Trực tiếp Real Sociedad vs Rayo Vallecano: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Sociedad vs Rayo Vallecano: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể08/11/2026 17:15

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 19 điểm, tiếp đón Rayo Vallecano lúc 22h15 ngày 08/11/2026 trên sân vận động Anoeta.

Real Sociedad0 - 0Rayo VallecanoHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Real Sociedad tiếp đón Rayo Vallecano.

Cập nhật lúc 22:29 08/11/2026

Đội hình chính thức
Real Sociedad
Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo
Rayo Vallecano
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José
1
Álex Remiro
2
J. Aramburu
5
Zubeldia
6
Jon Martín
3
Aihen Muñoz
24
L. Sučić
8
Beñat Turrientes
18
Carlos Soler
7
Barrenetxea
14
T. Kubo
9
O. Óskarsson
25
E. Audero
2
A. Rațiu
24
F. Lejeune
15
Mujaid Sadick
17
Adrià Pedrosa
4
Pedro Díaz
6
P. Ciss
8
Unai López
19
Jorge de Frutos
10
Sergio Camello
14
Tsitaishvili
Dự bị
Real Sociedad
15 Pablo Marín12 J. Ochieng16 Jon Pacheco22 Héctor Fort27 Gorka Carrera34 Luken Beitia11 Gonçalo Guedes4 Jon Gorrotxategi17 Sergio Gómez
Rayo Vallecano
1 Dani Cárdenas20 I. Balliu37 Rayane Belid36 G. Bouare22 Pelayo Fernández11 R. Nteka7 Isi Palazón21 Fran Pérez33 J. Vertrouwd
Cập nhật đội hình lúc 21:47 08/11/2026

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 19 điểm. Đội chủ nhà tiếp Rayo Vallecano, đội đứng thứ 14 với 12 điểm, lúc 22h15 ngày 08/11/2026 trên sân vận động Anoeta. Với Real Sociedad, đây là cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Real Sociedad giữ vị thế trong nhóm đầu

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng khá rõ. Real Sociedad hơn Rayo Vallecano 9 bậc và 7 điểm (19 điểm so với 12 điểm). Lợi thế sân nhà càng làm đội bóng xứ Basque được đánh giá cao hơn ở trận này.

Trong 5 trận gần nhất, Real Sociedad thắng 3, hòa 1 và thua 1. Hai trận gần đây nhất của họ là một trận hòa và một trận thua, nên nhịp độ chiến thắng đã chững lại so với giai đoạn trước. Chuỗi ba chiến thắng trước đó cho thấy đội có khả năng lấy lại mạch thắng khi vào đúng nhịp.

Rayo Vallecano mang theo hai chiến thắng liên tiếp

Rayo Vallecano đến Anoeta với tâm thế khá tích cực. Họ thắng 2 trận gần nhất, trước đó thua 1 và hòa 2 trận. Tính chung 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2, hòa 2 và thua 1.

Tuy vậy, Rayo Vallecano vẫn đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng với 12 điểm. Hai chiến thắng liên tiếp là động lực để họ thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu cân bằng đáng chú ý

Dù chênh lệch vị trí khá lớn, lịch sử đối đầu gần đây lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Real Sociedad thắng 1, hòa 2 và Rayo Vallecano thắng 2. Như vậy, đội khách từng có những kết quả tốt trước đối thủ này, và Real Sociedad không thể xem nhẹ trận đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này đặt ra hai câu hỏi chính. Thứ nhất, Real Sociedad có tận dụng được sân nhà để thoát khỏi chuỗi hai trận không thắng gần nhất hay không? Thứ hai, Rayo Vallecano có mang được đà hai chiến thắng liên tiếp lên sân Anoeta để cản bước đối thủ ở nhóm đầu hay không?

Nhìn chung, Real Sociedad nhỉnh hơn về vị trí và số điểm, còn Rayo Vallecano có phong độ gần nhất tích cực hơn. Với thế đối đầu từng nghiêng về đội khách trong các lần gặp gần đây, trận đấu hứa hẹn cạnh tranh hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Sociedad · 1 thắng2 hòaRayo Vallecano · 2 thắng
26/04/2026
Rayo Vallecano
3 - 3
Real Sociedad
Hòa
05/10/2025
Real Sociedad
0 - 1
Rayo Vallecano
RV
17/03/2025
Rayo Vallecano
2 - 2
Real Sociedad
Hòa
17/01/2025
Vòng 1/8
Real Sociedad
3 - 1
Rayo Vallecano
RS
19/08/2024
Real Sociedad
1 - 2
Rayo Vallecano
RV
Real Sociedad
5 trận gần nhất
HBTTT
11
Trận
6-1-4
T-H-B
20
Ghi (TB 1.8)
20
Thủng lưới
Rayo Vallecano
5 trận gần nhất
TTBHH
10
Trận
3-3-4
T-H-B
15
Ghi (TB 1.5)
20
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona111001+3430TBTTT
2Real Madrid121002+2130TTTTT
3Atletico Madrid11911+1428TTTTT
4Real Betis11722+323THBTH
5Real Sociedad11614019BTTTT
6Sevilla12534-218HBTBH
13Espanyol12336-112HTBBH
14Rayo Vallecano10334-512TBHHT
15Getafe11335-812TBHBT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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