TRỰC TIẾP Trực tiếp Red Bull Salzburg vs Ararat-Armenia: Red Bull Salzburg ép sân, chưa có bàn thắng Red Bull Salzburg được đánh giá cao hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, khi đang đứng hạng 26 với 4 điểm, còn Ararat-Armenia xếp hạng 36 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Red Bull Arena.

Red Bull Salzburg 0 - 0 Ararat-Armenia Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

38' Red Bull Salzburg ép sân Cầm bóng: Red Bull Salzburg 66% - 34% Ararat-Armenia, dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 5.

36' Thẻ vàng Phút 36': Karen Muradyan (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Red Bull Salzburg ép sân Cầm bóng: Red Bull Salzburg 61% - 39% Ararat-Armenia, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 4.

12' Red Bull Salzburg ép sân Cầm bóng: Red Bull Salzburg 59% - 41% Ararat-Armenia, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Red Bull Salzburg tiếp đón Ararat-Armenia.

Cập nhật lúc 01:31 27/11/2026

Đội hình chính thức Red Bull Salzburg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Röhl Ararat-Armenia Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tulipa 52 Christian Zawieschitzky 39 L. Morgalla 21 T. Drexler 47 Valentin Zabransky 13 F. Krätzig 5 S. Diabaté 15 B. Mazurek 20 E. Baidoo 30 G. Diakité 35 J. Lindstrøm 11 Y. Vertessen 1 A. Nersesyan 2 Hugo Oliveira 43 Bruno Wilson 47 A. Malis 16 E. Grigoryan 19 K. Muradyan 8 J. Balanta 17 M. Carlier 77 A. Serobyan 25 A. Ndour 7 Z. Shaghoyan Dự bị Red Bull Salzburg 43 E. Aguilar 18 Veratschnig 7 U. Tohumcu 41 Nikola Šarčević 23 D. Redzic 22 S. Lainer 19 K. Konaté 1 C. Früchtl 91 A. Chase Ararat-Armenia 20 A. Tera 11 Zidane Banjaqui 70 B. Oliveira 9 A. Eloyan 95 França 13 Hovhannisyan 5 Luís Felipe 14 Bruno Pereira 91 Sandro Lima Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

Red Bull Salzburg Thống kê Ararat-Armenia 66% Kiểm soát bóng 34% 9 Dứt điểm 0 4 Trúng đích 0 4 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 3 0 Thủ môn cứu thua 5

Red Bull Salzburg được đánh giá cao hơn Ararat-Armenia ở trận đấu này, trước hết nhờ vị trí trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà đang đứng hạng 26 với 4 điểm, trong khi đội khách xếp hạng 36 và chưa có điểm nào. Hai đội gặp nhau lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Red Bull Arena.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng về chủ nhà

Khoảng cách giữa hai đội thể hiện khá rõ qua thứ hạng. Red Bull Salzburg hơn Ararat-Armenia 10 bậc và đã có 4 điểm trong túi. Ararat-Armenia đang ở nhóm cuối bảng với 0 điểm.

Đây là cơ sở chính khiến chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, thứ hạng của Red Bull Salzburg cũng chưa phải vị trí an toàn, nên đội bóng này cần một kết quả tốt để củng cố vị thế của mình.

Phong độ gần đây: Red Bull Salzburg thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Red Bull Salzburg thắng 3 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả của họ xen kẽ giữa thắng và thua, cho thấy đội bóng chưa tạo được mạch ổn định. Đáng chú ý, đây là đội vừa thua ở trận gần nhất và sẽ muốn lấy lại tinh thần trên sân nhà.

Dù vậy, việc giành được 3 chiến thắng trong 5 trận cho thấy Red Bull Salzburg vẫn có khả năng cạnh tranh về kết quả. Lợi thế sân nhà là yếu tố hỗ trợ thêm cho họ ở trận này.

Ararat-Armenia: phong độ khá hơn thứ hạng

Ngược lại, Ararat-Armenia có phong độ gần đây khá tích cực so với vị trí của mình. Đội khách thắng 3 và thua 1 trong 4 trận gần nhất, trong đó họ thắng ở trận mới đây nhất.

Điều này cho thấy Ararat-Armenia không đến sân Red Bull Arena với tâm lý hoàn toàn bi quan. Tuy nhiên, việc chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng vẫn là thực tế cho thấy đội còn nhiều việc phải làm.

Điểm then chốt của trận đấu

Với bức tranh hiện tại, Red Bull Salzburg có lợi thế về thứ hạng và sân nhà. Vấn đề của họ là sự ổn định, khi chuỗi phong độ vẫn còn thăng trầm. Ararat-Armenia lại có phong độ gần đây tốt hơn so với vị trí trên bảng.

Nhìn chung, Red Bull Salzburg được xem là bên nhỉnh hơn. Nhưng nếu muốn chiếm ưu thế, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung và tránh những khoảng lơi lỏng mà đội khách đang có phong độ tốt có thể tận dụng.

Red Bull Salzburg 5 trận gần nhất B T B T T 8 Trận 4-2-2 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 11 Thủng lưới Ararat-Armenia 5 trận gần nhất T B T T 6 Trận 1-1-4 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B 26 Red Bull Salzburg 4 1 1 2 -5 4 B H B T 27 Celta Vigo 4 1 0 3 -2 3 B T B B … 35 Lech Poznan 4 0 1 3 -10 1 B H B B 36 Ararat-Armenia 4 0 0 4 -10 0 B B B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Red Bull Salzburg ✚ K. Boma (Calf Injury) ✚ A. Chase (Off the roster) ✚ S. Kitano (Ankle Injury) ✚ F. Matijasevic (Off the roster) ✚ J. Mellberg (Muscle Injury) ✚ J. Moser (Off the roster) ✚ J. Omoregie (Achilles Tendon Injury) ✚ D. Schmid (Knee Injury) Ararat-Armenia ✚ P. Ayongo (Off the roster) ✚ J. Bravim (Red Card)