% - 38% Sevilla, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Sevilla): Chidera Ejuke vào sân thay Rubén Vargas.

37' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 63% - 37% Sevilla, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 4 - 1); phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 2.

37' BÀN THẮNG! Real Madrid (2-0) Phút 37': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Jude Bellingham). Tỷ số: 2 - 0.

30' BÀN THẮNG! Real Madrid (1-0) Phút 30': Arda Güler (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Yan Diomande). Tỷ số: 1 - 0.

25' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 63% - 37% Sevilla, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 1); phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

23' Thẻ vàng Phút 23': Felix Correia (Sevilla) nhận thẻ vàng (Argument).

23' Thẻ vàng Phút 23': Dean Huijsen (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Argument).

13' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 68% - 32% Sevilla, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Real Madrid tiếp đón Sevilla.

Cập nhật lúc 03:47 19/10/2026

Đội hình chính thức Real Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho Sevilla Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis García 1 T. Courtois 8 F. Valverde 16 I. Konaté 4 D. Huijsen 17 Marc Cucurella 5 J. Bellingham 14 A. Tchouaméni 9 Endrick 15 A. Güler 25 Y. Diomande 10 Kylian Mbappé 1 Vlachodimos 2 Juan Iglesias 5 Andrés Castrín 4 Kike Salas 17 G. Suazo 6 L. Agoumé 24 Y. Fofana 11 R. Vargas 10 Peque Fernández 20 Félix Correia 9 R. Ure Dự bị Real Madrid 12 Alexander-Arnold 6 E. Camavinga 24 D. Dumfries 19 Carlos Espí 18 Álvaro Fernández 13 A. Lunin 3 Éder Militão 20 Bernardo Silva 31 Javier Navarro Sevilla 15 Fábio Cardoso 14 Manu Bueno 22 José Ángel Carmona 3 Julio Díaz del Romo 21 C. Ejuke 13 Fran González 7 Alfon González 33 Rafael Romero 12 A. Sangante Cập nhật đội hình lúc 01:32 19/10/2026

Real Madrid Thống kê Sevilla 64% Kiểm soát bóng 36% 13 Dứt điểm 9 6 Trúng đích 3 1 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 12 3 Thủ môn cứu thua 2

Sevilla đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách ngay trên sân của Real Madrid. Đội khách đứng hạng 5 với 14 điểm, chỉ kém chủ nhà đang xếp hạng 4 đúng 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 19/10/2026 tại sân vận động Santiago Bernabéu.

Sevilla áp sát nhóm đầu bảng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng không lớn. Real Madrid đang giữ vị trí thứ 4 với 18 điểm, còn Sevilla ngay phía sau ở vị trí thứ 5 với 14 điểm. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp đội khách tiến sát hơn tới nhóm đầu bảng.

Với Real Madrid, đây là cơ hội để nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà. Vì thế, trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cả hai bên trong cuộc đua ở nhóm đầu.

Phong độ: Real Madrid ổn định hơn

Real Madrid thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất của họ đều là chiến thắng. Trước đó đội chủ nhà có một trận thua, rồi tiếp tục thắng hai trận trước nữa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng thủ đô Tây Ban Nha có sự ổn định đáng kể.

Ngược lại, Sevilla có 5 trận gần nhất kém đồng đều hơn: thắng 2, hòa 1, thua 2. Hai chiến thắng của họ đến ở giai đoạn xa hơn. Ba trận gần nhất, đội khách hòa một và thua hai. Phong độ đi xuống này là điểm cần cải thiện nếu họ muốn tiếp tục bám sát nhóm đầu.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây ủng hộ Real Madrid một cách rõ rệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng cả 5, không có trận hòa nào và Sevilla chưa thắng lần nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho Real Madrid khi bước vào trận đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, thế đối đầu chỉ phản ánh quá khứ. Sevilla đang đứng ngay sát Real Madrid trên bảng xếp hạng, nên họ có động lực lớn để phá vỡ mạch kết quả bất lợi này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Real Madrid sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà và đà phong độ tích cực để kiểm soát thế trận. Nếu giữ được sự ổn định như hai trận thắng gần nhất, họ có thể gây áp lực ngay từ đầu và buộc đối thủ phải phòng ngự lùi sâu.

Về phía Sevilla, bài toán là cân bằng giữa sự chắc chắn và tham vọng. Đội khách cần chấm dứt chuỗi ba trận không thắng và phải tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi có được. Một khởi đầu thận trọng, giữ khoảng cách đội hình chặt chẽ, có thể giúp họ kéo trận đấu về thế cân bằng.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Real Madrid được đánh giá nhỉnh hơn. Đội chủ nhà hơn 4 điểm, đang có chuỗi kết quả tốt hơn và nắm lợi thế tâm lý từ năm lần gặp gần nhất. Dù vậy, Sevilla vẫn đủ gần để biến trận đấu này thành phép thử đáng chú ý cho cuộc đua ở nhóm đầu. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ củng cố hình ảnh của đội bóng đang bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Madrid · 5 thắng 0 hòa Sevilla · 0 thắng Sevilla 0 - 1 Real Madrid RM Real Madrid 2 - 0 Sevilla RM Sevilla 0 - 2 Real Madrid RM Real Madrid 4 - 2 Sevilla RM Real Madrid 1 - 0 Sevilla RM

Real Madrid 5 trận gần nhất T T B T T 8 Trận 6-0-2 T-H-B 19 Ghi (TB 2.4) 8 Thủng lưới Sevilla 5 trận gần nhất H B B T T 8 Trận 4-2-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.6) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 9 7 1 1 +11 22 T T T T T 3 Real Betis 9 6 1 2 +2 19 B T H T T 4 Real Madrid 8 6 0 2 +11 18 T B T T B 5 Sevilla 8 4 2 2 +1 14 H B T T H 6 Real Sociedad 8 4 1 3 -3 13 T T B T H …

Tình hình lực lượng Real Madrid ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ Eder Militao (Hamstring Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) ✚ Vinicius Junior (Red Card) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ Eder Militao (Hamstring Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) Sevilla ✚ J. Guridi (Muscle Injury) ✚ Marcao (Muscle Injury) ✚ I. Romero (Red Card) ✚ M. Sierra (Shoulder Injury) ✚ G. Kochorashvili (Injury) ✚ J. Guridi (Muscle Injury) ✚ Marcao (Muscle Injury) ✚ I. Romero (Red Card)