TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Salt Lake vs New England Revolution: Real Salt Lake mở tỷ số Real Salt Lake quyết tâm chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp đón đối thủ New England Revolution trên sân nhà Rio Tinto Stadium lúc 08h30 ngày 27/09/2026.

Real Salt Lake 1 - 0 New England Revolution Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Real Salt Lake 1 - 0 New England Revolution.

37' New England Revolution ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 34% - 66% New England Revolution, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 2.

25' New England Revolution ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 31% - 69% New England Revolution, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 0 - 1.

13' New England Revolution ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 31% - 69% New England Revolution, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 4.

2' BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-0) Phút 2': Aiden Hezarkhani (Real Salt Lake) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Real Salt Lake tiếp đón New England Revolution.

Cập nhật lúc 09:24 27/09/2026

Đội hình chính thức Real Salt Lake Sơ đồ 3-4-3 · HLV P. Mastroeni New England Revolution Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Mićović 92 N. Caliskan 1 Rafael Cabral 6 S. Spierings 22 S. Solans 26 P. Quinton 11 D. Marczuk 29 S. Junqua 39 A. Hezarkhani 3 K. Henry 9 M. Guilavogui 2 D. Yedlin 30 M. Turner 2 M. Fofana 16 D. Gazdag 10 Carles Gil 27 W. Harris 22 E. Kohler 41 L. Langoni 8 M. Polster 23 W. Sands 14 J. Yueill 66 J. Wynder Dự bị Real Salt Lake 18 T. Booth 14 E. Eneli 25 Colin Guske 24 M. Kerkvliet 70 Lineker Rodrigues 76 liam gara o 88 Linkon Ream 13 Jason Shokalook 31 M. Stajduhar New England Revolution 4 T. Beason 77 D. Fagundez 57 J. Mussenden 33 D. Parisian 6 T. Smith 67 makai wells 7 G. Yow 17 Marcos Zambrano-Delgado 15 C. Baker Cập nhật đội hình lúc 08:03 27/09/2026

Real Salt Lake Thống kê New England Revolution 34% Kiểm soát bóng 66% 5 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 2 1 Phạt góc 3 3 Phạm lỗi 5 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Trận so tài giữa Real Salt Lake và New England Revolution diễn ra lúc 08h30 ngày 27/09/2026 tại sân vận động Rio Tinto Stadium. Bối cảnh hiện tại đòi hỏi đội chủ nhà phải dốc toàn lực nhằm ngắt mạch kết quả thất vọng, trong khi các vị khách mang đến thử thách lớn nhờ phong độ cao.

Áp lực nặng nề và quyết tâm tìm lại mạch thắng của chủ nhà

Đội chủ nhà Real Salt Lake bước vào cuộc tiếp đón này với mục tiêu tiên quyết là tìm lại niềm vui chiến thắng. Hiện tại trên bảng xếp hạng, họ đang đứng ở vị trí thứ 13 với 29 điểm trong tay.

Phong độ thời gian gần đây của Real Salt Lake đang trải qua giai đoạn vô cùng nan giải. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và để thua tới 4 trận. Chuỗi 5 trận không biết đến mùi chiến thắng đã đặt ra bài toán lớn cho ban huấn luyện về khả năng củng cố sự tập trung nơi hàng phòng ngự cũng như tính sắc bén trong các đợt lên bóng.

Điểm tựa đối đầu đối nghịch với phong độ khởi sắc của đội khách

Trái ngược với hoàn cảnh khó khăn của đội chủ sân Rio Tinto Stadium, New England Revolution lại đang thể hiện bộ mặt tương đối thuyết phục. Thống kê trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy họ đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại.

Dù vậy, lịch sử chạm trán trực tiếp lại đang nghiêng về phía Real Salt Lake. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Real Salt Lake chiếm ưu thế rõ nét khi giành được 3 chiến thắng, chia điểm 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua đúng 1 lần. Yếu tố này mang lại sự tự tin đáng kể về mặt tâm lý cho đội bóng áo đỏ xanh.

Cục diện giằng co tại Rio Tinto Stadium

Lợi thế sân nhà cùng kết quả đối đầu tích cực trong quá khứ là cơ sở vững chắc nhất để Real Salt Lake hướng đến việc ngắt mạch trận nghèo nàn. Tuy nhiên, nhiệm vụ đó chắc chắn không hề đơn giản trước một New England Revolution sở hữu sự hưng phấn từ chuỗi trận thắng ấn tượng.

Một thế trận thận trọng nhiều khả năng sẽ được Real Salt Lake ưu tiên thiết lập ngay từ đầu nhằm hạn chế tối đa sai lầm, trước khi tìm kiếm cơ hội phản công để giữ lại trọn vẹn điểm số tại thánh địa Rio Tinto Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Salt Lake · 3 thắng 1 hòa New England Revolution · 1 thắng Real Salt Lake 2 - 0 New England Revolution RSL New England Revolution 2 - 3 Real Salt Lake RSL New England Revolution 0 - 0 Real Salt Lake Hòa Real Salt Lake 4 - 1 New England Revolution RSL New England Revolution 4 - 0 Real Salt Lake NER

Real Salt Lake 5 trận gần nhất B B B B H 26 Trận 8-5-13 T-H-B 37 Ghi (TB 1.4) 44 Thủng lưới New England Revolution 5 trận gần nhất T T T B T 26 Trận 14-4-8 T-H-B 45 Ghi (TB 1.7) 33 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 25 15 4 6 +33 49 T B T B T 2 Houston Dynamo 26 13 5 8 +4 44 H B T H H 3 St. Louis City 26 12 8 6 +9 44 T T H T H … 12 Austin 26 7 9 10 -12 30 H T H H T 13 Real Salt Lake 26 8 5 13 -7 29 B B B B H 14 Minnesota United FC 26 7 8 11 -7 29 B B B B H …

Tình hình lực lượng Real Salt Lake ✚ J. J. Arias (Hamstring Injury) ✚ L. De Fougerolles (International duty) ✚ G. Dillon (Foot Injury) ✚ J. Glad (Groin Injury) ✚ D. Luna (Knee Injury) ✚ A. Piol (Achilles Tendon Injury) ✚ J. Sanabria (International duty) ✚ Z. Booth (Hamstring Injury) New England Revolution ✚ I. Feingold (International duty) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ P. Miller (International duty) ✚ B. Raines (International duty) ✚ D. Turgeman (International duty) ✚ A. Yusuf (Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ L. Langoni (Thigh Injury)