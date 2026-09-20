Trực tiếp Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps: Đội hình xuất phát

Văn Thể20/09/2026 04:08

Real Salt Lake tiếp đón Vancouver Whitecaps lúc 08h30 ngày 20/09/2026, nơi đôi bên đều quyết tâm giành trọn điểm số để giải tỏa áp lực sau chuỗi phong độ chưa như ý.

Real Salt LakevsVancouver WhitecapsSẮP BẮT ĐẦU • 08:30
  • 08:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Real Salt Lake và Vancouver Whitecaps đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 08:30.

Cập nhật lúc 08:03 20/09/2026

Đội hình chính thức
Real Salt Lake
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Pablo Mastroeni
Vancouver Whitecaps
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen
1
Rafael Cabral
2
DeAndre Yedlin
3
Kobi Henry
26
Philip Quinton
8
Juan Sanabria
12
Saba Lobzhanidze
92
Noel Caliskan
25
Colin Guske
9
Morgan Guilavogui
39
Aiden Hezarkhani
22
Sergi Solans
1
Yohei Takaoka
18
Édier Ocampo
33
Tristan Blackmon
6
Ralph Priso
28
Tate Johnson
59
Jeevan Badwal
8
Oliver Larraz
11
Emmanuel Sabbi
13
Thomas Müller
77
Yadaly Diaby
24
Brian White
Dự bị
Real Salt Lake
31 Mason Stajduhar98 Alexandros Katranis29 Sam Junqua14 Emeka Eneli11 Dominik Marczuk18 Taylor Booth6 Stijn Spierings13 Jason Shokalook70 Lineker Rodrigues
Vancouver Whitecaps
32 Isaac Boehmer2 Mathías Laborda3 Sam Adekugbe70 Rui Modesto25 Ryan Gauld14 Bruno Quiñonez23 Aleksa Cvetković7 Cheick Tidiane Sabaly19 Rayan Elloumi
Cập nhật đội hình lúc 08:04 20/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Real Salt Lake và Vancouver Whitecaps diễn ra vào lúc 08:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động America First Field. Cả hai đội bóng bước vào màn so tài này với mục tiêu rõ ràng là tìm kiếm một kết quả tích cực nhằm giải tỏa áp lực sau những chuỗi trận chưa thực sự như ý.

Tình cảnh khó khăn của Real Salt Lake

Đội chủ nhà Real Salt Lake đang trải qua giai đoạn đầy thử thách về mặt kết quả. Thống kê trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy đội bóng này chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại. Đáng chú ý, họ bước vào trận đấu tới sau 2 trận thua liên tiếp.

Chuỗi thành tích kém thuyết phục khiến Real Salt Lake hiện đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 29 điểm. Lợi thế được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc America First Field sẽ là điểm tựa tinh thần lớn để đoàn quân áo đỏ nỗ lực ngắt mạch trận thất vọng và tìm lại niềm vui chiến thắng.

Vị thế dẫn đầu và quyết tâm của Vancouver Whitecaps

Ở chiều ngược lại, Vancouver Whitecaps đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng với 46 điểm. Dù giữ vị trí số một, phong độ gần đây của đội bóng đến từ Canada vẫn có những sự trồi sụt nhất định. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ giành được 3 chiến thắng nhưng cũng để thua 2 trận.

Dẫu vậy, Vancouver Whitecaps đang có được sự hưng phấn nhất định khi vừa trải qua 2 chiến thắng liên tiếp gần đây. Để bảo vệ vị trí dẫn đầu hiện tại, họ hiểu rằng một kết quả tích cực trong chuyến hành quân xa nhà là điều kiện tiên quyết.

Thành tích đối đầu và nhận định cục diện

Lịch sử chạm trán gần đây chứng kiến sự giằng co giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Vancouver Whitecaps là đội nhỉnh hơn đôi chút khi giành 3 chiến thắng, trong khi Real Salt Lake có 2 lần ca khúc khải hoàn và đôi bên chưa từng chia điểm ở chuỗi trận này.

Sự chênh lệch về điểm số trên bảng xếp hạng mang lại lợi thế tâm lý cho Vancouver Whitecaps, song quyết tâm trụ lại và vươn lên của Real Salt Lake trên sân nhà America First Field sẽ là rào cản không nhỏ. Với việc cả hai đội đều đặt mục tiêu tối đa để củng cố vị trí và duy trì sự ổn định, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ và không thiếu những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung tuyến.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Salt Lake · 2 thắng0 hòaVancouver Whitecaps · 3 thắng
22/02/2026
Vancouver Whitecaps
1 - 0
Real Salt Lake
VW
25/05/2025
Real Salt Lake
2 - 3
Vancouver Whitecaps
VW
04/05/2025
Vancouver Whitecaps
2 - 1
Real Salt Lake
VW
20/10/2024
Real Salt Lake
2 - 1
Vancouver Whitecaps
RSL
24/03/2024
Vancouver Whitecaps
1 - 2
Real Salt Lake
RSL
Real Salt Lake
5 trận gần nhất
BBHBB
24
Trận
8-5-11
T-H-B
37
Ghi (TB 1.5)
39
Thủng lưới
Vancouver Whitecaps
5 trận gần nhất
BBTBH
24
Trận
14-4-6
T-H-B
53
Ghi (TB 2.2)
23
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps241446+3046BTBTT
2Houston Dynamo251348+443BTHHB
3FC Dallas251276+743TTTHB
10Los Angeles Galaxy267910-930HBTBH
11Real Salt Lake248511-229BBHBB
12Minnesota United FC257810-629BBBHT
Tình hình lực lượng
Real Salt Lake
Z. Booth (Hamstring Injury)
G. Dillon (Foot Injury)
J. Glad (Groin Injury)
A. Piol (Achilles Tendon Injury)
J. J. Arias (Injury)
L. Engel (Hamstring Injury)
S. Junqua (Concussion)
D. Luna (Knee Injury)
Vancouver Whitecaps
K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury)
B. Halbouni (Knee Injury)
K. Poku (Muscle Injury)
R. Veselinovic (Knee Injury)
K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury)
B. Halbouni (Knee Injury)
K. Poku (Muscle Injury)
R. Veselinovic (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps: Đội hình xuất phát
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